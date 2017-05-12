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Затопленные улицы и плывущие дома: паводок в Тюменской области

14:0412.05.2017
(обновлено: 14:05 12.05.2017)
01730
Частный дом в городе Ишим Тюменской области, подтопленный в результате сильного поднятия воды в реках Ишим и Карасуль
Спасатель МЧС РФ в городе Ишим Тюменской области, подтопленного в результате сильного поднятия воды в реках Ишим и Карасуль
Частный дом в городе Ишим Тюменской области, подтопленный в результате сильного поднятия воды в реках Ишим и Карасуль
Девочка в городе Ишим Тюменской области, подтопленном в результате сильного поднятия воды в реках Ишим и Карасуль
Частные дома в городе Ишим Тюменской области, подтопленный в результате сильного поднятия воды в реках Ишим и Карасуль
Спасатель МЧС РФ эвакуирует кошек в городе Ишим Тюменской области, подтопленного в результате сильного поднятия воды в реках Ишим и Карасуль
Спасатели МЧС РФ в городе Ишим Тюменской области, подтопленного в результате сильного поднятия воды в реках Ишим и Карасуль
Частные дома в городе Ишим Тюменской области, подтопленные в результате сильного поднятия воды в реках Ишим и Карасуль
Местные жители в городе Ишим Тюменской области, подтопленного в результате сильного поднятия воды в реках Ишим и Карасуль
Игрушечный корабль в городе Ишим Тюменской области, подтопленный в результате сильного поднятия воды в реках Ишим и Карасуль
Местные жители эвакуируют мебель и вещи из частного дома в городе Ишим Тюменской области, подтопленного в результате сильного поднятия воды в реках Ишим и Карасуль
Местные жители в городе Ишим Тюменской области, подтопленном в результате сильного поднятия воды в реках Ишим и Карасуль
Частный дом в городе Ишим Тюменской области, подтопленный в результате сильного поднятия воды в реках Ишим и Карасуль
Частные дома в городе Ишим Тюменской области, подтопленные в результате сильного поднятия воды в реках Ишим и Карасуль
Местные жители на дороге в городе Ишим Тюменской области, подтопленной в результате сильного поднятия воды в реках Ишим и Карасуль
© РИА Новости . Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкИшимский район Тюменской области оказался подтоплен в результате сильного поднятия воды в реках Ишим и Карасуль.Частный дом в городе Ишим Тюменской области, подтопленный в результате сильного поднятия воды в реках Ишим и Карасуль
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Ишимский район Тюменской области оказался подтоплен в результате сильного поднятия воды в реках Ишим и Карасуль.
© РИА Новости . Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкНа утро 11 мая уровень воды в реке Ишим в селе Абатском составил 916 сантиметров при критическом историческом максимуме в 1069 сантиметров.Спасатель МЧС РФ в городе Ишим Тюменской области, подтопленного в результате сильного поднятия воды в реках Ишим и Карасуль
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
На утро 11 мая уровень воды в реке Ишим в селе Абатском составил 916 сантиметров при критическом историческом максимуме в 1069 сантиметров.
© РИА Новости . Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкВ результате паводка в регионе оказались подтоплены более ста жилых домов и около шести с половиной тысяч садоводческих участков.Частный дом в городе Ишим Тюменской области, подтопленный в результате сильного поднятия воды в реках Ишим и Карасуль
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
В результате паводка в регионе оказались подтоплены более ста жилых домов и около шести с половиной тысяч садоводческих участков.
© РИА Новости . Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкВ Ишиме и Ишимском районе были эвакуированы почти 500 человек.Девочка в городе Ишим Тюменской области, подтопленном в результате сильного поднятия воды в реках Ишим и Карасуль
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
В Ишиме и Ишимском районе были эвакуированы почти 500 человек.
© РИА Новости . Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкВ результате паводка в Ишимском районе пострадал аэродром авиационно-спортивного клуба ДОСААФ. Оказались затоплены девять самолетов, гараж с автомобилями и частично некоторые здания.Частные дома в городе Ишим Тюменской области, подтопленный в результате сильного поднятия воды в реках Ишим и Карасуль
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
В результате паводка в Ишимском районе пострадал аэродром авиационно-спортивного клуба ДОСААФ. Оказались затоплены девять самолетов, гараж с автомобилями и частично некоторые здания.
© РИА Новости . Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкПосле того, как из-за высокого давления начался подмыв дамбы на реке Ишим, глава МЧС России Владимир Пучков распорядился усилить группировку по борьбе с последствиями паводка в Тюменской области и оказанию помощи местным жителям.Спасатель МЧС РФ эвакуирует кошек в городе Ишим Тюменской области, подтопленного в результате сильного поднятия воды в реках Ишим и Карасуль
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
После того, как из-за высокого давления начался подмыв дамбы на реке Ишим, глава МЧС России Владимир Пучков распорядился усилить группировку по борьбе с последствиями паводка в Тюменской области и оказанию помощи местным жителям.
© РИА Новости . Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкС подмосковного аэродрома Раменское в Тюмень вылетел самолет Ил-76 МЧС России, на борту которого было более 50 спасателей отряда "Центроспас". Они оснащены плавсредствами, специальным оборудованием и снаряжением, позволяющим работать в автономном режиме 20 суток.Спасатели МЧС РФ в городе Ишим Тюменской области, подтопленного в результате сильного поднятия воды в реках Ишим и Карасуль
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
С подмосковного аэродрома Раменское в Тюмень вылетел самолет Ил-76 МЧС России, на борту которого было более 50 спасателей отряда "Центроспас". Они оснащены плавсредствами, специальным оборудованием и снаряжением, позволяющим работать в автономном режиме 20 суток.
© РИА Новости . Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкЕще один Ил-76 доставит в зону подтопления спасателей Центра "Лидер" с оборудованием для проведения аварийно-спасательных работ и оказания помощи населению.Частные дома в городе Ишим Тюменской области, подтопленные в результате сильного поднятия воды в реках Ишим и Карасуль
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Еще один Ил-76 доставит в зону подтопления спасателей Центра "Лидер" с оборудованием для проведения аварийно-спасательных работ и оказания помощи населению.
© РИА Новости . Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкКак сообщил губернатор региона Владимир Якушев, источником паводка в городе Ишиме стал большой объем воды, сброшенный с Сергеевского водохранилища в Казахстане.Местные жители в городе Ишим Тюменской области, подтопленного в результате сильного поднятия воды в реках Ишим и Карасуль
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Как сообщил губернатор региона Владимир Якушев, источником паводка в городе Ишиме стал большой объем воды, сброшенный с Сергеевского водохранилища в Казахстане.
© РИА Новости . Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкГлава региона пояснил, что тюменских властей извещали о планируемом сбросе, однако предоставленная информация оказалась недостоверной.Игрушечный корабль в городе Ишим Тюменской области, подтопленный в результате сильного поднятия воды в реках Ишим и Карасуль
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Глава региона пояснил, что тюменских властей извещали о планируемом сбросе, однако предоставленная информация оказалась недостоверной.
© РИА Новости . Алексей МальгавкоПерейти в фотобанк"Цифры давали одни, по факту получилось, что превышение этих цифр было кратным. Поэтому естественно, что главная артерия, которая проходит по городу Ишиму – это река Ишим, — в течение трех дней получила огромный объем воды, и вода появилась в городе, затопила садоводческие товарищества", - рассказал Якушев.Местные жители эвакуируют мебель и вещи из частного дома в городе Ишим Тюменской области, подтопленного в результате сильного поднятия воды в реках Ишим и Карасуль
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
"Цифры давали одни, по факту получилось, что превышение этих цифр было кратным. Поэтому естественно, что главная артерия, которая проходит по городу Ишиму – это река Ишим, — в течение трех дней получила огромный объем воды, и вода появилась в городе, затопила садоводческие товарищества", - рассказал Якушев.
© РИА Новости . Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкВ связи с резким подъемом воды в реке Ишим в Абатском районе Тюменской области был введен режим ЧС.Местные жители в городе Ишим Тюменской области, подтопленном в результате сильного поднятия воды в реках Ишим и Карасуль
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
В связи с резким подъемом воды в реке Ишим в Абатском районе Тюменской области был введен режим ЧС.
© РИА Новости . Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкВ микрорайоне Серебрянка в зону предполагаемого подтопления попали восемь улиц, поэтому началась эвакуация местных жителей.Частный дом в городе Ишим Тюменской области, подтопленный в результате сильного поднятия воды в реках Ишим и Карасуль
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
В микрорайоне Серебрянка в зону предполагаемого подтопления попали восемь улиц, поэтому началась эвакуация местных жителей.
© РИА Новости . Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкДля жителей подтопленных микрорайонов в Ишиме созданы пункты временного размещения.Частные дома в городе Ишим Тюменской области, подтопленные в результате сильного поднятия воды в реках Ишим и Карасуль
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Для жителей подтопленных микрорайонов в Ишиме созданы пункты временного размещения.
© РИА Новости . Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкДорога в городе Ишим оказалась подтоплена в результате сильного поднятия воды в реках Ишим и Карасуль.Местные жители на дороге в городе Ишим Тюменской области, подтопленной в результате сильного поднятия воды в реках Ишим и Карасуль
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Дорога в городе Ишим оказалась подтоплена в результате сильного поднятия воды в реках Ишим и Карасуль.
Частные дома в городе Ишим Тюменской области, подтопленные в результате сильного поднятия воды в реках Ишим и КарасульЗатопленные улицы и плывущие дома: паводок в Тюменской области14:0412.05.2017
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В начале мая некоторые районы на юге Тюменской области оказались под водой в связи с резким подъемом воды в реке Ишим. Последствия паводка — в фотоленте Ria.ru.

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