Дарт Вейдер, R2-D2 и джедаи: фанаты отметили день "Звездных войн"

На самом деле первый фильм киноэпопеи вышел в свет 25 мая 1977 года и в 2007 году городской совет Лос-Анджелеса даже объявил именно эту дату официальным Днем Звездных войн, однако фанаты оказались непреклонны и продолжают праздновать 4 мая.