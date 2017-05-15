Открытие Yota Arena

19 мая в Москве состоится официальное открытие крупнейшей киберспортивной арены в Европе — Yota Arena. На двух этажах комплекса размещены компьютерный клуб, сцена для проведения соревнований и выступления артистов, ресторан, VR-бар, караоке-зал и магазин киберспортивных товаров.

Компания ESforce, выступающая основным инвестором, вложила в строительство объекта около десяти миллионов долларов. Площадь арены превысит пять тысяч квадратных метров, что в несколько раз больше аналогичных арен в США — Esports Arena (около 1,4 тысячи квадратных метров) и MLG.tv Columbus Arena (1,3 тысячи квадратных метров).