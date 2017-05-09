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Федор Бондарчук: самый оригинальный Мышкин российского кино

09:0509.05.2017
(обновлено: 09:06 09.05.2017)
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Режиссер Федор Бондарчук на лекции Притяжение: Под знаком строгой секретности в кинотеатре Октябрь в Москве
Режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева на церемонии закрытия 27-го Открытого российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
Федор Бондарчук со своими родителями Сергеем Бондарчуком и Ириной Скобцевой
Артист Сергей Бондарчук и Федор Бондарчук в роли царевича Федора на съемках фильма Борис Годунов. 1985-1986 гг.
Президент РФ Владимир Путин, министр обороны РФ Сергей Иванов и актер и режиссер Федор Бондарчук во время встречи в Ново-Огарево. 2005 год
Актеры Ксения Раппопорт и Федор Бондарчук в фильм Авдотьи Смирновой 2 дня
Вручение премии Овация-93 Федору Бондарчуку
Федор Бондарчук в фильме-экранизации романа братьев Стругацких Обитаемый остров
Федор и Светлана Бондарчук с сыном Сергеем перед церемонией закрытия XXI Открытого российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
Актер и режиссер Федор Бондарчук на празднике шашлыка в ресторане Bistrot в Москве
Президент России Дмитрий Медведев с создателями фильма Август. Восьмого осматривает кинотелевизионный комплекс Главкино. 2008 год
Гоша Куценко, Федор Бондарчук и Иван Охлобыстин во время съемок фильма режиссера Романа Качанова Псевдоним для героя
Федор Бондарчук дает интервью в рамках 64-го Ежегодного Каннского кинофестиваля
© РИА Новости . Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкСамый модный клипмейкер 90-х годов, а ныне председатель совета директоров "Ленфильма" родился в семье знаменитого советского режиссера Сергея Бондарчука и актрисы Ирины Скобцевой 9 мая 1967 года.Режиссер Федор Бондарчук на лекции Притяжение: Под знаком строгой секретности в кинотеатре Октябрь в Москве
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Самый модный клипмейкер 90-х годов, а ныне председатель совета директоров "Ленфильма" родился в семье знаменитого советского режиссера Сергея Бондарчука и актрисы Ирины Скобцевой 9 мая 1967 года.
© РИА Новости . Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкСкобцева очень рассчитывала, что сын поступит в МГИМО, но Федор провалил вступительное сочинение и отправился подавать документы во ВГИК. На фото: Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева на церемонии закрытия 27-го "Кинотавра".Режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева на церемонии закрытия 27-го Открытого российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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Скобцева очень рассчитывала, что сын поступит в МГИМО, но Федор провалил вступительное сочинение и отправился подавать документы во ВГИК. На фото: Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева на церемонии закрытия 27-го "Кинотавра".
© РИА Новости . Владимир ВяткинПерейти в фотобанкПосле года занятий в мастерской Игоря Таланкина Федор отправляется в армию. Отслужив некоторое время в Красноярске, он попадает в кавалерийский полк Таманской дивизии. На фото: Федор Бондарчук со своими родителями и продюсером Юрием Айзеншписем.Федор Бондарчук со своими родителями Сергеем Бондарчуком и Ириной Скобцевой
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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После года занятий в мастерской Игоря Таланкина Федор отправляется в армию. Отслужив некоторое время в Красноярске, он попадает в кавалерийский полк Таманской дивизии. На фото: Федор Бондарчук со своими родителями и продюсером Юрием Айзеншписем.
© РИА Новости . С. ИвановПерейти в фотобанкДебютом в кино для молодого Бондарчука стали съемки в картине его отца "Борис Годунов", где он сыграл царевича Федора. Позже Бондарчук вспоминал, что ему "очень сложно давалась роль".Артист Сергей Бондарчук и Федор Бондарчук в роли царевича Федора на съемках фильма Борис Годунов. 1985-1986 гг.
© РИА Новости . С. Иванов
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Дебютом в кино для молодого Бондарчука стали съемки в картине его отца "Борис Годунов", где он сыграл царевича Федора. Позже Бондарчук вспоминал, что ему "очень сложно давалась роль".
© РИА Новости . Pool/Сергей ЖуковПерейти в фотобанкВ 1987 году Бондарчук вернулся во ВГИК. Проходя обучение в мастерской Юрия Озерова, параллельно он снимался у своего преподавателя в фильме "Сталинград". На фото: Федор Бондарчук представляет президенту Владимиру Путину и министру обороны Сергею Иванову свой фильм "9 рота".Президент РФ Владимир Путин, министр обороны РФ Сергей Иванов и актер и режиссер Федор Бондарчук во время встречи в Ново-Огарево. 2005 год
© РИА Новости . Pool/Сергей Жуков
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В 1987 году Бондарчук вернулся во ВГИК. Проходя обучение в мастерской Юрия Озерова, параллельно он снимался у своего преподавателя в фильме "Сталинград". На фото: Федор Бондарчук представляет президенту Владимиру Путину и министру обороны Сергею Иванову свой фильм "9 рота".
© Централ Партнершип (2011) На данный момент в копилке Бондарчука-актера больше 60 ролей в кино, самыми заметными из них стали работы в фильмах "Даун Хаус", "Два дня", "9 рота", "Я остаюсь" и "Призрак". На фото: кадр из фильма "Два дня".Актеры Ксения Раппопорт и Федор Бондарчук в фильм Авдотьи Смирновой 2 дня
© Централ Партнершип (2011)
На данный момент в копилке Бондарчука-актера больше 60 ролей в кино, самыми заметными из них стали работы в фильмах "Даун Хаус", "Два дня", "9 рота", "Я остаюсь" и "Призрак". На фото: кадр из фильма "Два дня".
© РИА Новости . Юрий СомовПерейти в фотобанкПосле окончания ВГИКа Федор Бондарчук несколько лет снимал видеоклипы для российских популярных исполнителей. На фото: на церемонии вручения национальных музыкальных премий "Овация-93" Бондарчук стал обладателем приза "За лучший клип".Вручение премии Овация-93 Федору Бондарчуку
© РИА Новости . Юрий Сомов
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После окончания ВГИКа Федор Бондарчук несколько лет снимал видеоклипы для российских популярных исполнителей. На фото: на церемонии вручения национальных музыкальных премий "Овация-93" Бондарчук стал обладателем приза "За лучший клип".
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВ качестве кинорежиссера Бондарчук дебютировал в 1993 году с короткометражным фильмом "Люблю". На сегодняшний день он снял больше 10 фильмов, самыми заметными из которых стали "Обитаемый остров", "9 рота", "Сталинград" и "Притяжение". На фото: кадр из фильма "Обитаемый остров".Федор Бондарчук в фильме-экранизации романа братьев Стругацких Обитаемый остров
© РИА Новости
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В качестве кинорежиссера Бондарчук дебютировал в 1993 году с короткометражным фильмом "Люблю". На сегодняшний день он снял больше 10 фильмов, самыми заметными из которых стали "Обитаемый остров", "9 рота", "Сталинград" и "Притяжение". На фото: кадр из фильма "Обитаемый остров".
© РИА Новости . Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкРежиссер был в течение 25 лет женат на телеведущей Светлане Бондарчук. У них двое детей: сын Сергей и дочь Варвара. На фото: Бондарчук с женой и сыном на "Кинотавре" в Сочи.Федор и Светлана Бондарчук с сыном Сергеем перед церемонией закрытия XXI Открытого российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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Режиссер был в течение 25 лет женат на телеведущей Светлане Бондарчук. У них двое детей: сын Сергей и дочь Варвара. На фото: Бондарчук с женой и сыном на "Кинотавре" в Сочи.
© РИА Новости . Валерий ЛевитинПерейти в фотобанкБондарчук — совладелец московских ресторанов "Vaниль" и Bistrot. Владеет ресторанами Paparazzi и Paparazzi-express, суши-баром "Оригами" и кондитерской в Екатеринбурге.Актер и режиссер Федор Бондарчук на празднике шашлыка в ресторане Bistrot в Москве
© РИА Новости . Валерий Левитин
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Бондарчук — совладелец московских ресторанов "Vaниль" и Bistrot. Владеет ресторанами Paparazzi и Paparazzi-express, суши-баром "Оригами" и кондитерской в Екатеринбурге.
© РИА Новости . Дмитрий АстаховПерейти в фотобанкВ 2008 году совместно с Константином Эрнстом Бондарчук основал компанию "Главкино". Бондарчук спродюсировал более 50 лент. На фото: Дмитрий Медведев, Константин Эрнст и Федор Бондарчук осматривают кинотелевизионный комплекс "Главкино".Президент России Дмитрий Медведев с создателями фильма Август. Восьмого осматривает кинотелевизионный комплекс Главкино. 2008 год
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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В 2008 году совместно с Константином Эрнстом Бондарчук основал компанию "Главкино". Бондарчук спродюсировал более 50 лент. На фото: Дмитрий Медведев, Константин Эрнст и Федор Бондарчук осматривают кинотелевизионный комплекс "Главкино".
© РИА НовостиПерейти в фотобанкБондарчук является лауреатом премий "Созвездие" (2002), "ТЭФИ" (2003), "Ника" (2005), "Золотой Овен" (2006), "Золотой Орел" (2005, 2011, 2012, 2016), а также удостоен почетной награды за вклад в мировой кинематограф на Международном кинофестивале "Золотой апельсин" (2010). На фото: Гоша Куценко, Федор Бондарчук и Иван Охлобыстин на съемках фильма "Псевдоним для героя".Гоша Куценко, Федор Бондарчук и Иван Охлобыстин во время съемок фильма режиссера Романа Качанова Псевдоним для героя
© РИА Новости
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Бондарчук является лауреатом премий "Созвездие" (2002), "ТЭФИ" (2003), "Ника" (2005), "Золотой Овен" (2006), "Золотой Орел" (2005, 2011, 2012, 2016), а также удостоен почетной награды за вклад в мировой кинематограф на Международном кинофестивале "Золотой апельсин" (2010). На фото: Гоша Куценко, Федор Бондарчук и Иван Охлобыстин на съемках фильма "Псевдоним для героя".
© РИА Новости . Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВ 2016 году Бондарчук стал "Человеком года" по версии профессиональной премии "Блокбастер". На фото: Бондарчук дает интервью в рамках 64-го Каннского кинофестиваля.Федор Бондарчук дает интервью в рамках 64-го Ежегодного Каннского кинофестиваля
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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В 2016 году Бондарчук стал "Человеком года" по версии профессиональной премии "Блокбастер". На фото: Бондарчук дает интервью в рамках 64-го Каннского кинофестиваля.
Режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева на церемонии закрытия 27-го Открытого российского кинофестиваля Кинотавр в СочиФедор Бондарчук: самый оригинальный Мышкин российского кино09:0509.05.2017
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