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Открытие Yota Arena

12:3715.05.2017
0420
Киберспортивный комплекс Yota Arena
Киберспортивный комплекс Yota Arena
Киберспортивный комплекс Yota Arena
Киберспортивный комплекс Yota Arena
Киберспортивный комплекс Yota Arena
Киберспортивный комплекс Yota Arena
Киберспортивный комплекс Yota Arena
Киберспортивный комплекс Yota Arena
Киберспортивный комплекс Yota Arena
Киберспортивный комплекс Yota Arena
Киберспортивный комплекс Yota Arena
Киберспортивный комплекс Yota Arena
Киберспортивный комплекс Yota Arena
Киберспортивный комплекс Yota Arena
© РИА Новости . Владимир АстапковичПерейти в фотобанкКиберспортивный комплекс Yota Arena.Киберспортивный комплекс Yota Arena
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Киберспортивный комплекс Yota Arena.
© РИА Новости . Владимир АстапковичПерейти в фотобанкКиберспортивный комплекс Yota Arena.Киберспортивный комплекс Yota Arena
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Киберспортивный комплекс Yota Arena.
© РИА Новости . Владимир АстапковичПерейти в фотобанкКиберспортивный комплекс Yota Arena.Киберспортивный комплекс Yota Arena
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Киберспортивный комплекс Yota Arena.
© РИА Новости . Владимир АстапковичПерейти в фотобанкКиберспортивный комплекс Yota Arena.Киберспортивный комплекс Yota Arena
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Киберспортивный комплекс Yota Arena.
© РИА Новости . Владимир АстапковичПерейти в фотобанкКиберспортивный комплекс Yota Arena.Киберспортивный комплекс Yota Arena
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Киберспортивный комплекс Yota Arena.
© РИА Новости . Владимир АстапковичПерейти в фотобанкКиберспортивный комплекс Yota Arena.Киберспортивный комплекс Yota Arena
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Киберспортивный комплекс Yota Arena.
© РИА Новости . Владимир АстапковичПерейти в фотобанкКиберспортивный комплекс Yota Arena.Киберспортивный комплекс Yota Arena
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Киберспортивный комплекс Yota Arena.
© РИА Новости . Владимир АстапковичПерейти в фотобанкКиберспортивный комплекс Yota Arena.Киберспортивный комплекс Yota Arena
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Киберспортивный комплекс Yota Arena.
© РИА Новости . Владимир АстапковичПерейти в фотобанкКиберспортивный комплекс Yota Arena.Киберспортивный комплекс Yota Arena
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Киберспортивный комплекс Yota Arena.
© РИА Новости . Владимир АстапковичПерейти в фотобанкКиберспортивный комплекс Yota Arena.Киберспортивный комплекс Yota Arena
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Киберспортивный комплекс Yota Arena.
© РИА Новости . Владимир АстапковичПерейти в фотобанкКиберспортивный комплекс Yota Arena.Киберспортивный комплекс Yota Arena
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Киберспортивный комплекс Yota Arena.
© РИА Новости . Владимир АстапковичПерейти в фотобанкКиберспортивный комплекс Yota Arena.Киберспортивный комплекс Yota Arena
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Киберспортивный комплекс Yota Arena.
© РИА Новости . Владимир АстапковичПерейти в фотобанкКиберспортивный комплекс Yota Arena.Киберспортивный комплекс Yota Arena
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Киберспортивный комплекс Yota Arena.
© РИА Новости . Владимир АстапковичПерейти в фотобанкКиберспортивный комплекс Yota Arena.Киберспортивный комплекс Yota Arena
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Киберспортивный комплекс Yota Arena.
Киберспортивный комплекс Yota ArenaОткрытие Yota Arena12:3715.05.2017
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19 мая в Москве состоится официальное открытие крупнейшей киберспортивной арены в Европе — Yota Arena. На двух этажах комплекса размещены компьютерный клуб, сцена для проведения соревнований и выступления артистов, ресторан, VR-бар, караоке-зал и магазин киберспортивных товаров.

Компания ESforce, выступающая основным инвестором, вложила в строительство объекта около десяти миллионов долларов. Площадь арены превысит пять тысяч квадратных метров, что в несколько раз больше аналогичных арен в США — Esports Arena (около 1,4 тысячи квадратных метров) и MLG.tv Columbus Arena (1,3 тысячи квадратных метров).

 

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