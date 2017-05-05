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Лучшие фото недели: танцы с топорами в Уганде и беспорядки в Каракасе

13:1805.05.2017
(обновлено: 13:24 05.05.2017)
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Истребители Су-35, Су-27 и Су-34 на репетиции воздушной части парада Победы в Москве
Участники беспорядков во время первомайской демонстрации в Париже
Снимок взрыва, сделанный военным фотографом Хильдой Клейтон за мгновение до смерти
Музыкант группы Kiss Джин Симмонс выступает на концерте в СК Олимпийский в Москве
Участница марша против президента Венесуэлы Николаса Мадуро во время столкновений с полицией в Каракасе
Мультимедийное шоу на Манежной площади Письма Победы
Президент РФ Владимир Путин во время хоккейной тренировки на олимпийском стадионе Шайба
Жители на улице после снегопада в Новосибирском Академгородке
Площадь Тяньаньмэнь во время пыльной бури в Пекине
Пассажиры Московского метрополитена фотографируют персонажа фантастического фильма Звездные войны Дарта Вейдера в день Звездных войн
Участники праздничной первомайской демонстрации в Санкт-Петербурге
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко на российском этапе чемпионата мира Формула-1
Парень на улице в лагере беженцев в центральной части сектора Газа
Модель Адриана Лима на балу американского Института костюма Met Gala. Нью-Йорк, 1 мая 2017
Бронеавтомобили Тигр-М и Тигр с противотанковым ракетным комплексом Корнет во время репетиции военного парада в Москве
Грид-герлз в паддоке перед началом квалификации на российском этапе чемпионата мира по кольцевым автогонкам в классе Формула-1
Во время карнавала Монихэй в провинции Хэнань, Китай
Танцоры Ачоли исполняют местный танец во время визита американского актера Фореста Уитакера
Кандидат в президенты Франции, лидер движения En Marche Эммануэль Макрон позирует для селфи у своего дома в Париже. 2 мая 2017 года
Демонстрант после взрыва бензобака полицейского мотоцикла во время столкновений в знак протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе
Девушки на Севильской апрельской ярмарке
Сотрудник ДПС во время строевого смотра готовности техники и личного состава службы ГИБДД
Извержение вулкана Синабунг.
Рабочие несут мешки с чайными листьями на плантации в Индии
Соревнования по танцу на пилоне в Бишкеке
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на встрече с избирателями
Показ Chanel в Париже
Президент Ассоциации каскадеров России Александр Иншаков
Парад фонарей в Сеуле
© РИА Новости . Владимир АстапковичПерейти в фотобанкИстребители Су-35, Су-27 и Су-34 во время репетиции воздушной части Парада Победы в Москве.Истребители Су-35, Су-27 и Су-34 на репетиции воздушной части парада Победы в Москве
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Истребители Су-35, Су-27 и Су-34 во время репетиции воздушной части Парада Победы в Москве.
© РИА Новости . Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкУчастники беспорядков во время первомайской демонстрации в Париже.Участники беспорядков во время первомайской демонстрации в Париже
© РИА Новости . Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
Участники беспорядков во время первомайской демонстрации в Париже.
© REUTERS / U.S. Army/Spc. Hilda ClaytonЖурнал американской армии Military Review опубликовал снимки взрыва, сделанные военным фотографом Хильдой Клейтон за мгновение до смерти.Снимок взрыва, сделанный военным фотографом Хильдой Клейтон за мгновение до смерти
© REUTERS / U.S. Army/Spc. Hilda Clayton
Журнал американской армии Military Review опубликовал снимки взрыва, сделанные военным фотографом Хильдой Клейтон за мгновение до смерти.
© РИА Новости . Владимир АстапковичПерейти в фотобанкМузыкант группы Kiss Джин Симмонс на концерте в СК "Олимпийский" в Москве.Музыкант группы Kiss Джин Симмонс выступает на концерте в СК Олимпийский в Москве
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Музыкант группы Kiss Джин Симмонс на концерте в СК "Олимпийский" в Москве.
© AFP 2017 / Federico ParraУчастница марша против президента Венесуэлы Николаса Мадуро во время столкновений с полицией в Каракасе.Участница марша против президента Венесуэлы Николаса Мадуро во время столкновений с полицией в Каракасе
© AFP 2017 / Federico Parra
Участница марша против президента Венесуэлы Николаса Мадуро во время столкновений с полицией в Каракасе.
© РИА Новости . Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкСветовое мультимедийное шоу "Письма Победы" на Манежной площади в Москве.Мультимедийное шоу на Манежной площади Письма Победы
© РИА Новости . Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Световое мультимедийное шоу "Письма Победы" на Манежной площади в Москве.
© РИА Новости . Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин во время хоккейной тренировки на олимпийском стадионе "Шайба" в Сочи.Президент РФ Владимир Путин во время хоккейной тренировки на олимпийском стадионе Шайба
© РИА Новости . Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин во время хоккейной тренировки на олимпийском стадионе "Шайба" в Сочи.
© РИА Новости . Александр КряжевПерейти в фотобанкУлица в Новосибирском Академгородке после майского снегопада.Жители на улице после снегопада в Новосибирском Академгородке
© РИА Новости . Александр Кряжев
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Улица в Новосибирском Академгородке после майского снегопада.
© REUTERS / Jason LeeПрохожие на площади Тяньаньмэнь в Пекине во время пыльной бури.Площадь Тяньаньмэнь во время пыльной бури в Пекине
© REUTERS / Jason Lee
Прохожие на площади Тяньаньмэнь в Пекине во время пыльной бури.
© РИА Новости . Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкФанаты фантастической киносаги отмечают день "Звездных войн" в вагоне московского метро.Пассажиры Московского метрополитена фотографируют персонажа фантастического фильма Звездные войны Дарта Вейдера в день Звездных войн
© РИА Новости . Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Фанаты фантастической киносаги отмечают день "Звездных войн" в вагоне московского метро.
© РИА Новости . Алексей ДаничевПерейти в фотобанкУчастники праздничной первомайской демонстрации в Санкт-Петербурге.Участники праздничной первомайской демонстрации в Санкт-Петербурге
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Участники праздничной первомайской демонстрации в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости . Алексей КуденкоПерейти в фотобанкПремьер Дмитрий Медведев и заместитель председателя правительства Виталий Мутко на российском этапе чемпионата мира по кольцевым автогонкам в классе "Формула-1".Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко на российском этапе чемпионата мира Формула-1
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Премьер Дмитрий Медведев и заместитель председателя правительства Виталий Мутко на российском этапе чемпионата мира по кольцевым автогонкам в классе "Формула-1".
© REUTERS / Mohammed SalemУличная тренировка в лагере беженцев в центральной части сектора Газа.Парень на улице в лагере беженцев в центральной части сектора Газа
© REUTERS / Mohammed Salem
Уличная тренировка в лагере беженцев в центральной части сектора Газа.
© AFP 2017 / Angela Weiss Модель Адриана Лима на балу американского Института костюма Met Gala в Нью-Йорке.Модель Адриана Лима на балу американского Института костюма Met Gala. Нью-Йорк, 1 мая 2017
© AFP 2017 / Angela Weiss 
Модель Адриана Лима на балу американского Института костюма Met Gala в Нью-Йорке.
© РИА Новости . Максим БлиновПерейти в фотобанкБронеавтомобили "Тигр-М" и "Тигр" с противотанковым ракетным комплексом "Корнет" во время прохода военной техники перед репетицией военного парада в Москве.Бронеавтомобили Тигр-М и Тигр с противотанковым ракетным комплексом Корнет во время репетиции военного парада в Москве
© РИА Новости . Максим Блинов
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Бронеавтомобили "Тигр-М" и "Тигр" с противотанковым ракетным комплексом "Корнет" во время прохода военной техники перед репетицией военного парада в Москве.
© РИА Новости . Владимир АстапковичПерейти в фотобанкГрид-герлз перед началом квалификации на российском этапе "Формулы-1".Грид-герлз в паддоке перед началом квалификации на российском этапе чемпионата мира по кольцевым автогонкам в классе Формула-1
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Грид-герлз перед началом квалификации на российском этапе "Формулы-1".
© REUTERS / Liu RanyangВо время карнавала "Монихей" в провинции Хэнань принято обмазывать друг друга разведенной золой от растений. В Китае верят, что этот обряд приносит удачу.Во время карнавала Монихэй в провинции Хэнань, Китай
© REUTERS / Liu Ranyang
Во время карнавала "Монихей" в провинции Хэнань принято обмазывать друг друга разведенной золой от растений. В Китае верят, что этот обряд приносит удачу.
© REUTERS / James AkenaПредставители народности ачоли исполняют местный танец во время визита американского актера Фореста Уитакера в Северную Уганду.Танцоры Ачоли исполняют местный танец во время визита американского актера Фореста Уитакера
© REUTERS / James Akena
Представители народности ачоли исполняют местный танец во время визита американского актера Фореста Уитакера в Северную Уганду.
© REUTERS / Benoit TessierКандидат в президенты Франции, лидер движения "Вперед" Эммануэль Макрон фотографируется с избирателями у своего дома в Париже.Кандидат в президенты Франции, лидер движения En Marche Эммануэль Макрон позирует для селфи у своего дома в Париже. 2 мая 2017 года
© REUTERS / Benoit Tessier
Кандидат в президенты Франции, лидер движения "Вперед" Эммануэль Макрон фотографируется с избирателями у своего дома в Париже.
© AFP 2017 / Juan BarretoДемонстрант после взрыва бензобака полицейского мотоцикла во время столкновений в Каракасе.Демонстрант после взрыва бензобака полицейского мотоцикла во время столкновений в знак протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе
© AFP 2017 / Juan Barreto
Демонстрант после взрыва бензобака полицейского мотоцикла во время столкновений в Каракасе.
© AFP 2017 / Cristina QuiclerДевушки, одетые в традиционные костюмы, на апрельской ярмарке в Севилье, Испания.Девушки на Севильской апрельской ярмарке
© AFP 2017 / Cristina Quicler
Девушки, одетые в традиционные костюмы, на апрельской ярмарке в Севилье, Испания.
© РИА Новости . Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкСотрудники ДПС во время строевого смотра готовности техники и личного состава службы ГИБДД.Сотрудник ДПС во время строевого смотра готовности техники и личного состава службы ГИБДД
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Сотрудники ДПС во время строевого смотра готовности техники и личного состава службы ГИБДД.
© AFP 2017 / Tibta PanginИзвержение вулкана Синабунг на индонезийском острове Суматра.Извержение вулкана Синабунг.
© AFP 2017 / Tibta Pangin
Извержение вулкана Синабунг на индонезийском острове Суматра.
© REUTERS / Jayanta DeyРабочие несут мешки с чайными листьями на плантации у города Агартала на северо-востоке Индии.Рабочие несут мешки с чайными листьями на плантации в Индии
© REUTERS / Jayanta Dey
Рабочие несут мешки с чайными листьями на плантации у города Агартала на северо-востоке Индии.
© AFP 2017 / Vyacheslav OseledkoВыступление участницы чемпионата по танцу на пилоне в Бишкеке, Киргизия.Соревнования по танцу на пилоне в Бишкеке
© AFP 2017 / Vyacheslav Oseledko
Выступление участницы чемпионата по танцу на пилоне в Бишкеке, Киргизия.
© AFP 2017 / Pool/Dylan MartinezПремьер-министр Великобритании Тереза Мэй на встрече с избирателями на юго-западе Англии.Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на встрече с избирателями
© AFP 2017 / Pool/Dylan Martinez
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на встрече с избирателями на юго-западе Англии.
© AP Photo / Francois MoriПоказ круизной коллекции Chanel, созданной Карлом Лагерфельдом, в Париже.Показ Chanel в Париже
© AP Photo / Francois Mori
Показ круизной коллекции Chanel, созданной Карлом Лагерфельдом, в Париже.
© РИА Новости . Максим БлиновПерейти в фотобанкПрезидент Ассоциации каскадеров России Александр Иншаков на праздновании Дня каскадера в московском Доме Кино.Президент Ассоциации каскадеров России Александр Иншаков
© РИА Новости . Максим Блинов
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Президент Ассоциации каскадеров России Александр Иншаков на праздновании Дня каскадера в московском Доме Кино.
© AFP 2017 / Ed Jones Участники парада лотосовых фонарей в Сеуле, Южная Корея.Парад фонарей в Сеуле
© AFP 2017 / Ed Jones
Участники парада лотосовых фонарей в Сеуле, Южная Корея.
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Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.

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