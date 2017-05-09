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Парад Победы на Красной площади

12:4209.05.2017
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Военнослужащие на военном параде, посвященном 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу во время военного парада на Красной площади в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Военный оркестр Российской Федерации во время военного парада на Красной площади, посвящённого 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Военный парад, посвящённый 72-й годовщине Победы в ВОВ
Президент РФ В.Путин и премьер-министр РФ Д.Медведев на военном параде в честь 72-й годовщины Победы в ВОВ
Военнослужащие на военном параде, посвященном 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Военнослужащие во время военного парада в Москве, посвящённого 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Военный парад, посвящённый 72-й годовщине Победы в ВОВ
Самоходная артиллерийская установка (САУ) Мста-С на военном параде на Красной площади, посвященном 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Зенитно-ракетный комплекс Тор М2 на базе вездехода ДТ-30 на военном параде на Красной площади, посвященном 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) Ярс с РС-24 на военном параде на Красной площади, посвящённого 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Военнослужащий во время военного парада на Красной площади, посвящённого 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
БМП на базе платформы ВПК-7829 Бумеранг на военном параде на Красной площади, посвященном 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф на военном параде на Красной площади, посвящённого 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
© РИА Новости . Григорий СысоевПерейти в фотобанкПарад на Красной площади открыли знаменные группы Преображенского полка, которые под песню "Священная война" вынесли на Красную площадь государственный флаг России и знамя победы в Великой Отечественной войне.Военнослужащие на военном параде, посвященном 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Парад на Красной площади открыли знаменные группы Преображенского полка, которые под песню "Священная война" вынесли на Красную площадь государственный флаг России и знамя победы в Великой Отечественной войне.
© РИА Новости . Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВ параде приняли участие более десяти тысяч военнослужащих всех родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации. Принимал парад министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу во время военного парада на Красной площади в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
В параде приняли участие более десяти тысяч военнослужащих всех родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации. Принимал парад министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.
© РИА Новости . Александр ВильфПерейти в фотобанкК участникам парада и зрителям обратился президент России Владимир Путин. "Нет, не было и не будет силы, которая могла бы покорить наш народ", - сказал Путин на параде Победы.Военный оркестр Российской Федерации во время военного парада на Красной площади, посвящённого 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
© РИА Новости . Александр Вильф
Перейти в фотобанк
К участникам парада и зрителям обратился президент России Владимир Путин. "Нет, не было и не будет силы, которая могла бы покорить наш народ", - сказал Путин на параде Победы.
© РИА Новости . Александр ВильфПерейти в фотобанкКак отметил президент, "русский, российский солдат и сегодня, как во все времена, проявляя мужество и героизм, готов на любой подвиг, на любую жертву ради своей родины, ради своего народа".Военный парад, посвящённый 72-й годовщине Победы в ВОВ
© РИА Новости . Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Как отметил президент, "русский, российский солдат и сегодня, как во все времена, проявляя мужество и героизм, готов на любой подвиг, на любую жертву ради своей родины, ради своего народа".
© РИА Новости . Григорий СысоевПерейти в фотобанкПо словам Путина, уроки прошедшей войны призывают сохранять бдительность, и Вооруженные силы страны способны отразить любую потенциальную угрозу. Укреплять оборонный потенциал сегодня требует сама жизнь, подчеркнул президент.Президент РФ В.Путин и премьер-министр РФ Д.Медведев на военном параде в честь 72-й годовщины Победы в ВОВ
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
По словам Путина, уроки прошедшей войны призывают сохранять бдительность, и Вооруженные силы страны способны отразить любую потенциальную угрозу. Укреплять оборонный потенциал сегодня требует сама жизнь, подчеркнул президент.
© РИА Новости . Григорий СысоевПерейти в фотобанкПо традиции марш начали барабанщики Московского военно-музыкального училища. В этом году училище отмечает 80-летний юбилей. Затем на площадь вышла колонна военной техники, которую возглавил лучший отечественный танк времен Великой Отечественной войны Т-34.Военнослужащие на военном параде, посвященном 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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По традиции марш начали барабанщики Московского военно-музыкального училища. В этом году училище отмечает 80-летний юбилей. Затем на площадь вышла колонна военной техники, которую возглавил лучший отечественный танк времен Великой Отечественной войны Т-34.
© РИА Новости . Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПо площади проехали бронеавтомобили "Тигр-М" с боевыми модулями "Арбалет", противотанковые ракетные комплексы "Корнет-Д1", бронеавтомобили "Тайфун-М" и "Тайфун-К".Военнослужащие во время военного парада в Москве, посвящённого 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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По площади проехали бронеавтомобили "Тигр-М" с боевыми модулями "Арбалет", противотанковые ракетные комплексы "Корнет-Д1", бронеавтомобили "Тайфун-М" и "Тайфун-К".
© РИА Новости . Александр ВильфПерейти в фотобанкЗа ними прошла механизированная колонна боевых машин пехоты "Курганец-25" и БМП-3, основные боевые танки Т-72Б3 и Т-14 "Армата".Военный парад, посвящённый 72-й годовщине Победы в ВОВ
© РИА Новости . Александр Вильф
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За ними прошла механизированная колонна боевых машин пехоты "Курганец-25" и БМП-3, основные боевые танки Т-72Б3 и Т-14 "Армата".
© РИА Новости . Александр ВильфПерейти в фотобанкШествие продолжили самоходные гаубицы "Коалиция-СВ" и "Мста-С", ракетные комплексы "Искандер-М", всепогодные тактические зенитные ракетные комплексы "Тор-М2У" и "Бук-М2". На фото: самоходная артиллерийская установка (САУ) "Мста-С".Самоходная артиллерийская установка (САУ) Мста-С на военном параде на Красной площади, посвященном 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
© РИА Новости . Александр Вильф
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Шествие продолжили самоходные гаубицы "Коалиция-СВ" и "Мста-С", ракетные комплексы "Искандер-М", всепогодные тактические зенитные ракетные комплексы "Тор-М2У" и "Бук-М2". На фото: самоходная артиллерийская установка (САУ) "Мста-С".
© РИА Новости . Александр ВильфПерейти в фотобанкВпервые на Красной площади колонна расчета ПВО в Арктике - зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2ДТ" и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СА". На фото: зенитно-ракетный комплекс "Тор М2".Зенитно-ракетный комплекс Тор М2 на базе вездехода ДТ-30 на военном параде на Красной площади, посвященном 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
© РИА Новости . Александр Вильф
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Впервые на Красной площади колонна расчета ПВО в Арктике - зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2ДТ" и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СА". На фото: зенитно-ракетный комплекс "Тор М2".
© РИА Новости . Григорий СысоевПерейти в фотобанк"Тор-М2ДТ" и "Панцирь-СА" выполнены на базе двухзвенных гусеничных транспортеров ДТ-30 и приспособлены для передвижения в условиях абсолютного отсутствия дорог и низких температур. На фото: подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) "Ярс" с РС-24.Подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) Ярс с РС-24 на военном параде на Красной площади, посвящённого 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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"Тор-М2ДТ" и "Панцирь-СА" выполнены на базе двухзвенных гусеничных транспортеров ДТ-30 и приспособлены для передвижения в условиях абсолютного отсутствия дорог и низких температур. На фото: подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) "Ярс" с РС-24.
© РИА Новости . Григорий СысоевПерейти в фотобанкЗамкнули колонну военной техники перспективные боевые машины пехоты на платформе "Бумеранг".Военнослужащий во время военного парада на Красной площади, посвящённого 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Замкнули колонну военной техники перспективные боевые машины пехоты на платформе "Бумеранг".
© РИА Новости . Александр ВильфПерейти в фотобанкТакже в военном параде на Красной площади приняли участие боевые машины пехоты на базе платформы ВПК-7829 "Бумеранг".БМП на базе платформы ВПК-7829 Бумеранг на военном параде на Красной площади, посвященном 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
© РИА Новости . Александр Вильф
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Также в военном параде на Красной площади приняли участие боевые машины пехоты на базе платформы ВПК-7829 "Бумеранг".
© РИА Новости . Григорий СысоевПерейти в фотобанкВоздушную часть Парада Победы в Москве отменили из-за плохой погоды. На фото: зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф".Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф на военном параде на Красной площади, посвящённого 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Воздушную часть Парада Победы в Москве отменили из-за плохой погоды. На фото: зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф".
Подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) Ярс с РС-24 на военном параде на Красной площади, посвящённого 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годовПарад Победы на Красной площади12:4209.05.2017
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Военный парад на Красной площади в Москве в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне — в фотоленте Ria.ru >>

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