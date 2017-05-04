Рекордсмен королевских кровей принц Филипп

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"Ей было всего лишь 13 лет, но она мгновенно влюбилась в Филиппа и больше никогда не думала ни о ком другом", — рассказала кузина Филиппа леди Памела Хикс, которая спустя восемь лет после описанных событий была подружкой невесты на свадьбе Елизаветы и Филиппа. На фото: принцесса Елизавета и принц Филипп в день свадьбы.