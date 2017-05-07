Генеральная репетиция парада Победы в Москве

Ожидается, что военные парады в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдут 9 мая в 28 городах России, в них примут участие более 90 тысяч военнослужащих.

Ожидается, что военные парады в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдут 9 мая в 28 городах России, в них примут участие более 90 тысяч военнослужащих.