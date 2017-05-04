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Дарт Вейдер, R2-D2 и джедаи: фанаты отметили день "Звездных войн"

17:1404.05.2017
(обновлено: 17:16 04.05.2017)
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Дарт Вейдер в день Звездных войн в вестибюле станции Лермонтовский проспект московского метрополитена
Имперский штурмовик фотографируется с юным пассажиром в день Звездных войн на станции Лермонтовский проспект московского метрополитена
Поклонники фильма отмечают день Звездных войн в Тайбэе, Тайвань
Поклонники фильма отмечают день Звездных войн в Тайбэе, Тайвань
Дарт Вейдер в день Звездных войн в вестибюле станции Лермонтовский проспект московского метрополитена
Персонажи фантастического фильма Звездные войны принцесса Лея, имперский штурмовик и Дарт Вейдер в день Звездных войн в вагоне московского метрополитена
Поклонники фильма отмечают день Звездных войн в Тайбэе, Тайвань
Дарт Вейдер и имперский штурмовик в день Звездных войн на станции Лермонтовский проспект московского метрополитена
Поклонники фильма отмечают день Звездных войн в Тайбэе, Тайвань
Дарт Вейдер, имперский штурмовик и участники музыкального флешмоба в день Звездных войн на станции Пушкинская московского метрополитена
Поклонники фильма отмечают день Звездных войн в Тайбэе, Тайвань
Дарт Вейдер общается с детьми в день Звездных войн на станции Лермонтовский проспект московского метрополитена
© РИА Новости . Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкПоклонники фантастического мира, созданного американским режиссером Джорджем Лукасом, 4 мая отмечают неофициальный праздник - День Звездных войн, или, как его иногда называют, День Люка Скайуокера.Дарт Вейдер в день Звездных войн в вестибюле станции Лермонтовский проспект московского метрополитена
© РИА Новости . Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Поклонники фантастического мира, созданного американским режиссером Джорджем Лукасом, 4 мая отмечают неофициальный праздник - День Звездных войн, или, как его иногда называют, День Люка Скайуокера.
© РИА Новости . Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВозник этот праздник совершенно случайно благодаря игре слов, заложенной в легендарной цитате из фильма "Да пребудет с тобой сила".Имперский штурмовик фотографируется с юным пассажиром в день Звездных войн на станции Лермонтовский проспект московского метрополитена
© РИА Новости . Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Возник этот праздник совершенно случайно благодаря игре слов, заложенной в легендарной цитате из фильма "Да пребудет с тобой сила".
© REUTERS / Tyrone SiuЗнаменитая фраза напутствия джедаев на английском языке пишется так: May the force be with you. Английское слово may может значить название месяца - май, а слово force (сила) произносится почти так же, как слово fourth (четвертый).Поклонники фильма отмечают день Звездных войн в Тайбэе, Тайвань
© REUTERS / Tyrone Siu
Знаменитая фраза напутствия джедаев на английском языке пишется так: May the force be with you. Английское слово may может значить название месяца - май, а слово force (сила) произносится почти так же, как слово fourth (четвертый).
© REUTERS / Tyrone SiuВ результате такого случайного каламбура фанаты перевели фразу следующим образом: "Да пребудет с тобой четвертое мая". И именно так был выбран главный день для всех фанатов киносаги.Поклонники фильма отмечают день Звездных войн в Тайбэе, Тайвань
© REUTERS / Tyrone Siu
В результате такого случайного каламбура фанаты перевели фразу следующим образом: "Да пребудет с тобой четвертое мая". И именно так был выбран главный день для всех фанатов киносаги.
© РИА Новости . Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкНа самом деле первый фильм киноэпопеи вышел в свет 25 мая 1977 года и в 2007 году городской совет Лос-Анджелеса даже объявил именно эту дату официальным Днем Звездных войн, однако фанаты оказались непреклонны и продолжают праздновать 4 мая.Дарт Вейдер в день Звездных войн в вестибюле станции Лермонтовский проспект московского метрополитена
© РИА Новости . Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
На самом деле первый фильм киноэпопеи вышел в свет 25 мая 1977 года и в 2007 году городской совет Лос-Анджелеса даже объявил именно эту дату официальным Днем Звездных войн, однако фанаты оказались непреклонны и продолжают праздновать 4 мая.
© РИА Новости . Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВо всем мире 4 мая кинотеатры устраивают ретроспективные показы всех эпизодов звездной саги, фанаты облачаются в костюмы любимых персонажей и устраивают флешмобы и театрализованные шествия.Персонажи фантастического фильма Звездные войны принцесса Лея, имперский штурмовик и Дарт Вейдер в день Звездных войн в вагоне московского метрополитена
© РИА Новости . Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Во всем мире 4 мая кинотеатры устраивают ретроспективные показы всех эпизодов звездной саги, фанаты облачаются в костюмы любимых персонажей и устраивают флешмобы и театрализованные шествия.
© REUTERS / Tyrone SiuДень "Звездных войн" стал настолько популярным, что следующий день, 5 мая, в шутку стали называть "Месть Пятого" (по-английски Revenge of the fifth) — в честь третьего эпизода саги, носящего название "Месть ситхов" (Revenge of the Sith). Каламбур построен на сходстве в звучании слов fifth и Sith.Поклонники фильма отмечают день Звездных войн в Тайбэе, Тайвань
© REUTERS / Tyrone Siu
День "Звездных войн" стал настолько популярным, что следующий день, 5 мая, в шутку стали называть "Месть Пятого" (по-английски Revenge of the fifth) — в честь третьего эпизода саги, носящего название "Месть ситхов" (Revenge of the Sith). Каламбур построен на сходстве в звучании слов fifth и Sith.
© РИА Новости . Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкПри этом, если 5 мая фанаты чествуют Владык ситхов и переходят на темную сторону силы, то на следующий день, 6 мая (fifth-Sith-sixth - работает все тот же каламбур) отмечается день реванша светлой стороны - "Месть шестого".Дарт Вейдер и имперский штурмовик в день Звездных войн на станции Лермонтовский проспект московского метрополитена
© РИА Новости . Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
При этом, если 5 мая фанаты чествуют Владык ситхов и переходят на темную сторону силы, то на следующий день, 6 мая (fifth-Sith-sixth - работает все тот же каламбур) отмечается день реванша светлой стороны - "Месть шестого".
© REUTERS / Tyrone SiuНа сегодняшний день культовая космическая эпопея включает в себя восемь кинофильмов саги, два фильма антологии, а также сериалы, книги, мультфильмы, комиксы и видеоигры, созданные в рамках единой фантастической вселенной, задуманной Джорджем Лукасом.Поклонники фильма отмечают день Звездных войн в Тайбэе, Тайвань
© REUTERS / Tyrone Siu
На сегодняшний день культовая космическая эпопея включает в себя восемь кинофильмов саги, два фильма антологии, а также сериалы, книги, мультфильмы, комиксы и видеоигры, созданные в рамках единой фантастической вселенной, задуманной Джорджем Лукасом.
© РИА Новости . Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкДарт Вейдер, имперский штурмовик и участники музыкального флешмоба в день "Звездных войн" на станции "Пушкинская" московского метрополитена.Дарт Вейдер, имперский штурмовик и участники музыкального флешмоба в день Звездных войн на станции Пушкинская московского метрополитена
© РИА Новости . Евгения Новоженина
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Дарт Вейдер, имперский штурмовик и участники музыкального флешмоба в день "Звездных войн" на станции "Пушкинская" московского метрополитена.
© REUTERS / Tyrone SiuПоклонники фильма отмечают день "Звездных войн" в Тайбэе, Тайвань.Поклонники фильма отмечают день Звездных войн в Тайбэе, Тайвань
© REUTERS / Tyrone Siu
Поклонники фильма отмечают день "Звездных войн" в Тайбэе, Тайвань.
© РИА Новости . Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкДарт Вейдер общается с детьми на станции "Лермонтовский проспект" в Москве.Дарт Вейдер общается с детьми в день Звездных войн на станции Лермонтовский проспект московского метрополитена
© РИА Новости . Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Дарт Вейдер общается с детьми на станции "Лермонтовский проспект" в Москве.
Поклонники фильма отмечают день Звездных войн в Тайбэе, ТайваньДарт Вейдер, R2-D2 и джедаи: фанаты отметили день "Звездных войн"17:1404.05.2017
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Каждый год 4 мая фанаты культовой саги режиссера Джорджа Лукаса отмечают день "Звездных войн". Дарты Вейдеры, имперские штурмовики и джедайские мечи — в фотоленте Ria.ru.

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