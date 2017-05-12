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Лучшие фото недели: Лавров в Овальном кабинете и празднование Дня Победы

12:2712.05.2017
(обновлено: 12:29 12.05.2017)
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Президент РФ Владимир Путин с портретом своего отца-фронтовика Владимира Спиридоновича принимает участие в шествии патриотической акции Бессмертный полк
Труппа Австралийского балета во время разминки перед репетицией Щелкунчик: История Клары на сцене Сиднейского оперного театра
Посетители концерта Песни Победы солистов Хора Турецкого и женской арт-группы Soprano Турецкого на площади Жандарменмаркт в центре Берлина
Строительство моста через Керченский пролив в Крыму
Протестующий с игрушечным пистолетом в руках и предвыборным плакатом 2016 года во время демонстрации в Эннердейле, ЮАР
Активистка движения Femen во время акции против кандидата в президенты Марин Ле Пен, Франция
Пятиэтажные жилые дома в районе Камушки в Москве, включенные в программу реновации
Житель Пекина на трехколесном велосипеде, нагруженном товарами, проезжает мимо Международного торгового центра Житань
Зрители на IV Международном фестивале Высота Горная в Севастополе
Участники акции Бессмертный полк в Москве
Пешеходы переходят дорогу в Москве во время снегопада
Камила Кабельо во время выступления на церемонии MTV Movie and TV Awards в Лос-Анджелесе
Кошка породы британская длинношерстная на международной выставке Кубок Валенсии - Весна в Москве
Раздача российской гуманитарной помощи офицерами Центра по примирению враждующих сторон в лагере беженцев Рас-аль-Басит в сирийской провинции Латакия. 3 мая 2017
Лидер движения En Marche Эммануель Макрон, победивший на президентских выборах во Франции, во время своей победной речи перед Лувром в Париже
БТР 82А во время военного парада в Грозном, посвящённого 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Модель во время показа моды в Индонезии
Столкновения демонстрантов с полицией в Сан-Кристобале, Венесуэла
Вытоптанная клумба с символикой Евровидения в центре Киева
Алисия Фокс во время выступления на WWE в Лилле, Франция
Праздничный салют в честь Дня Победы на Воробьевых горах в Москве
Военнослужащие во время военного парада на Красной площади, посвящённого 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне. 10 мая 2017
Президент РФ Владимир Путин перед началом гала-матча VI Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги в ледовом дворце Большой Олимпийского парка Сочи
Российские болельщики перед началом матча группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами Италии и России
Сирийцы во время отдыха в мастерской в осажденном повстанцами городе Дума. 1 апреля 2017 года
Экипаж нового в России регионального самолета Embraer E170LR авиакомпании S-7 в Новосибирске
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу во время военного парада на Красной площади в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Световое мультимедийное шоу #оПобеде
Пара в национальных японский кимоно в Киото. 11 мая 2017 года
© РИА Новости . Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир принял участие в шествии "Бессмертного полка". Глава государства прошел во главе колонны с портретом своего отца-фронтовика Владимира Спиридоновича.Президент РФ Владимир Путин с портретом своего отца-фронтовика Владимира Спиридоновича принимает участие в шествии патриотической акции Бессмертный полк
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир принял участие в шествии "Бессмертного полка". Глава государства прошел во главе колонны с портретом своего отца-фронтовика Владимира Спиридоновича.
© REUTERS / Jason ReedТруппа Австралийского балета во время разминки перед репетицией постановки "Щелкунчик: История Клары" на сцене Сиднейского оперного театра.Труппа Австралийского балета во время разминки перед репетицией Щелкунчик: История Клары на сцене Сиднейского оперного театра
© REUTERS / Jason Reed
Труппа Австралийского балета во время разминки перед репетицией постановки "Щелкунчик: История Клары" на сцене Сиднейского оперного театра.
© РИА Новости . Захари ШойрерПерейти в фотобанкКонцерт "Песни Победы" солистов "Хора Турецкого" и женской арт-группы "Soprano Турецкого" на площади Жандарменмаркт в центре Берлина. Акция была посвящена дате подписания акта капитуляции Германии в Великой Отечественной войне.Посетители концерта Песни Победы солистов Хора Турецкого и женской арт-группы Soprano Турецкого на площади Жандарменмаркт в центре Берлина
© РИА Новости . Захари Шойрер
Перейти в фотобанк
Концерт "Песни Победы" солистов "Хора Турецкого" и женской арт-группы "Soprano Турецкого" на площади Жандарменмаркт в центре Берлина. Акция была посвящена дате подписания акта капитуляции Германии в Великой Отечественной войне.
© РИА Новости . Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкСборка арочных пролетов для фарватерных опор моста через Керченский пролив в Крыму.Строительство моста через Керченский пролив в Крыму
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Сборка арочных пролетов для фарватерных опор моста через Керченский пролив в Крыму.
© AFP 2017 / Marco LongariПротестующий с игрушечным пистолетом в руках и предвыборным плакатом 2016 года во время демонстрации в Эннердейле, ЮАР.Протестующий с игрушечным пистолетом в руках и предвыборным плакатом 2016 года во время демонстрации в Эннердейле, ЮАР
© AFP 2017 / Marco Longari
Протестующий с игрушечным пистолетом в руках и предвыборным плакатом 2016 года во время демонстрации в Эннердейле, ЮАР.
© AP Photo / Francois MoriЗадержание активистки движения Femen во время акции против кандидата в президенты Марин Ле Пен, Франция.Активистка движения Femen во время акции против кандидата в президенты Марин Ле Пен, Франция
© AP Photo / Francois Mori
Задержание активистки движения Femen во время акции против кандидата в президенты Марин Ле Пен, Франция.
© РИА Новости . Максим БлиновПерейти в фотобанкПятиэтажные жилые дома в районе Камушки в Москве, включенные в программу реновации.Пятиэтажные жилые дома в районе Камушки в Москве, включенные в программу реновации
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Пятиэтажные жилые дома в районе Камушки в Москве, включенные в программу реновации.
© AP Photo / Andy WongЖитель Пекина на трехколесном велосипеде, нагруженном товарами, проезжает мимо Международного торгового центра Житань.Житель Пекина на трехколесном велосипеде, нагруженном товарами, проезжает мимо Международного торгового центра Житань
© AP Photo / Andy Wong
Житель Пекина на трехколесном велосипеде, нагруженном товарами, проезжает мимо Международного торгового центра Житань.
© РИА Новости . Илья ПиталевПерейти в фотобанкЗрители на IV Международном фестивале "Высота Горная" в Севастополе.Зрители на IV Международном фестивале Высота Горная в Севастополе
© РИА Новости . Илья Питалев
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Зрители на IV Международном фестивале "Высота Горная" в Севастополе.
© РИА Новости . Максим БлиновПерейти в фотобанкУчастники акции "Бессмертный полк" в Москве.Участники акции Бессмертный полк в Москве
© РИА Новости . Максим Блинов
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Участники акции "Бессмертный полк" в Москве.
© РИА Новости . Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкМайский снегопад в Москве.Пешеходы переходят дорогу в Москве во время снегопада
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Майский снегопад в Москве.
© AP Photo / Invision/ Chris PizzelloВыступление Джея Бальвино, Камилы Кабельо и рэпера Питбуля на церемонии MTV Movie and TV Awards в Лос-Анджелесе.Камила Кабельо во время выступления на церемонии MTV Movie and TV Awards в Лос-Анджелесе
© AP Photo / Invision/ Chris Pizzello
Выступление Джея Бальвино, Камилы Кабельо и рэпера Питбуля на церемонии MTV Movie and TV Awards в Лос-Анджелесе.
© РИА Новости . Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкКошка породы британская длинношерстная на международной выставке "Кубок "Валенсии" в Москве.Кошка породы британская длинношерстная на международной выставке Кубок Валенсии - Весна в Москве
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Кошка породы британская длинношерстная на международной выставке "Кубок "Валенсии" в Москве.
© РИА Новости . Дмитрий ВиноградовПерейти в фотобанкОфицеры Центра по примирению враждующих сторон раздают российскую гуманитарную помощь в лагере беженцев Рас-аль-Басит в сирийской провинции Латакия.Раздача российской гуманитарной помощи офицерами Центра по примирению враждующих сторон в лагере беженцев Рас-аль-Басит в сирийской провинции Латакия. 3 мая 2017
© РИА Новости . Дмитрий Виноградов
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Офицеры Центра по примирению враждующих сторон раздают российскую гуманитарную помощь в лагере беженцев Рас-аль-Басит в сирийской провинции Латакия.
© РИА Новости . Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкЛидер движения "Вперед" Эммануэль Макрон, победивший на президентских выборах во Франции, во время своей победной речи перед Лувром в Париже.Лидер движения En Marche Эммануель Макрон, победивший на президентских выборах во Франции, во время своей победной речи перед Лувром в Париже
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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Лидер движения "Вперед" Эммануэль Макрон, победивший на президентских выборах во Франции, во время своей победной речи перед Лувром в Париже.
© РИА Новости . Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкБТР-82А во время военного парада в Грозном, посвящённого 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.БТР 82А во время военного парада в Грозном, посвящённого 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
© РИА Новости . Саид Царнаев
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БТР-82А во время военного парада в Грозном, посвящённого 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
© AP Photo / Binsar BakkaraМодель демонстрирует одежду, созданную студентами государственного университета города Медан, Индонезия.Модель во время показа моды в Индонезии
© AP Photo / Binsar Bakkara
Модель демонстрирует одежду, созданную студентами государственного университета города Медан, Индонезия.
© REUTERS / Carlos Eduardo RamirezПротивостояние полиции и демонстрантов во время акции протеста против президента Венесуэлы в Сан-Кристобале.Столкновения демонстрантов с полицией в Сан-Кристобале, Венесуэла
© REUTERS / Carlos Eduardo Ramirez
Противостояние полиции и демонстрантов во время акции протеста против президента Венесуэлы в Сан-Кристобале.
© РИА Новости . СтрингерПерейти в фотобанкВытоптанная клумба с символикой Евровидения в центре Киева.Вытоптанная клумба с символикой Евровидения в центре Киева
© РИА Новости . Стрингер
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Вытоптанная клумба с символикой Евровидения в центре Киева.
© AFP 2017 / Philippe HuguenМодель, актриса и профессиональный рестлер Алисия Фокс выступает на шоу WWE в Лилле, Франция.Алисия Фокс во время выступления на WWE в Лилле, Франция
© AFP 2017 / Philippe Huguen
Модель, актриса и профессиональный рестлер Алисия Фокс выступает на шоу WWE в Лилле, Франция.
© РИА Новости . Антон ДенисовПерейти в фотобанкПраздничный салют в честь Дня Победы на Воробьевых горах в Москве.Праздничный салют в честь Дня Победы на Воробьевых горах в Москве
© РИА Новости . Антон Денисов
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Праздничный салют в честь Дня Победы на Воробьевых горах в Москве.
© РИА Новости . Александр ВильфПерейти в фотобанкВоенный парад на Красной площади, посвящённый 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.Военнослужащие во время военного парада на Красной площади, посвящённого 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
© РИА Новости . Александр Вильф
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Военный парад на Красной площади, посвящённый 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
© Фото : МИД РоссииВстреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа в Овальном кабинете Белого дома.Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне. 10 мая 2017
© Фото : МИД России
Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа в Овальном кабинете Белого дома.
© РИА Новости . Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин принял участие в гала-матче Ночной хоккейной лиги в ледовом дворце "Большой" в Сочи.Президент РФ Владимир Путин перед началом гала-матча VI Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги в ледовом дворце Большой Олимпийского парка Сочи
© РИА Новости . Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин принял участие в гала-матче Ночной хоккейной лиги в ледовом дворце "Большой" в Сочи.
© РИА Новости . Алексей КуденкоПерейти в фотобанкРоссийские болельщики перед началом матча группового этапа чемпионата мира по хоккею между сборными командами Италии и России.Российские болельщики перед началом матча группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами Италии и России
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Российские болельщики перед началом матча группового этапа чемпионата мира по хоккею между сборными командами Италии и России.
© REUTERS / Bassam KhabiehСирийцы во время отдыха в мастерской в осажденном повстанцами районе Дума в пригороде Дамаска.Сирийцы во время отдыха в мастерской в осажденном повстанцами городе Дума. 1 апреля 2017 года
© REUTERS / Bassam Khabieh
Сирийцы во время отдыха в мастерской в осажденном повстанцами районе Дума в пригороде Дамаска.
© РИА Новости . Александр КряжевПерейти в фотобанкЭкипаж нового регионального самолета Embraer E170LR, введенного в эксплуатацию авиакомпанией S7 Airlines в Новосибирске.Экипаж нового в России регионального самолета Embraer E170LR авиакомпании S-7 в Новосибирске
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Экипаж нового регионального самолета Embraer E170LR, введенного в эксплуатацию авиакомпанией S7 Airlines в Новосибирске.
© РИА Новости . Александр ВильфПерейти в фотобанкМинистр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу принимает военный парад на Красной площади.Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу во время военного парада на Красной площади в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
© РИА Новости . Александр Вильф
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Министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу принимает военный парад на Красной площади.
© РИА Новости . Виталий БелоусовПерейти в фотобанкСветовое мультимедийное шоу #оПобеде, которое демонстрировалось на фасаде здания на Моховой улице в Москве.Световое мультимедийное шоу #оПобеде
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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Световое мультимедийное шоу #оПобеде, которое демонстрировалось на фасаде здания на Моховой улице в Москве.
© REUTERS / Issei KatoСупруги, одетые в национальные японские кимоно, в Киото.Пара в национальных японский кимоно в Киото. 11 мая 2017 года
© REUTERS / Issei Kato
Супруги, одетые в национальные японские кимоно, в Киото.
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Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.

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