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Наезд автомобиля на пешеходов в Нью-Йорке

Сюжет:
Наезд автомобиля на пешеходов в Нью-Йорке
20:4618.05.2017
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Автомобиль, врезавшийся в толпу пешеходов на Таймс-Сквер в Нью-Йорке. 18 мая 2017
Место наезда автомобиля на людей на Таймс-Сквер в Нью-Йорке
Автомобиль, врезавшийся в толпу пешеходов на Таймс-Сквер в Нью-Йорке
Пострадавшая в результате наезда автомобиля на людей на Таймс-Сквер в Нью-Йорке
Место наезда автомобиля на людей на Таймс-Сквер в Нью-Йорке
Пострадавшие на месте наезда автомобиля на людей на Таймс-Сквер в Нью-Йорке
Полицейские на месте наезда автомобиля на людей на Таймс-Сквер в Нью-Йорке
Место наезда автомобиля на людей на Таймс-Сквер в Нью-Йорке. 18 мая 2017
© REUTERS / Mike Segar В центре Нью-Йорка на Таймс-Сквер автомобиль на большой скорости вылетел на тротуар и протаранил толпу пешеходов.Автомобиль, врезавшийся в толпу пешеходов на Таймс-Сквер в Нью-Йорке. 18 мая 2017
© REUTERS / Mike Segar
В центре Нью-Йорка на Таймс-Сквер автомобиль на большой скорости вылетел на тротуар и протаранил толпу пешеходов.
© REUTERS / Mike SegarПо последним данным, в результате наезда погиб один человек, около 20 пострадали.Место наезда автомобиля на людей на Таймс-Сквер в Нью-Йорке
© REUTERS / Mike Segar
По последним данным, в результате наезда погиб один человек, около 20 пострадали.
© AP Photo / Mary AltafferВодитель автомобиля пытался сбежать, но был задержан.Автомобиль, врезавшийся в толпу пешеходов на Таймс-Сквер в Нью-Йорке
© AP Photo / Mary Altaffer
Водитель автомобиля пытался сбежать, но был задержан.
© REUTERS / Mike SegarУ генконсульства России в Нью-Йорке нет данных о россиянах среди пострадавших.Пострадавшая в результате наезда автомобиля на людей на Таймс-Сквер в Нью-Йорке
© REUTERS / Mike Segar
У генконсульства России в Нью-Йорке нет данных о россиянах среди пострадавших.
© REUTERS / Lucas JacksonПо словам одного из очевидцев, водитель врезался в толпу намеренно.Место наезда автомобиля на людей на Таймс-Сквер в Нью-Йорке
© REUTERS / Lucas Jackson
По словам одного из очевидцев, водитель врезался в толпу намеренно.
© REUTERS / Mike SegarВ полицейском управлении Нью-Йорка считают, что происшествие не связано с терроризмом.Пострадавшие на месте наезда автомобиля на людей на Таймс-Сквер в Нью-Йорке
© REUTERS / Mike Segar
В полицейском управлении Нью-Йорка считают, что происшествие не связано с терроризмом.
© REUTERS / Jeremy SchultzТаймс-Сквер оцеплена полицией.Полицейские на месте наезда автомобиля на людей на Таймс-Сквер в Нью-Йорке
© REUTERS / Jeremy Schultz
Таймс-Сквер оцеплена полицией.
© REUTERS / Lucas JacksonО происшествии проинформировали президента США Дональда Трампа. Он будет получать обновленную информацию, сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.Место наезда автомобиля на людей на Таймс-Сквер в Нью-Йорке. 18 мая 2017
© REUTERS / Lucas Jackson
О происшествии проинформировали президента США Дональда Трампа. Он будет получать обновленную информацию, сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.
Место наезда автомобиля на людей на Таймс-Сквер в Нью-ЙоркеНаезд автомобиля на пешеходов в Нью-Йорке20:4618.05.2017
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Наезд автомобиля на толпу людей на Таймс-сквер — в фотоленте Ria.ru.

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