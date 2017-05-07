Седьмого мая в Москве на Красной площади прошла генеральная репетиция парада Победы. Подробности — в фотоленте Ria.ru.
Генеральная репетиция парада Победы в Москве
На фото: зенитно-ракетный комплекс малой дальности "Тор М2" на базе вездехода ДТ-30.
На фото: зенитно-ракетный комплекс малой дальности "Тор М2" на базе вездехода ДТ-30.
На фото: военнослужащие на бронетранспортере БТР-82А на генеральной репетиции военного парада в Москве.
На фото: военнослужащие на бронетранспортере БТР-82А на генеральной репетиции военного парада в Москве.
На фото: зенитно-ракетные комплексы "БУК-М2".
На фото: зенитно-ракетные комплексы "БУК-М2".
На фото: истребители-бомбардировщики Су-34 в небе над Москвой.
На фото: истребители-бомбардировщики Су-34 в небе над Москвой.
На фото: "Русские Витязи" и "Стрижи" в небе над Красной площадью.
На фото: "Русские Витязи" и "Стрижи" в небе над Красной площадью.