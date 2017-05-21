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Открытие второго сезона программы "Военные оркестры в парках"

09:0521.05.2017
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Музыканты военного оркестра во время открытия концертной программы Военные оркестры в парках
Зрители во время открытия концертной программы Военные оркестры в парках
Музыканты военного оркестра во время открытия концертной программы Военные оркестры в парках
Военнослужащие Вооруженных сил Анголы во время открытия концертной программы Военные оркестры в парках
Музыканты военного оркестра 154-го отдельного комендантского Преображенский полка во время открытия концертной программы Военные оркестры в парках
Зрители во время открытия концертной программы Военные оркестры в парках
Музыканты оркестра Военного института (военных дирижёров) Военного университета во время открытия концертной программы Военные оркестры в парках
Во время открытия концертной программы Военные оркестры в парках
Мужчина и женщина танцуют во время открытия концертной программы Военные оркестры в парках
Музыканты военного оркестра 154-го отдельного комендантского Преображенский полка во время открытия концертной программы Военные оркестры в парках
Музыканты оркестра Военного института (военных дирижёров) Военного университета во время открытия концертной программы Военные оркестры в парках
Музыканты военного оркестра во время открытия концертной программы Военные оркестры в парках
Двойник Владимира Ильича Ленина во время открытия концертной программы Военные оркестры в парках
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПеред зрителями с приветственным словом выступили комендант Московского Кремля Сергей Хлебников, руководитель дирекции фестиваля "Спасская башня" Сергей Смирнов и глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский.Музыканты военного оркестра во время открытия концертной программы Военные оркестры в парках
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Перед зрителями с приветственным словом выступили комендант Московского Кремля Сергей Хлебников, руководитель дирекции фестиваля "Спасская башня" Сергей Смирнов и глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВторой сезон концертов "Военные оркестры в парках", на которых выступят участники фестиваля "Спасская башня", пройдет в столице с 20 мая по 19 августа.Зрители во время открытия концертной программы Военные оркестры в парках
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Второй сезон концертов "Военные оркестры в парках", на которых выступят участники фестиваля "Спасская башня", пройдет в столице с 20 мая по 19 августа.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВ течение лета на разных площадках Москвы, среди которых Поклонная гора, Парк Горького, Музеон, Сокольники и другие, состоятся 15 концертов военно-оркестровых коллективов.Музыканты военного оркестра во время открытия концертной программы Военные оркестры в парках
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
В течение лета на разных площадках Москвы, среди которых Поклонная гора, Парк Горького, Музеон, Сокольники и другие, состоятся 15 концертов военно-оркестровых коллективов.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВ открытии концертной программы "Военные оркестры в парках" приняли участие военнослужащие Вооруженных сил Анголы.Военнослужащие Вооруженных сил Анголы во время открытия концертной программы Военные оркестры в парках
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
В открытии концертной программы "Военные оркестры в парках" приняли участие военнослужащие Вооруженных сил Анголы.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВыступление оркестров началось в 15:30 на нескольких площадках вблизи Александровского сада.Музыканты военного оркестра 154-го отдельного комендантского Преображенский полка во время открытия концертной программы Военные оркестры в парках
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Выступление оркестров началось в 15:30 на нескольких площадках вблизи Александровского сада.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкДалее основное действие развернулось на площадке у исторического грота.Зрители во время открытия концертной программы Военные оркестры в парках
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Далее основное действие развернулось на площадке у исторического грота.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкСреди участников программы - музыканты оркестра Военного института (военных дирижёров) Военного университета.Музыканты оркестра Военного института (военных дирижёров) Военного университета во время открытия концертной программы Военные оркестры в парках
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Среди участников программы - музыканты оркестра Военного института (военных дирижёров) Военного университета.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВсе мероприятия концертной программы "Военные оркестры в парках" будут бесплатными для посетителей.Во время открытия концертной программы Военные оркестры в парках
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Все мероприятия концертной программы "Военные оркестры в парках" будут бесплатными для посетителей.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкМужчина и женщина танцуют во время открытия концертной программы "Военные оркестры в парках".Мужчина и женщина танцуют во время открытия концертной программы Военные оркестры в парках
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Мужчина и женщина танцуют во время открытия концертной программы "Военные оркестры в парках".
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВ открытии сезона приняли участие также музыканты военного оркестра 154-го отдельного комендантского Преображенского полка.Музыканты военного оркестра 154-го отдельного комендантского Преображенский полка во время открытия концертной программы Военные оркестры в парках
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
В открытии сезона приняли участие также музыканты военного оркестра 154-го отдельного комендантского Преображенского полка.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкСреди участников программы лучшие оркестры страны, чье исполнительское мастерство выходит далеко за рамки официальных мероприятий.Музыканты оркестра Военного института (военных дирижёров) Военного университета во время открытия концертной программы Военные оркестры в парках
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Среди участников программы лучшие оркестры страны, чье исполнительское мастерство выходит далеко за рамки официальных мероприятий.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПрограмма летних выступлений предваряет юбилейный, десятый Фестиваль "Спасская башня", который пройдет с 26 августа по 3 сентября.Музыканты военного оркестра во время открытия концертной программы Военные оркестры в парках
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Программа летних выступлений предваряет юбилейный, десятый Фестиваль "Спасская башня", который пройдет с 26 августа по 3 сентября.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкНа ставшем традиционном фестивале к российским оркестрам присоединятся музыканты со всего мира, на Красной площади соберутся около 1500 оркестрантов.Двойник Владимира Ильича Ленина во время открытия концертной программы Военные оркестры в парках
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
На ставшем традиционном фестивале к российским оркестрам присоединятся музыканты со всего мира, на Красной площади соберутся около 1500 оркестрантов.
Музыканты военного оркестра во время открытия концертной программы Военные оркестры в паркахОткрытие второго сезона программы "Военные оркестры в парках"09:0521.05.2017
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В Александровском саду Московского Кремля 20 мая открылся летний сезон концертной программы "Военные оркестры в парках".

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