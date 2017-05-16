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Первое поражение на турнире: российские хоккеисты уступили США на ЧМ-2017

21:0616.05.2017
(обновлено: 21:09 16.05.2017)
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Игроки сборной России перед началом матча группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами России и США
Игроки сборной России Евгений Кузнецов, Александр Барабанов в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами России и США
Тренер Харийс Витолиньш и главный тренер сборной России Олег Знарок в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами России и США
Игрок сборной России Валерий Ничушкин, игрок сборной США Коннор Мёрфи и вратарь сборной США Джимми Ховард в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами России и США
Болельщики во время матча группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами России и США
Перед началом матча группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами России и США
Игрок сборной России Вадим Щипачев и вратарь сборной США Джимми Ховард в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами России и США
Игроки сборной России Сергей Андронов, Никикта Гусев, Сергей Плотников радуются забитой шайбе в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами России и США
Вратарь сборной России Андрей Василевский в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами России и США
Болельщики во время матча группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами России и США
Вратарь сборной России Андрей Василевский, игрок сборной США Дилан Ларкин в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами России и США
Игрок сборной России Иван Телегин в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами России и США
Игроки сборной США радуются забитой шайбе в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами России и США
Игрок сборной России Иван Телегин и игрок сборной США Джейкоб Троуба в матче между сборными командами России и США
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкШестнадцатого мая сборная России провела седьмой матч на чемпионате мира по хоккею в Кельне и Париже против сборной США.Игроки сборной России перед началом матча группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами России и США
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Шестнадцатого мая сборная России провела седьмой матч на чемпионате мира по хоккею в Кельне и Париже против сборной США.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкНесмотря на то, что подопечные Олега Знарка трижды вели в счете, сборная России проиграла американцам со счетом 3:5.Игроки сборной России Евгений Кузнецов, Александр Барабанов в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами России и США
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Несмотря на то, что подопечные Олега Знарка трижды вели в счете, сборная России проиграла американцам со счетом 3:5.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкСборная России после встречи с американцами опустилась на второе место в группе A.Тренер Харийс Витолиньш и главный тренер сборной России Олег Знарок в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами России и США
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Сборная России после встречи с американцами опустилась на второе место в группе A.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкГолкипер сборной США Джимми Ховард спасает свою сборную после сольного прохода Валерия Ничушкина.Игрок сборной России Валерий Ничушкин, игрок сборной США Коннор Мёрфи и вратарь сборной США Джимми Ховард в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами России и США
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Голкипер сборной США Джимми Ховард спасает свою сборную после сольного прохода Валерия Ничушкина.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкНа протяжении всего матча болельщики сборной России активно поддерживали своих хоккеистов.Болельщики во время матча группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами России и США
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
На протяжении всего матча болельщики сборной России активно поддерживали своих хоккеистов.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкСтартовое вбрасывание в матче чемпионата мира по хоккею между сборными России и США.Перед началом матча группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами России и США
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Стартовое вбрасывание в матче чемпионата мира по хоккею между сборными России и США.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкИгрок сборной России Вадим Щипачев в зоне сборной США.Игрок сборной России Вадим Щипачев и вратарь сборной США Джимми Ховард в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами России и США
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Игрок сборной России Вадим Щипачев в зоне сборной США.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкХоккеист сборной России Никита Гусев (в центре) дважды поразил ворота сборной США. Партнеры по команде Сергей Андронов (слева) и Сергей Плотников (справа) радуются забитой им шайбе.Игроки сборной России Сергей Андронов, Никикта Гусев, Сергей Плотников радуются забитой шайбе в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами России и США
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Хоккеист сборной России Никита Гусев (в центре) дважды поразил ворота сборной США. Партнеры по команде Сергей Андронов (слева) и Сергей Плотников (справа) радуются забитой им шайбе.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкГолкипер сборной России Андрей Василевский пропустил четыре шайбы в свои ворота от американцев. До этого матча страж российских ворот был лучшим на турнире по всем показателям.Вратарь сборной России Андрей Василевский в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами России и США
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Голкипер сборной России Андрей Василевский пропустил четыре шайбы в свои ворота от американцев. До этого матча страж российских ворот был лучшим на турнире по всем показателям.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкРоссийские болельщики на матче группового этапа чемпионата мира между сборными России и Соединенных Штатов Америки.Болельщики во время матча группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами России и США
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Российские болельщики на матче группового этапа чемпионата мира между сборными России и Соединенных Штатов Америки.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкАмериканские хоккеисты штурмуют ворота сборной России в третьем периоде матча группового этапа чемпионата мира.Вратарь сборной России Андрей Василевский, игрок сборной США Дилан Ларкин в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами России и США
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Американские хоккеисты штурмуют ворота сборной России в третьем периоде матча группового этапа чемпионата мира.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкИгрок сборной России Иван Телегин в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею.Игрок сборной России Иван Телегин в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами России и США
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Игрок сборной России Иван Телегин в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкАмериканские хоккеисты радуются заброшенной в ворота сборной России шайбе.Игроки сборной США радуются забитой шайбе в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами России и США
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Американские хоккеисты радуются заброшенной в ворота сборной России шайбе.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкБлагодаря одержанной победе американцы вышли на первое место в группе A. Подопечные Олега Знарка расположились на второй строчке и встретятся в четвертьфинале либо с чехами, либо со сборной Финляндии.Игрок сборной России Иван Телегин и игрок сборной США Джейкоб Троуба в матче между сборными командами России и США
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Благодаря одержанной победе американцы вышли на первое место в группе A. Подопечные Олега Знарка расположились на второй строчке и встретятся в четвертьфинале либо с чехами, либо со сборной Финляндии.
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Первый матч, который на чемпионате мира по хоккею в этом году закончился поражением сборной России, — в фотоленте ria.ru.

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