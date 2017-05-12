Затопленные улицы и плывущие дома: паводок в Тюменской области

"Цифры давали одни, по факту получилось, что превышение этих цифр было кратным. Поэтому естественно, что главная артерия, которая проходит по городу Ишиму – это река Ишим, — в течение трех дней получила огромный объем воды, и вода появилась в городе, затопила садоводческие товарищества", - рассказал Якушев.