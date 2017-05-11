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Четвертая победа подряд: сборная России обыграла датчан на ЧМ по хоккею

20:0211.05.2017
(обновлено: 20:07 11.05.2017)
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Игроки сборной России после победы в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами России и Дании
Игрок сборной России Артем Зуб в матче чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами России и Дани
Автор гола игрок сборной России Богдан Киселевич в матче чемпионата мира по хоккею 2017 против сборной Дании
Игроки сборной России перед началом матча группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами России и Дании
Матч группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами России и Дании
Российские болельщики во время матча группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами России и Дании
Игрок сборной России Никита Кучеров в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами России и Дании
Российские болельщики во время матча группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами России и Дании
Игрок сборной России Артем Зуб в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами России и Дании
Игроки сборной России радуются забитой шайбе в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами России и Дании
Игрок сборной России Вадим Шипачев и вратарь сборной Дании Джордж Серенсен в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами России и Дании
Талисман чемпионата мира по хоккею 2017 Астерикс на льду Ланксесс-Арены перед началом матча группового этапа ЧМ между сборными командами России и Дании
© РИА Новости . Алексей КуденкоПерейти в фотобанкСборная России по хоккею в рамках группового этапа чемпионата мира встречалась в четверг с командой из Дании.Игроки сборной России после победы в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами России и Дании
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Сборная России по хоккею в рамках группового этапа чемпионата мира встречалась в четверг с командой из Дании.
© РИА Новости . Алексей КуденкоПерейти в фотобанкПодопечные Олега Знарка обыграли датчан со счетом 3:0. На фото: игрок сборной России Артем Зуб.Игрок сборной России Артем Зуб в матче чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами России и Дани
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Подопечные Олега Знарка обыграли датчан со счетом 3:0. На фото: игрок сборной России Артем Зуб.
© РИА Новости . Алексей КуденкоПерейти в фотобанкАвторами забитых голов стали Богдан Киселевич, Сергей Плотников и Никита Гусев. На фото: Богдан Киселевич.Автор гола игрок сборной России Богдан Киселевич в матче чемпионата мира по хоккею 2017 против сборной Дании
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Авторами забитых голов стали Богдан Киселевич, Сергей Плотников и Никита Гусев. На фото: Богдан Киселевич.
© РИА Новости . Алексей КуденкоПерейти в фотобанкРоссийский голкипер Андрей Василевский во время матча смог отразить 21 бросок соперников, так и не дав датчанам размочить счет.Игроки сборной России перед началом матча группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами России и Дании
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Российский голкипер Андрей Василевский во время матча смог отразить 21 бросок соперников, так и не дав датчанам размочить счет.
© РИА Новости . Алексей КуденкоПерейти в фотобанкИгрок сборной России Никита Гусев в окружении датчан Николаса Йенсена и Оливера Лауридсена.Матч группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами России и Дании
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Игрок сборной России Никита Гусев в окружении датчан Николаса Йенсена и Оливера Лауридсена.
© РИА Новости . Алексей КуденкоПерейти в фотобанкРоссийские болельщики во время матча группового этапа чемпионата мира по хоккею между сборными командами России и Дании.Российские болельщики во время матча группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами России и Дании
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Российские болельщики во время матча группового этапа чемпионата мира по хоккею между сборными командами России и Дании.
© РИА Новости . Алексей КуденкоПерейти в фотобанкНикита Кучеров в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею между сборными командами России и Дании.Игрок сборной России Никита Кучеров в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами России и Дании
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Никита Кучеров в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею между сборными командами России и Дании.
© РИА Новости . Алексей КуденкоПерейти в фотобанкБолельщики поддерживают российскую сборную во время игры.Российские болельщики во время матча группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами России и Дании
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Болельщики поддерживают российскую сборную во время игры.
© РИА Новости . Алексей КуденкоПерейти в фотобанкИгрок сборной России Артем Зуб у ворот соперников.Игрок сборной России Артем Зуб в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами России и Дании
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Игрок сборной России Артем Зуб у ворот соперников.
© РИА Новости . Алексей КуденкоПерейти в фотобанкБлагодаря победе над датчанами сборная России набрала 11 очков и заняла первое место в турнирной таблице.Игроки сборной России радуются забитой шайбе в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами России и Дании
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Благодаря победе над датчанами сборная России набрала 11 очков и заняла первое место в турнирной таблице.
© РИА Новости . Алексей КуденкоПерейти в фотобанкСледующий матч российская сборная проведет 13 мая со Словакией. На фото: хоккеист сборной России Вадим Шипачёв и вратарь датчан Джордж Сёренсен во время матча.Игрок сборной России Вадим Шипачев и вратарь сборной Дании Джордж Серенсен в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами России и Дании
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Следующий матч российская сборная проведет 13 мая со Словакией. На фото: хоккеист сборной России Вадим Шипачёв и вратарь датчан Джордж Сёренсен во время матча.
© РИА Новости . Алексей КуденкоПерейти в фотобанкТалисман чемпионата мира по хоккею-2017 Астерикс на льду "Ланксесс-Арены".Талисман чемпионата мира по хоккею 2017 Астерикс на льду Ланксесс-Арены перед началом матча группового этапа ЧМ между сборными командами России и Дании
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Талисман чемпионата мира по хоккею-2017 Астерикс на льду "Ланксесс-Арены".
Игроки сборной России после победы в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами России и ДанииЧетвертая победа подряд: сборная России обыграла датчан на ЧМ по хоккею20:0211.05.2017
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Подопечные Олега Знарка одержали четвертую победу на чемпионате мира по хоккею. Яркие моменты матча Россия — Дания — в фотоленте Ria.ru.

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