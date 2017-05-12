Театр Ермоловой отметил пять лет под руководством Олега Меньшикова

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Премьера комедии без слов "Ревизор" состоялась в феврале 2015 года. Режиссер-хореограф Сергей Землянский говорит о постановке: "Юмор в движении – это сложный изобретательный процесс. Необходимо найти такое выражение юмора через пластику, которое было бы понятно зрителю".