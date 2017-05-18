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Фейерверки и рев трибун. "Спартаку" вручили кубок чемпионов России

10:0618.05.2017
(обновлено: 11:30 18.05.2017)
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Церемония вручения игрокам Спартака кубка чемпионов России после окончания матча 29-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК Спартак (Москва) и ФК Терек (Грозный)
Болельщики Спартака на игровом поле после окончания матча 29-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК Спартак (Москва) и ФК Терек (Грозный)
Церемония вручения игрокам Спартака кубка чемпионов России после окончания матча 29-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК Спартак (Москва) и ФК Терек (Грозный)
Игроки Спартака на церемонии вручения кубка чемпионов России после окончания матча 29-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК Спартак (Москва) и ФК Терек (Грозный)
Болельщик Спартака на церемонии вручения кубка чемпионов России после окончания матча 29-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК Спартак (Москва) и ФК Терек (Грозный)
Игроки Спартака на церемонии вручения кубка чемпионов России после окончания матча 29-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК Спартак (Москва) и ФК Терек (Грозный)
Вратарь Спартака Артём Ребров после окончания матча 29-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК Спартак (Москва) и ФК Терек (Грозный)
Болельщики на игровом поле после окончания матча 29-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК Спартак (Москва) и ФК Терек (Грозный)
Болельщики Спартака на игровом поле после окончания матча 29-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК Спартак (Москва) и ФК Терек (Грозный)
Игроки Спартака на церемонии вручения кубка чемпионов России после окончания матча 29-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК Спартак (Москва) и ФК Терек (Грозный)
Болельщики фотографируются на игровом поле после окончания матча 29-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК Спартак (Москва) и ФК Терек (Грозный)
Игрок Спартака Луис Адриано (слева) на церемонии вручения кубка чемпионов России после окончания матча 29-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК Спартак (Москва) и ФК Терек (Грозный)
Болельщики Спартака во время церемонии вручения кубка чемпионов России после окончания матча 29-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК Спартак (Москва) и ФК Терек (Грозный)
Салют над стадионом Открытие Арена во время церемонии вручения кубка чемпионов России после окончания матча 29-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК Спартак (Москва) и ФК Терек (Грозный)
Болельщики Спартака фотографируются на игровом поле после окончания матча 29-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК Спартак (Москва) и ФК Терек (Грозный)
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкИгрокам московского "Спартака" после матча 29-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с грозненским "Тереком" вручили кубок чемпионов страны.Церемония вручения игрокам Спартака кубка чемпионов России после окончания матча 29-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК Спартак (Москва) и ФК Терек (Грозный)
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Игрокам московского "Спартака" после матча 29-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с грозненским "Тереком" вручили кубок чемпионов страны.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкВ последнем домашнем матче "Спрартак" обыграл "Терек" со счетом 3:0. Дублем в составе красно-белых отметился капитан команды Денис Глушаков, еще один мяч на свой счет записал Куинси Промес.Болельщики Спартака на игровом поле после окончания матча 29-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК Спартак (Москва) и ФК Терек (Грозный)
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
В последнем домашнем матче "Спрартак" обыграл "Терек" со счетом 3:0. Дублем в составе красно-белых отметился капитан команды Денис Глушаков, еще один мяч на свой счет записал Куинси Промес.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанк"Спартак" в десятый раз в истории стал чемпионом России, обеспечив себе золотые медали за три тура до окончания чемпионата.Церемония вручения игрокам Спартака кубка чемпионов России после окончания матча 29-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК Спартак (Москва) и ФК Терек (Грозный)
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
"Спартак" в десятый раз в истории стал чемпионом России, обеспечив себе золотые медали за три тура до окончания чемпионата.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкИгроки "Спартака" на церемонии вручения кубка чемпионов России.Игроки Спартака на церемонии вручения кубка чемпионов России после окончания матча 29-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК Спартак (Москва) и ФК Терек (Грозный)
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Игроки "Спартака" на церемонии вручения кубка чемпионов России.
© РИА Новости / Михаил КорытовПерейти в фотобанкЦеремония вручения кубка "красно-белым" прошла примерно через час после матча с "Тереком".Болельщик Спартака на церемонии вручения кубка чемпионов России после окончания матча 29-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК Спартак (Москва) и ФК Терек (Грозный)
© РИА Новости / Михаил Корытов
Перейти в фотобанк
Церемония вручения кубка "красно-белым" прошла примерно через час после матча с "Тереком".
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкБолельщикам "Спартака" разрешили выйти на поле, чтобы принять участие в праздновании чемпионства вместе с командой.Игроки Спартака на церемонии вручения кубка чемпионов России после окончания матча 29-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК Спартак (Москва) и ФК Терек (Грозный)
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Болельщикам "Спартака" разрешили выйти на поле, чтобы принять участие в праздновании чемпионства вместе с командой.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкВратарь "Спартака" Артем Ребров после окончания матча.Вратарь Спартака Артём Ребров после окончания матча 29-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК Спартак (Москва) и ФК Терек (Грозный)
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Вратарь "Спартака" Артем Ребров после окончания матча.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкПосле 29 туров у "Спартака" 69 очков.Болельщики на игровом поле после окончания матча 29-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК Спартак (Москва) и ФК Терек (Грозный)
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
После 29 туров у "Спартака" 69 очков.
© РИА Новости / Михаил КорытовПерейти в фотобанкВ заключительном туре РФПЛ "Спартак" в гостях сыграет с тульским "Арсеналом".Болельщики Спартака на игровом поле после окончания матча 29-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК Спартак (Москва) и ФК Терек (Грозный)
© РИА Новости / Михаил Корытов
Перейти в фотобанк
В заключительном туре РФПЛ "Спартак" в гостях сыграет с тульским "Арсеналом".
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкИгроки "Спартака" на церемонии вручения кубка чемпионов России.Игроки Спартака на церемонии вручения кубка чемпионов России после окончания матча 29-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК Спартак (Москва) и ФК Терек (Грозный)
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Игроки "Спартака" на церемонии вручения кубка чемпионов России.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкБолельщики фотографируются на игровом поле после окончания матча.Болельщики фотографируются на игровом поле после окончания матча 29-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК Спартак (Москва) и ФК Терек (Грозный)
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Болельщики фотографируются на игровом поле после окончания матча.
© РИА Новости / Михаил КорытовПерейти в фотобанкИгрок "Спартака" Луис Адриано (слева) на церемонии вручения кубка чемпионов России.Игрок Спартака Луис Адриано (слева) на церемонии вручения кубка чемпионов России после окончания матча 29-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК Спартак (Москва) и ФК Терек (Грозный)
© РИА Новости / Михаил Корытов
Перейти в фотобанк
Игрок "Спартака" Луис Адриано (слева) на церемонии вручения кубка чемпионов России.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкПоследний раз "Спартак" побеждал на чемпионате России в 2001 году, а на в Кубке страны в 2003-м.Болельщики Спартака во время церемонии вручения кубка чемпионов России после окончания матча 29-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК Спартак (Москва) и ФК Терек (Грозный)
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Последний раз "Спартак" побеждал на чемпионате России в 2001 году, а на в Кубке страны в 2003-м.
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкСалют над стадионом "Открытие Арена" во время церемонии вручения кубка чемпионов России.Салют над стадионом Открытие Арена во время церемонии вручения кубка чемпионов России после окончания матча 29-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК Спартак (Москва) и ФК Терек (Грозный)
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Салют над стадионом "Открытие Арена" во время церемонии вручения кубка чемпионов России.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкБолельщики "Спартака" фотографируются на игровом поле после окончания матча.Болельщики Спартака фотографируются на игровом поле после окончания матча 29-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК Спартак (Москва) и ФК Терек (Грозный)
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Болельщики "Спартака" фотографируются на игровом поле после окончания матча.
Игроки Спартака на церемонии вручения кубка чемпионов России после окончания матча 29-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК Спартак (Москва) и ФК Терек (Грозный)Фейерверки и рев трибун. "Спартаку" вручили кубок чемпионов России10:0618.05.2017
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Торжественная церемония вручения кубка чемпионов России игрокам московского "Спартака" — в фотоленте Ria.ru.

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