Федор Бондарчук: самый оригинальный Мышкин российского кино

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На данный момент в копилке Бондарчука-актера больше 60 ролей в кино, самыми заметными из них стали работы в фильмах "Даун Хаус", "Два дня", "9 рота", "Я остаюсь" и "Призрак". На фото: кадр из фильма "Два дня".