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Рыжие попрошайки: семья лисиц поселилась у океанариума на острове Русском

12:4711.05.2017
(обновлено: 12:48 11.05.2017)
012170
Лисицы на территории Приморского океанариума на острове Русском
Лисица на территории парковки Приморского океанариума на острове Русском
Лисица на территории парковки Приморского океанариума на острове Русском
Лисенок на территории Приморского океанариума на острове Русском
Женщина кормит лисицу рыбой. На территории Приморского океанариума на острове Русском поселилась большая лисья семья
Лисицы на территории Приморского океанариума на острове Русском
Лисица на территории парковки Приморского океанариума на острове Русском
Посетители фотографируют лисицу на территории Приморского океанариума на острове Русском
Лисенок на территории Приморского океанариума на острове Русском
Девочка кормит лисицу. На территории Приморского океанариума на острове Русском поселилась большая лисья семья
Лисенок на территории Приморского океанариума на острове Русском
© РИА Новости . Виталий АньковПерейти в фотобанкБольшая лисья семья поселилась у Приморского океанариума на острове Русском в апреле этого года.Лисицы на территории Приморского океанариума на острове Русском
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Большая лисья семья поселилась у Приморского океанариума на острове Русском в апреле этого года.
© РИА Новости . Виталий АньковПерейти в фотобанкДве взрослые лисицы и четверо детенышей обустроили свою норку под одним из контейнеров у билетных касс.Лисица на территории парковки Приморского океанариума на острове Русском
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Две взрослые лисицы и четверо детенышей обустроили свою норку под одним из контейнеров у билетных касс.
© РИА Новости . Виталий АньковПерейти в фотобанкЛисицы не боятся посетителей, встречают их на парковке у океанариума и ждут угощения.Лисица на территории парковки Приморского океанариума на острове Русском
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Лисицы не боятся посетителей, встречают их на парковке у океанариума и ждут угощения.
© РИА Новости . Виталий АньковПерейти в фотобанкПринесенные для лисиц лакомства чаще всего берет мама и потом сама распределяет еду между лисятами.Лисенок на территории Приморского океанариума на острове Русском
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Принесенные для лисиц лакомства чаще всего берет мама и потом сама распределяет еду между лисятами.
© РИА Новости . Виталий АньковПерейти в фотобанкЛисы стали настолько популярны, что многие туристы специально приезжают к океанариуму, чтобы их покормить.Женщина кормит лисицу рыбой. На территории Приморского океанариума на острове Русском поселилась большая лисья семья
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Лисы стали настолько популярны, что многие туристы специально приезжают к океанариуму, чтобы их покормить.
© РИА Новости . Виталий АньковПерейти в фотобанкОднако специалисты советуют не увлекаться этим аттракционом, и помнить, что лисы все же дикие животные и могут довольно резко отреагировать на навязчивое внимание или желание погладить со стороны людей.Лисицы на территории Приморского океанариума на острове Русском
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Однако специалисты советуют не увлекаться этим аттракционом, и помнить, что лисы все же дикие животные и могут довольно резко отреагировать на навязчивое внимание или желание погладить со стороны людей.
© РИА Новости . Виталий АньковПерейти в фотобанкКроме того, лисы, как и домашние собаки, плохо переносят сладкую пищу или фастфуд, которым их пытаются кормить туристы.Лисица на территории парковки Приморского океанариума на острове Русском
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Кроме того, лисы, как и домашние собаки, плохо переносят сладкую пищу или фастфуд, которым их пытаются кормить туристы.
© РИА Новости . Виталий АньковПерейти в фотобанкПоэтому, если вы собираетесь покормить лисицу, постарайтесь запастись сырым мясом, вареными яйцами, колбасой или сосисками.Посетители фотографируют лисицу на территории Приморского океанариума на острове Русском
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Поэтому, если вы собираетесь покормить лисицу, постарайтесь запастись сырым мясом, вареными яйцами, колбасой или сосисками.
© РИА Новости . Виталий АньковПерейти в фотобанкЕще один негативный момент тесного общения людей с лисами заключается в том, что дикие животные становятся слишком доверчивыми и перестают бояться не только людей, но и машин, что часто может стоить им жизни на автотрассе.Лисенок на территории Приморского океанариума на острове Русском
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Еще один негативный момент тесного общения людей с лисами заключается в том, что дикие животные становятся слишком доверчивыми и перестают бояться не только людей, но и машин, что часто может стоить им жизни на автотрассе.
© РИА Новости . Виталий АньковПерейти в фотобанкНа острове Русском довольно много лис. После того, как эта территория стала активно осваиваться человеком, лисы стали чаще выходить из лесов и селиться на окраинах поселков.Девочка кормит лисицу. На территории Приморского океанариума на острове Русском поселилась большая лисья семья
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
На острове Русском довольно много лис. После того, как эта территория стала активно осваиваться человеком, лисы стали чаще выходить из лесов и селиться на окраинах поселков.
© РИА Новости . Виталий АньковПерейти в фотобанкМногие лисицы часто выходят к дорогам или на побережье, где выпрашивают еду у отдыхающих. Так что можно сказать, что за последние года лисы острова Русский стали одной из его достопримечательностей.Лисенок на территории Приморского океанариума на острове Русском
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Многие лисицы часто выходят к дорогам или на побережье, где выпрашивают еду у отдыхающих. Так что можно сказать, что за последние года лисы острова Русский стали одной из его достопримечательностей.
Лисица на территории парковки Приморского океанариума на острове РусскомРыжие попрошайки: семья лисиц поселилась у океанариума на острове Русском12:4711.05.2017
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Семья лисиц поселилась территории Приморского океанариума на острове Русском. Рыжие любимцы туристов — в фотоленте Ria.ru.

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