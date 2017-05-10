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Мен-куны, британцы и абиссинцы на кубке "Валенсии" в Москве

15:2110.05.2017
(обновлено: 15:22 10.05.2017)
0660
Кошки на международной выставке Кубок Валенсии - Весна в Москве
Кошка породы британская на международной выставке Кубок Валенсии - Весна в Москве
Кошка породы сфинкс на международной выставке Кубок Валенсии - Весна в Москве
Кошка породы британская на международной выставке Кубок Валенсии - Весна в Москве
Кошки породы британская на международной выставке Кубок Валенсии - Весна в Москве
Кошка породы британская длинношерстная на международной выставке Кубок Валенсии - Весна в Москве
Кошка породы абиссинская на международной выставке Кубок Валенсии - Весна в Москве
Кошки на международной выставке Кубок Валенсии - Весна в Москве
Кошка породы британская длинношерстная на международной выставке Кубок Валенсии - Весна в Москве
Кошки породы сфинкс на международной выставке Кубок Валенсии - Весна в Москве
Кошка породы британская на международной выставке Кубок Валенсии - Весна в Москве
Кошка породы шотландская вислоухая (скоттиш-фолд) на международной выставке Кубок Валенсии - Весна в Москве
Кошки породы британская на международной выставке Кубок Валенсии - Весна в Москве
Кошка породы мейн-кун на международной выставке Кубок Валенсии - Весна в Москве
Кошка породы шотландская вислоухая (скоттиш-фолд) на международной выставке Кубок Валенсии - Весна в Москве
© РИА Новости . Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкКошачья выставка, организованная Межрегиональным объединением клубов любителей кошек России, прошла в минувшие выходные в Сокольниках.Кошки на международной выставке Кубок Валенсии - Весна в Москве
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Кошачья выставка, организованная Межрегиональным объединением клубов любителей кошек России, прошла в минувшие выходные в Сокольниках.
© РИА Новости . Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкВ выставке принимали участие заводчики из разных городов страны.Кошка породы британская на международной выставке Кубок Валенсии - Весна в Москве
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
В выставке принимали участие заводчики из разных городов страны.
© РИА Новости . Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкНа выставке были представлены более двадцати пород кошек, среди которых такие популярные в России, как мен-кун, абиссинская, британская, бенгальская, персидская, скоттиш фолд, корниш рекс и многие другие.Кошка породы сфинкс на международной выставке Кубок Валенсии - Весна в Москве
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
На выставке были представлены более двадцати пород кошек, среди которых такие популярные в России, как мен-кун, абиссинская, британская, бенгальская, персидская, скоттиш фолд, корниш рекс и многие другие.
© РИА Новости . Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкВо время выставки посетители могли не только увидеть популярные и редкие породы кошек, но и приобрести себе четвероногого друга практически любой породы.Кошка породы британская на международной выставке Кубок Валенсии - Весна в Москве
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Во время выставки посетители могли не только увидеть популярные и редкие породы кошек, но и приобрести себе четвероногого друга практически любой породы.
© РИА Новости . Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкВсе животные перед тем, как принять участие в выставке, проходили обязательный ветеринарный контроль.Кошки породы британская на международной выставке Кубок Валенсии - Весна в Москве
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Все животные перед тем, как принять участие в выставке, проходили обязательный ветеринарный контроль.
© РИА Новости . Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкВо время выставки владельцы породистых кошек могли получить оценку у эксперта международной категории или выставить своего питомца в рекламном классе, для продажи котят.Кошка породы британская длинношерстная на международной выставке Кубок Валенсии - Весна в Москве
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Во время выставки владельцы породистых кошек могли получить оценку у эксперта международной категории или выставить своего питомца в рекламном классе, для продажи котят.
© РИА Новости . Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкХозяева животных могли прямо на выставке получить дополнительные сведения о своих питомцах, приняв участие в работе феленологических курсов.Кошка породы абиссинская на международной выставке Кубок Валенсии - Весна в Москве
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Хозяева животных могли прямо на выставке получить дополнительные сведения о своих питомцах, приняв участие в работе феленологических курсов.
© РИА Новости . Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкМежрегиональное объединение клубов любителей кошек "Валенсия" - это ассоциация любителей кошек всех пород в состав которой входят питомники, филиалы и клубы любителей кошек из разных регионов России.Кошки на международной выставке Кубок Валенсии - Весна в Москве
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Межрегиональное объединение клубов любителей кошек "Валенсия" - это ассоциация любителей кошек всех пород в состав которой входят питомники, филиалы и клубы любителей кошек из разных регионов России.
© РИА Новости . Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкВ Московском отделении МОКЛК "Валенсия" зарегистрировано более 100 питомников и более 4500 кошек, а так же питомники зарегистрированные в WCF и CFA (США).Кошка породы британская длинношерстная на международной выставке Кубок Валенсии - Весна в Москве
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
В Московском отделении МОКЛК "Валенсия" зарегистрировано более 100 питомников и более 4500 кошек, а так же питомники зарегистрированные в WCF и CFA (США).
© РИА Новости . Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкКошки породы сфинкс на выставке в Москве.Кошки породы сфинкс на международной выставке Кубок Валенсии - Весна в Москве
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Кошки породы сфинкс на выставке в Москве.
© РИА Новости . Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкКошка породы британская на выставке "Кубок "Валенсии".Кошка породы британская на международной выставке Кубок Валенсии - Весна в Москве
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Кошка породы британская на выставке "Кубок "Валенсии".
© РИА Новости . Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкКошка породы шотландская вислоухая (скоттиш-фолд) на выставке в Москве.Кошка породы шотландская вислоухая (скоттиш-фолд) на международной выставке Кубок Валенсии - Весна в Москве
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Кошка породы шотландская вислоухая (скоттиш-фолд) на выставке в Москве.
© РИА Новости . Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкКошки породы британская на выставке "Кубок "Валенсии".Кошки породы британская на международной выставке Кубок Валенсии - Весна в Москве
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Кошки породы британская на выставке "Кубок "Валенсии".
© РИА Новости . Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкКошка породы мейн-кун на выставке "Кубок "Валенсии".Кошка породы мейн-кун на международной выставке Кубок Валенсии - Весна в Москве
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Кошка породы мейн-кун на выставке "Кубок "Валенсии".
© РИА Новости . Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкКошка породы шотландская вислоухая (скоттиш-фолд) на выставке в Москве.Кошка породы шотландская вислоухая (скоттиш-фолд) на международной выставке Кубок Валенсии - Весна в Москве
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Кошка породы шотландская вислоухая (скоттиш-фолд) на выставке в Москве.
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В Москве под эгидой межрегионального объединения клубов прошла выставка кошек "Кубок "Валенсии". Питомцы самых разных пород — в фотоленте Ria.ru.

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