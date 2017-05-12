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Театр Ермоловой отметил пять лет под руководством Олега Меньшикова

09:0012.05.2017
(обновлено: 09:03 12.05.2017)
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Спектакль Самая большая маленькая драма в театре им. Ермоловой
Спектакль Счастливчики в театре им. Ермоловой
Спектакль Ревизор в театре им. Ермоловой
Спектакль Чайковский в театре им. Ермоловой
Спектакль Ранчо в театре им. Ермоловой
Спектакль Событие в театре им. Ермоловой
Спектакль Из пустоты в театре им. Ермоловой
Спектакль Оркестр мечты. Медь в театре им. Ермоловой
Спектакль Игроки в театре им. Ермоловой
© Фото предоставлено пресс-службой театра им. ЕрмоловойПервой премьерой театра после прихода Олега Меньшикова стал спектакль "Самая большая маленькая драма", роли в котором сыграли мэтры — бывший руководитель Театра Ермоловой Владимир Андреев и приглашенный из театра "Современник" Валентин Гафт.Спектакль Самая большая маленькая драма в театре им. Ермоловой
© Фото предоставлено пресс-службой театра им. Ермоловой
Первой премьерой театра после прихода Олега Меньшикова стал спектакль "Самая большая маленькая драма", роли в котором сыграли мэтры — бывший руководитель Театра Ермоловой Владимир Андреев и приглашенный из театра "Современник" Валентин Гафт.
© Фото предоставлено пресс-службой театра им. ЕрмоловойСпектакль "Счастливчики" в постановке Олега Меньшикова посвящается сегодняшним 20-летним. Действие пьесы австрийского драматурга Констанции Денниг происходит в 2076 году, когда все граждане планеты, достигшие 80-летия, обязаны пройти тест, чтобы доказать, что они еще достойны жить.Спектакль Счастливчики в театре им. Ермоловой
© Фото предоставлено пресс-службой театра им. Ермоловой
Спектакль "Счастливчики" в постановке Олега Меньшикова посвящается сегодняшним 20-летним. Действие пьесы австрийского драматурга Констанции Денниг происходит в 2076 году, когда все граждане планеты, достигшие 80-летия, обязаны пройти тест, чтобы доказать, что они еще достойны жить.
© Фото предоставлено пресс-службой театра им. ЕрмоловойПремьера комедии без слов "Ревизор" состоялась в феврале 2015 года. Режиссер-хореограф Сергей Землянский говорит о постановке: "Юмор в движении – это сложный изобретательный процесс. Необходимо найти такое выражение юмора через пластику, которое было бы понятно зрителю".Спектакль Ревизор в театре им. Ермоловой
© Фото предоставлено пресс-службой театра им. Ермоловой
Премьера комедии без слов "Ревизор" состоялась в феврале 2015 года. Режиссер-хореограф Сергей Землянский говорит о постановке: "Юмор в движении – это сложный изобретательный процесс. Необходимо найти такое выражение юмора через пластику, которое было бы понятно зрителю".
© Фото предоставлено пресс-службой театра им. ЕрмоловойПоследняя премьера театра - спектакль "Чайковский" по сценарию известного кинодраматурга Юрия Арабова. Эта история основана на реальных событиях и затрагивает самый малоизученный период жизни композитора.Спектакль Чайковский в театре им. Ермоловой
© Фото предоставлено пресс-службой театра им. Ермоловой
Последняя премьера театра - спектакль "Чайковский" по сценарию известного кинодраматурга Юрия Арабова. Эта история основана на реальных событиях и затрагивает самый малоизученный период жизни композитора.
© Фото предоставлено пресс-службой театра им. ЕрмоловойЕще одна премьера этого года, спектакль "Ранчо" на Новой Сцене - сценическая редакция знаменитой повести Джона Стейнбека "О мышах и людях".Спектакль Ранчо в театре им. Ермоловой
© Фото предоставлено пресс-службой театра им. Ермоловой
Еще одна премьера этого года, спектакль "Ранчо" на Новой Сцене - сценическая редакция знаменитой повести Джона Стейнбека "О мышах и людях".
© Фото предоставлено пресс-службой театра им. ЕрмоловойПьеса «Событие» написана Набоковым в 1938 году для «Русского театра» в Париже, а с прошлого года идет на Новой сцене Театра Ермоловой.Спектакль Событие в театре им. Ермоловой
© Фото предоставлено пресс-службой театра им. Ермоловой
Пьеса «Событие» написана Набоковым в 1938 году для «Русского театра» в Париже, а с прошлого года идет на Новой сцене Театра Ермоловой.
© Фото предоставлено пресс-службой театра им. ЕрмоловойСпектакль "Из пустоты...(восемь поэтов)" - уникальная возможность услышать великую поэзию и прозу русского зарубежья в исполнении Олега Меньшикова, Владимира Андреева и других ведущих артистов Ермоловского театра.Спектакль Из пустоты в театре им. Ермоловой
© Фото предоставлено пресс-службой театра им. Ермоловой
Спектакль "Из пустоты...(восемь поэтов)" - уникальная возможность услышать великую поэзию и прозу русского зарубежья в исполнении Олега Меньшикова, Владимира Андреева и других ведущих артистов Ермоловского театра.
© Фото предоставлено пресс-службой театра им. ЕрмоловойНа сцене - Олег Меньшиков и его духовой оркестр, рассказывающий грустные и смешные истории.Виртуозно работая в синтезе различных жанров, 30 артистов соединяют слово, музыку, танец, костюмы.Спектакль Оркестр мечты. Медь в театре им. Ермоловой
© Фото предоставлено пресс-службой театра им. Ермоловой
На сцене - Олег Меньшиков и его духовой оркестр, рассказывающий грустные и смешные истории.Виртуозно работая в синтезе различных жанров, 30 артистов соединяют слово, музыку, танец, костюмы.
© Фото предоставлено пресс-службой театра им. ЕрмоловойПрошедшая проверку временем постановка Олега Меньшикова "Игроки" по одноименной комедии Николая Гоголя идет с 2002 года. Теперь эксцентрическая история о мошенниках стала одним из хитов Театра Ермоловой.Спектакль Игроки в театре им. Ермоловой
© Фото предоставлено пресс-службой театра им. Ермоловой
Прошедшая проверку временем постановка Олега Меньшикова "Игроки" по одноименной комедии Николая Гоголя идет с 2002 года. Теперь эксцентрическая история о мошенниках стала одним из хитов Театра Ермоловой.
Спектакль Ранчо в театре им. ЕрмоловойТеатр Ермоловой отметил пять лет под руководством Олега Меньшикова09:0012.05.2017
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В 2012 года художественным руководителем Московского драматического театра им. М.Н. Ермоловой стал Олег Меньшиков. Лучшие спектакли коллектива за эти пять лет — в фотоленте Ria.ru.

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