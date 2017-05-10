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Новая первая леди Франции Брижит Макрон

Сюжет:
Выборы президента Франции
16:4010.05.2017
(обновлено: 16:47 10.05.2017)
0700
Новый президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Бриджит Макрон
Жена нового президента Франции Эммануэля Макрона Бриджит Макрон
Новый президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Бриджит Макрон
Обеденный перерыв во время предвыборной поездки Эммануэля Макрона
Новый президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Бриджит Макрон
Эммануэль Макрон с супругой Бриджит
Эммануэль Макрон с супругой Бриджит
Супруга Эммануэля Макрона Бриджит во время первого тура президентских выборов во Франции
Супруга Эммануэля Макрона Бриджит
Эммануэль Макрон с супругой Бриджит
Эммануэль Макрон со своей супругой Бриджит во время первого тура президентских выборов во Франции
Эммануэль Макрон со своей супругой Бриджит во время первого тура президентских выборов во Франции
Эммануэль Макрон с супругой Бриджит около своего дома на севере Франции
Эммануэль Макрон со своей супругой Бриджит, 2016
Супруга Эммануэля Макрона Бриджит и ее дочь Тифейна во время политического митинга в Париже
© AP Photo / Christophe EnaНовый президент Франции 39-летний Эммануэль Макрон с 2007 года женат на 63-летней учительнице, в которую он влюбился еще в лицее.Новый президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Бриджит Макрон
© AP Photo / Christophe Ena
Новый президент Франции 39-летний Эммануэль Макрон с 2007 года женат на 63-летней учительнице, в которую он влюбился еще в лицее.
© AP Photo / Claude ParisБрижит Мари-Клод Тронье родилась в семье известного на севере Франции шоколатье и владельца сети кондитерских Жана Тронье.Жена нового президента Франции Эммануэля Макрона Бриджит Макрон
© AP Photo / Claude Paris
Брижит Мари-Клод Тронье родилась в семье известного на севере Франции шоколатье и владельца сети кондитерских Жана Тронье.
© REUTERS / Philippe WojazerВ тот момент, когда Бриджит познакомилась с 15-летним Макроном, она была женой банкира Андре Луи Озьера и растила троих детей: сына Себастьяна и двух дочерей Лоранс и Тифен.Новый президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Бриджит Макрон
© REUTERS / Philippe Wojazer
В тот момент, когда Бриджит познакомилась с 15-летним Макроном, она была женой банкира Андре Луи Озьера и растила троих детей: сына Себастьяна и двух дочерей Лоранс и Тифен.
© AP Photo / Eric Feferberg/Pool PhotoЗнакомство с будущим президентом Франции произошло в иезуитском лицее La Providence в Амьене, где Брижит Озьер преподавала французский и латинский язык, а также вела театральный кружок.Обеденный перерыв во время предвыборной поездки Эммануэля Макрона
© AP Photo / Eric Feferberg/Pool Photo
Знакомство с будущим президентом Франции произошло в иезуитском лицее La Providence в Амьене, где Брижит Озьер преподавала французский и латинский язык, а также вела театральный кружок.
© AP Photo / Christophe EnaВстреча произошла в мае 1993 года. Макрон ходил не только на занятия по французскому, но и на театральный кружок, который вела Бриджит. Кроме того, он был одноклассником ее дочери - Лоранс.Новый президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Бриджит Макрон
© AP Photo / Christophe Ena
Встреча произошла в мае 1993 года. Макрон ходил не только на занятия по французскому, но и на театральный кружок, который вела Бриджит. Кроме того, он был одноклассником ее дочери - Лоранс.
© AP Photo / Eric Feferberg/PoolУзнав о скандальной связи сына с учительницей, родители Макрона отправили сына доучиваться последний год лицея в Париж, но это не остановило молодого человека.Эммануэль Макрон с супругой Бриджит
© AP Photo / Eric Feferberg/Pool
Узнав о скандальной связи сына с учительницей, родители Макрона отправили сына доучиваться последний год лицея в Париж, но это не остановило молодого человека.
© AP Photo / Jacques BrinonКогда будущему лидеру Пятой республики исполнилось 17, он признался Брижит, что готов на ней жениться.Эммануэль Макрон с супругой Бриджит
© AP Photo / Jacques Brinon
Когда будущему лидеру Пятой республики исполнилось 17, он признался Брижит, что готов на ней жениться.
© РИА Новости . Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкБриджит развелась со своим мужем 26 января 2006 года, а 20 октября 2007 года состоялась их свадьба с Эммануэлем Макроном.Супруга Эммануэля Макрона Бриджит во время первого тура президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Бриджит развелась со своим мужем 26 января 2006 года, а 20 октября 2007 года состоялась их свадьба с Эммануэлем Макроном.
© AP Photo / Pascal Lachenaud/PoolВпервые в качестве супруги политика Брижит сопровождала Макрона на официальном ужине с королём Испании Филиппом и его женой 2 июня 2015 года.Супруга Эммануэля Макрона Бриджит
© AP Photo / Pascal Lachenaud/Pool
Впервые в качестве супруги политика Брижит сопровождала Макрона на официальном ужине с королём Испании Филиппом и его женой 2 июня 2015 года.
© AP Photo / Christophe Petit Tesson/ PoolБриджит принимала самое активное участие в избирательной кампании своего мужа. Она всегда сопровождала его на публике, помогала готовить речи и давала советы по формированию образа.Эммануэль Макрон с супругой Бриджит
© AP Photo / Christophe Petit Tesson/ Pool
Бриджит принимала самое активное участие в избирательной кампании своего мужа. Она всегда сопровождала его на публике, помогала готовить речи и давала советы по формированию образа.
© REUTERS / Benoit TessierБудущий глава Франции даже признался в одном из интервью, что если его выберут президентом, Бриджит получит официальный пост и будет работать в его команде.Эммануэль Макрон со своей супругой Бриджит во время первого тура президентских выборов во Франции
© REUTERS / Benoit Tessier
Будущий глава Франции даже признался в одном из интервью, что если его выберут президентом, Бриджит получит официальный пост и будет работать в его команде.
© РИА Новости . Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкЭммануэль Макрон усыновил всех трех детей Бриджит. Во время избирательной кампании они все выступили с поддержкой кандидатуры отчима.Эммануэль Макрон со своей супругой Бриджит во время первого тура президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Эммануэль Макрон усыновил всех трех детей Бриджит. Во время избирательной кампании они все выступили с поддержкой кандидатуры отчима.
© AP Photo / Christophe EnaУ Бриджит семеро внуков. Эммануэль нянчится с ними как с родными детьми.Эммануэль Макрон с супругой Бриджит около своего дома на севере Франции
© AP Photo / Christophe Ena
У Бриджит семеро внуков. Эммануэль нянчится с ними как с родными детьми.
© REUTERS / Stephane MaheЭммануэль Макрон со своей супругой Бриджит на предвыборном митинге движения "Вперед" в Ле-Мане, 11 октября 2016 года.Эммануэль Макрон со своей супругой Бриджит, 2016
© REUTERS / Stephane Mahe
Эммануэль Макрон со своей супругой Бриджит на предвыборном митинге движения "Вперед" в Ле-Мане, 11 октября 2016 года.
© REUTERS / Christian HartmannБриджит Тронье и ее дочь Тифена во время политического митинга движения "Вперед" в Париже, 17 апреля 2017 года.Супруга Эммануэля Макрона Бриджит и ее дочь Тифейна во время политического митинга в Париже
© REUTERS / Christian Hartmann
Бриджит Тронье и ее дочь Тифена во время политического митинга движения "Вперед" в Париже, 17 апреля 2017 года.
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Победивший во втором туре президентских выборов во Франции Эммануэль Макрон женат на учительнице, в которую влюбился еще во время обучения в лицее. Супруга 25-го президента Франции — в фотоленте Ria.ru.

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