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На что способно человеческое тело: выступление китайского цирка в Москве

10:4815.05.2017
(обновлено: 13:58 15.05.2017)
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Артисты Императорского Пекинского цирка во время выступления в Вегас Сити Холле
Артисты Императорского Пекинского цирка во время выступления в Вегас Сити Холле
Акробатический номер Императорского Пекинского цирка во время выступления в Вегас Сити Холле
Артисты Императорского Пекинского цирка во время выступления в Вегас Сити Холле
Артисты Императорского Пекинского цирка во время выступления в Вегас Сити Холле
Артисты Императорского Пекинского цирка во время выступления в Вегас Сити Холле
Артистка Императорского Пекинского цирка во время выступления в Вегас Сити Холле
Артисты Императорского Пекинского цирка во время выступления в Вегас Сити Холле
Артист Императорского Пекинского цирка во время выступления в Вегас Сити Холле
Артист Императорского Пекинского цирка во время выступления в Вегас Сити Холле
Артисты Императорского Пекинского цирка во время выступления в Вегас Сити Холле
Артисты Императорского Пекинского цирка во время выступления в Вегас Сити Холле
© РИА Новости . Максим БлиновПерейти в фотобанкВ Москве на сцене "Вегас Сити Холла" прошли выступления Императорского Пекинского цирка.Артисты Императорского Пекинского цирка во время выступления в Вегас Сити Холле
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
В Москве на сцене "Вегас Сити Холла" прошли выступления Императорского Пекинского цирка.
© РИА Новости . Максим БлиновПерейти в фотобанкЭта акробатическая труппа считается одной из самых древних в мире.Артисты Императорского Пекинского цирка во время выступления в Вегас Сити Холле
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Эта акробатическая труппа считается одной из самых древних в мире.
© РИА Новости . Максим БлиновПерейти в фотобанкГимнасты продемонстрировали зрителям невероятные возможности человеческого тела.Акробатический номер Императорского Пекинского цирка во время выступления в Вегас Сити Холле
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Гимнасты продемонстрировали зрителям невероятные возможности человеческого тела.
© РИА Новости . Максим БлиновПерейти в фотобанкВ программу шоу включены номера, секреты которых передаются из поколения в поколение.Артисты Императорского Пекинского цирка во время выступления в Вегас Сити Холле
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
В программу шоу включены номера, секреты которых передаются из поколения в поколение.
© РИА Новости . Максим БлиновПерейти в фотобанкАртисты Императорского Пекинского цирка выполняют уникальные по своей сложности трюки, которые не могут повторить другие акробаты.Артисты Императорского Пекинского цирка во время выступления в Вегас Сити Холле
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Артисты Императорского Пекинского цирка выполняют уникальные по своей сложности трюки, которые не могут повторить другие акробаты.
© РИА Новости . Максим БлиновПерейти в фотобанкАртисты во время выступления.Артисты Императорского Пекинского цирка во время выступления в Вегас Сити Холле
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Артисты во время выступления.
© РИА Новости . Максим БлиновПерейти в фотобанкЗа последние десять лет труппа Императорского Пекинского цирка дала более трех тысяч представлений по всему миру.Артистка Императорского Пекинского цирка во время выступления в Вегас Сити Холле
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
За последние десять лет труппа Императорского Пекинского цирка дала более трех тысяч представлений по всему миру.
© РИА Новости . Максим БлиновПерейти в фотобанкГимнасты во время выступления.Артисты Императорского Пекинского цирка во время выступления в Вегас Сити Холле
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Гимнасты во время выступления.
© РИА Новости . Максим БлиновПерейти в фотобанкШоу состоит из двух отделений, по 45 минут каждое. В программу помимо акробатических трюков, вошли номера эквилибристов, жонглеров и фокусников.Артист Императорского Пекинского цирка во время выступления в Вегас Сити Холле
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Шоу состоит из двух отделений, по 45 минут каждое. В программу помимо акробатических трюков, вошли номера эквилибристов, жонглеров и фокусников.
© РИА Новости . Максим БлиновПерейти в фотобанкТрадиционно в китайском цирке не показывают номеров с животными, их роли исполняют артисты.Артист Императорского Пекинского цирка во время выступления в Вегас Сити Холле
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Традиционно в китайском цирке не показывают номеров с животными, их роли исполняют артисты.
© РИА Новости . Максим БлиновПерейти в фотобанкАртисты Императорского Пекинского цирка.Артисты Императорского Пекинского цирка во время выступления в Вегас Сити Холле
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Артисты Императорского Пекинского цирка.
© РИА Новости . Максим БлиновПерейти в фотобанкВыступление жонглеров Императорского Пекинского цирка.Артисты Императорского Пекинского цирка во время выступления в Вегас Сити Холле
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Выступление жонглеров Императорского Пекинского цирка.
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Выступление артистов Императорского Пекинского цирка — в фотоленте Ria.ru.

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