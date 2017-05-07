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Десять шайб в одни ворота: сборная России разгромила Италию на ЧМ по хоккею

16:5207.05.2017
(обновлено: 16:53 07.05.2017)
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Хоккей. Чемпионат мира. Матч Италия - Россия
Российские болельщики перед началом матча группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами Италии и России
Хоккей. Чемпионат мира. Матч Италия - Россия
Игроки сборной России Иван Телегин и Вадим Шипачёв на раскатке перед началом матча группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017
Хоккей. Чемпионат мира. Матч Италия - Россия
Игрок сборной России Богдан Киселевич и игрок сборной Италии Диего Костнер в матче группового этапа Чемпионата мира по хоккею 2017
Российские болельщики во время матча группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017
Игрок сборной Италии Александер Эджер и игрок сборной России Антон Белов в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017
Гол в ворота итальянцев в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами Италии и России
Игрок сборной Италии Томмасо Траверса и игрок сборной России Владислав Гавриков в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017
Игрок сборной Италии Томас Ларкин, игрок сборной России Никита Кучеров и игрок сборной России Владислав Наместников в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017
Вратарь сборной Италии Фредерик Клутье, игрок сборной России Владимир Ткачёв и игрок сборной Италии Стефано Маркетти в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017
Гол в воротах сборной Италии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами Италии и России
Игрок сборной России Вадим Шипачёв в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017
Российские болельщики во время матча группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами Италии и России
Российские болельщики радуются победе сборной в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами Италии и России
© РИА Новости . Алексей КуденкоПерейти в фотобанкРоссийские болельщики перед началом матча группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами Италии и России.Хоккей. Чемпионат мира. Матч Италия - Россия
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Российские болельщики перед началом матча группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами Италии и России.
© РИА Новости . Алексей КуденкоПерейти в фотобанкРоссийские болельщики перед началом матча группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами Италии и России.Российские болельщики перед началом матча группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами Италии и России
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Российские болельщики перед началом матча группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами Италии и России.
© РИА Новости . Алексей КуденкоПерейти в фотобанкИгрок сборной России Владимир Ткачев (слева) и игрок сборной Италии Армин Хофер перед началом матча группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами Италии и России.Хоккей. Чемпионат мира. Матч Италия - Россия
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Игрок сборной России Владимир Ткачев (слева) и игрок сборной Италии Армин Хофер перед началом матча группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами Италии и России.
© РИА Новости . Алексей КуденкоПерейти в фотобанкИгроки сборной России Иван Телегин (слева) и Вадим Шипачёв на раскатке перед началом матча группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами Италии и России.Игроки сборной России Иван Телегин и Вадим Шипачёв на раскатке перед началом матча группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Игроки сборной России Иван Телегин (слева) и Вадим Шипачёв на раскатке перед началом матча группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами Италии и России.
© РИА Новости . Алексей КуденкоПерейти в фотобанкРоссийские болельщики во время матча группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами Италии и России.Хоккей. Чемпионат мира. Матч Италия - Россия
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Российские болельщики во время матча группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами Италии и России.
© РИА Новости . Алексей КуденкоПерейти в фотобанкИгрок сборной России Богдан Киселевич (слева) и игрок сборной Италии Диего Костнер в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами Италии и России.Игрок сборной России Богдан Киселевич и игрок сборной Италии Диего Костнер в матче группового этапа Чемпионата мира по хоккею 2017
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Игрок сборной России Богдан Киселевич (слева) и игрок сборной Италии Диего Костнер в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами Италии и России.
© РИА Новости . Алексей КуденкоПерейти в фотобанкРоссийские болельщики во время матча группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами Италии и России.Российские болельщики во время матча группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Российские болельщики во время матча группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами Италии и России.
© РИА Новости . Алексей КуденкоПерейти в фотобанкИгрок сборной Италии Александер Эджер (слева) и игрок сборной России Антон Белов в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами Италии и России.Игрок сборной Италии Александер Эджер и игрок сборной России Антон Белов в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Игрок сборной Италии Александер Эджер (слева) и игрок сборной России Антон Белов в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами Италии и России.
© РИА Новости . Алексей КуденкоПерейти в фотобанкГол в воротах сборной Италии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами Италии и России.Гол в ворота итальянцев в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами Италии и России
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Гол в воротах сборной Италии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами Италии и России.
© РИА Новости . Алексей КуденкоПерейти в фотобанкИгрок сборной Италии Томмасо Траверса (слева) и игрок сборной России Владислав Гавриков в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами Италии и России.Игрок сборной Италии Томмасо Траверса и игрок сборной России Владислав Гавриков в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Игрок сборной Италии Томмасо Траверса (слева) и игрок сборной России Владислав Гавриков в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами Италии и России.
© РИА Новости . Алексей КуденкоПерейти в фотобанкИгрок сборной Италии Томас Ларкин, игрок сборной России Никита Кучеров и игрок сборной России Владислав Наместников (слева направо) в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами Италии и России.Игрок сборной Италии Томас Ларкин, игрок сборной России Никита Кучеров и игрок сборной России Владислав Наместников в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Игрок сборной Италии Томас Ларкин, игрок сборной России Никита Кучеров и игрок сборной России Владислав Наместников (слева направо) в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами Италии и России.
© РИА Новости . Алексей КуденкоПерейти в фотобанкВратарь сборной Италии Фредерик Клутье, игрок сборной России Владимир Ткачёв и игрок сборной Италии Стефано Маркетти (слева направо) в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами Италии и России.Вратарь сборной Италии Фредерик Клутье, игрок сборной России Владимир Ткачёв и игрок сборной Италии Стефано Маркетти в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Вратарь сборной Италии Фредерик Клутье, игрок сборной России Владимир Ткачёв и игрок сборной Италии Стефано Маркетти (слева направо) в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами Италии и России.
© РИА Новости . Алексей КуденкоПерейти в фотобанкГол в воротах сборной Италии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами Италии и России.Гол в воротах сборной Италии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами Италии и России
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Гол в воротах сборной Италии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами Италии и России.
© РИА Новости . Алексей КуденкоПерейти в фотобанкИгрок сборной России Вадим Шипачёв в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами Италии и РоссииИгрок сборной России Вадим Шипачёв в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Игрок сборной России Вадим Шипачёв в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами Италии и России
© РИА Новости . Алексей КуденкоПерейти в фотобанкРоссийские болельщики во время матча группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами Италии и России.Российские болельщики во время матча группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами Италии и России
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Российские болельщики во время матча группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами Италии и России.
© РИА Новости . Алексей КуденкоПерейти в фотобанкРоссийские болельщики радуются победе сборной в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами Италии и России.Российские болельщики радуются победе сборной в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами Италии и России
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Российские болельщики радуются победе сборной в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами Италии и России.
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Сборная России победила команду Италии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. Встреча в Кельне завершилась с разгромным счетом (10:1).

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