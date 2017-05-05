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Жизнь в осажденном Дейр-эз-Зоре

15:2105.05.2017
(обновлено: 15:25 05.05.2017)
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Улица в сирийском городе Дейр-эз-Зор
На крытом стадионе во время футбольного матча между командами сотрудников общества Красного Креста и Красного Полумесяца и студентами в сирийском городе Дейр-эз-Зор
Женщина на улице в сирийском городе Дейр-эз-Зор
Мужчины на улице сирийского города Дейр-эз-Зор
Люди на телеге на улице в сирийском городе Дейр-эз-Зор
Центр Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца с гуманитарной помощью в сирийском городе Дейр-эз-Зор
Футбольный матч между командами сотрудников общества Красного Креста и Красного Полумесяца и студентами в сирийском городе Дейр-эз-Зор
Игроки во время футбольного матча между командами сотрудников общества Красного Креста и Красного Полумесяца и студентами в сирийском городе Дейр-эз-Зор
Команда поддержки во время футбольного матча между командами сотрудников общества Красного Креста и Красного Полумесяца и студентами в сирийском городе Дейр-эз-Зор
Женщина на улице сирийского города Дейр-эз-Зор
Мальчик на улице сирийского города Дейр-эз-Зор
Прохожие на улице в сирийском городе Дейр-эз-Зор
Сотрудники центра переливания крови в сирийском городе Дейр-эз-Зор
Мужчина на улице сирийского города Дейр-эз-Зор
© РИА Новости . Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкГород Дейр-эз-Зор, в котором расположен гарнизон сирийских правительственных войск, вот уже три года живет на осадном положении.Улица в сирийском городе Дейр-эз-Зор
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Город Дейр-эз-Зор, в котором расположен гарнизон сирийских правительственных войск, вот уже три года живет на осадном положении.
© РИА Новости . Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкВ апреле 2014 года шоссе, соединяющее город с Дамаском и Пальмирой, было отрезано радикалами ИГ*. После этого наземная доставка помощи в город стала невозможна.На крытом стадионе во время футбольного матча между командами сотрудников общества Красного Креста и Красного Полумесяца и студентами в сирийском городе Дейр-эз-Зор
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
В апреле 2014 года шоссе, соединяющее город с Дамаском и Пальмирой, было отрезано радикалами ИГ*. После этого наземная доставка помощи в город стала невозможна.
© РИА Новости . Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкС сентября того же года террористы держат в осаде и гарнизон Сирийской правительственной армии, находящийся на территории авиабазы Дейр-эз-Зора.Женщина на улице в сирийском городе Дейр-эз-Зор
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
С сентября того же года террористы держат в осаде и гарнизон Сирийской правительственной армии, находящийся на территории авиабазы Дейр-эз-Зора.
© РИА Новости . Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкИменно через аэродром все последние годы осуществляется снабжение города.Мужчины на улице сирийского города Дейр-эз-Зор
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Именно через аэродром все последние годы осуществляется снабжение города.
© РИА Новости . Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкС конца 2015 года гуманитарную и военную помощь осажденным оказывают российские военные.Люди на телеге на улице в сирийском городе Дейр-эз-Зор
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
С конца 2015 года гуманитарную и военную помощь осажденным оказывают российские военные.
© РИА Новости . Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкРоссийские самолеты, используя парашютные платформы, смогли доставить в район Дейр-Эз-Зора 21 тонну продуктов питания, полученных сирийскими властями по линии ООН.Центр Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца с гуманитарной помощью в сирийском городе Дейр-эз-Зор
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Российские самолеты, используя парашютные платформы, смогли доставить в район Дейр-Эз-Зора 21 тонну продуктов питания, полученных сирийскими властями по линии ООН.
© РИА Новости . Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкФутбольный матч между командами сотрудников общества Красного Креста и Красного Полумесяца и студентами.Футбольный матч между командами сотрудников общества Красного Креста и Красного Полумесяца и студентами в сирийском городе Дейр-эз-Зор
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Футбольный матч между командами сотрудников общества Красного Креста и Красного Полумесяца и студентами.
© РИА Новости . Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкИгроки во время футбольного матча между командами сотрудников общества Красного Креста и Красного Полумесяца и сирийскими студентами.Игроки во время футбольного матча между командами сотрудников общества Красного Креста и Красного Полумесяца и студентами в сирийском городе Дейр-эз-Зор
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Игроки во время футбольного матча между командами сотрудников общества Красного Креста и Красного Полумесяца и сирийскими студентами.
© РИА Новости . Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкКоманда поддержки во время футбольного матча.Команда поддержки во время футбольного матча между командами сотрудников общества Красного Креста и Красного Полумесяца и студентами в сирийском городе Дейр-эз-Зор
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Команда поддержки во время футбольного матча.
© РИА Новости . Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкНесмотря на осадное положение, сирийская армия при поддержке авиации постоянно ведет бои с террористами ИГ* за освобождение города.Женщина на улице сирийского города Дейр-эз-Зор
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Несмотря на осадное положение, сирийская армия при поддержке авиации постоянно ведет бои с террористами ИГ* за освобождение города.
© РИА Новости . Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкВ конце апреля сирийские ВВС нанесли удары по позициям ИГ* в южной части Дейр-эз-Зора. Были уничтожены 17 боевиков и разгромлена их военная техника.Мальчик на улице сирийского города Дейр-эз-Зор
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
В конце апреля сирийские ВВС нанесли удары по позициям ИГ* в южной части Дейр-эз-Зора. Были уничтожены 17 боевиков и разгромлена их военная техника.
© РИА Новости . Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкВ квартале Ас-синаа армейское подразделение 137-го полка взорвало тоннель протяженностью 50 метров, который использовался ИГ* для передвижения и доставки оружия.Прохожие на улице в сирийском городе Дейр-эз-Зор
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
В квартале Ас-синаа армейское подразделение 137-го полка взорвало тоннель протяженностью 50 метров, который использовался ИГ* для передвижения и доставки оружия.
© РИА Новости . Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкСотрудники центра переливания крови в сирийском городе Дейр-эз-Зор.Сотрудники центра переливания крови в сирийском городе Дейр-эз-Зор
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Сотрудники центра переливания крови в сирийском городе Дейр-эз-Зор.
© РИА Новости . Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкИз-за осадного положения в городе очень сложная гуманитарная ситуация. Не хватает не только топлива или продовольствия, но и обычной питьевой воды.Мужчина на улице сирийского города Дейр-эз-Зор
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Из-за осадного положения в городе очень сложная гуманитарная ситуация. Не хватает не только топлива или продовольствия, но и обычной питьевой воды.
На крытом стадионе во время футбольного матча между командами сотрудников общества Красного Креста и Красного Полумесяца и студентами в сирийском городе Дейр-эз-ЗорЖизнь в осажденном Дейр-эз-Зоре15:2105.05.2017
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Расположенный на северо-востоке Сирии город Дейр-эз-Зор с сентября 2014 года находится в окружении боевиков ИГ*. Жизнь на осадном положении — в фотоленте Ria.ru.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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