Женский монастырь во имя апостолов Петра и Павла в Хабаровском крае действует уже почти 15 лет. Место под обитель на берегу озера, которое теперь называется Петропавловским, было определено Святейшим Синодом еще в начале XX века, однако строительство монастыря и Петропавловского храма, едва начавшись, было прекращено в 1905 году. В послесоветский период в селе Петропавловка образовался православный приход во имя первоверховных апостолов, а определением Священного Синода Русской православной церкви от 26 декабря 2003 года приход был обращен в одноименный женский монастырь.