США
4.054 мая16:01МСК
USD57.57+0.48
EUR62.73+0.41
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Фото

Рекордсмен королевских кровей принц Филипп

15:4104.05.2017
(обновлено: 15:42 04.05.2017)
0370
Королева Елизавета II и принц Филипп с детьми в замке Балморал. 9 сентября 1960 года
Королева Великобритании Елизавета II и принц Филипп а Палате лордов. 17 ноября 1999 год
Свадебная фотография королевы Великобритании Елизаветы II и принца Филиппа
Принцесса Елизавета и принц Филипп в день свадьбы
Будущий принц Филипп в школе в парижском пригороде Сент-Клауд
Королева Великобритании Елизавета II и принц Филипп во время визита в Австралию
Принц Филипп во время игры в поло
Принц Филипп смотрит в прицел ракетного комплекса TOW на военной базе Куантико в Вирджинии
Королева Великобритании Елизавета II и принц Филипп позируют с членами Гвардии йоменов
Принц Филипп фотографируется с членами группы The Beatles
Принц Филипп перед началом регаты в Каусе
Принц Филипп фотографируется с актерами мюзикла Чикаго во врем посещения театра Адельфи в Лондоне
Принц Филипп бросает копье во время посещения морской школы в Уэльсе
Принц Филипп управляет военно-транспортным самолетом
Королева Великобритании Елизавета II и принц Филипп на детском празднике в Сент-Люсии
Королева Великобритании Елизавета II и принц Филипп прибыли на скачки Royal Ascot в Аскоте
© AFP 2017Супруг королевы Великобритании Елизаветы Второй герцог Эдинбургский Филипп с августа откажется от исполнения своих королевских обязанностей. Соответствующее официальное заявление королевская семья опубликовала 4 мая. На фото: королева Елизавета II и принц Филипп с детьми в замке Балморал. 1960 год.Королева Елизавета II и принц Филипп с детьми в замке Балморал. 9 сентября 1960 года
© AFP 2017
Супруг королевы Великобритании Елизаветы Второй герцог Эдинбургский Филипп с августа откажется от исполнения своих королевских обязанностей. Соответствующее официальное заявление королевская семья опубликовала 4 мая. На фото: королева Елизавета II и принц Филипп с детьми в замке Балморал. 1960 год.
© AFP 2017 / Jonathan Utz / PoolНекоторые британские СМИ связывают принятие этого решения с ухудшением здоровья принца Филиппа, которому через месяц, 10 июня исполнится 96 лет. На фото: королева Великобритании Елизавета II и принц Филипп в Палате лордов. 1999 год.Королева Великобритании Елизавета II и принц Филипп а Палате лордов. 17 ноября 1999 год
© AFP 2017 / Jonathan Utz / Pool
Некоторые британские СМИ связывают принятие этого решения с ухудшением здоровья принца Филиппа, которому через месяц, 10 июня исполнится 96 лет. На фото: королева Великобритании Елизавета II и принц Филипп в Палате лордов. 1999 год.
© AP PhotoПринц Филипп женился на наследнице британского престола в 1947 году. Биографы королевской четы сходятся во мнении, что он был единственной любовью королевы. На фото: свадебная фотография королевы Великобритании Елизаветы II и принца Филиппа.Свадебная фотография королевы Великобритании Елизаветы II и принца Филиппа
© AP Photo
Принц Филипп женился на наследнице британского престола в 1947 году. Биографы королевской четы сходятся во мнении, что он был единственной любовью королевы. На фото: свадебная фотография королевы Великобритании Елизаветы II и принца Филиппа.
© AP Photo"Ей было всего лишь 13 лет, но она мгновенно влюбилась в Филиппа и больше никогда не думала ни о ком другом", — рассказала кузина Филиппа леди Памела Хикс, которая спустя восемь лет после описанных событий была подружкой невесты на свадьбе Елизаветы и Филиппа. На фото: принцесса Елизавета и принц Филипп в день свадьбы.Принцесса Елизавета и принц Филипп в день свадьбы
© AP Photo
"Ей было всего лишь 13 лет, но она мгновенно влюбилась в Филиппа и больше никогда не думала ни о ком другом", — рассказала кузина Филиппа леди Памела Хикс, которая спустя восемь лет после описанных событий была подружкой невесты на свадьбе Елизаветы и Филиппа. На фото: принцесса Елизавета и принц Филипп в день свадьбы.
© AP PhotoФилипп является правнуком датского короля Кристиана IX, праправнуком английской королевы Виктории и российского императора Николая I. На фото: будущий принц Филипп (светловолосый мальчик в центре снимка) в школе в парижском пригороде Сент-Клу.Будущий принц Филипп в школе в парижском пригороде Сент-Клауд
© AP Photo
Филипп является правнуком датского короля Кристиана IX, праправнуком английской королевы Виктории и российского императора Николая I. На фото: будущий принц Филипп (светловолосый мальчик в центре снимка) в школе в парижском пригороде Сент-Клу.
© AFP 2017 / Torsten BlackwoodПеред свадьбой Филипп отказался от титулов принца Греческого и Датского, сменил греческое православие на англиканство, принял британское подданство и взял фамилию деда с материнской стороны Маунтбаттен. На фото: королевская чета в туземной деревне Тжапукай в Австралии, 2002 год.Королева Великобритании Елизавета II и принц Филипп во время визита в Австралию
© AFP 2017 / Torsten Blackwood
Перед свадьбой Филипп отказался от титулов принца Греческого и Датского, сменил греческое православие на англиканство, принял британское подданство и взял фамилию деда с материнской стороны Маунтбаттен. На фото: королевская чета в туземной деревне Тжапукай в Австралии, 2002 год.
© AFP 2017Незадолго до свадьбы король Георг VI присвоил будущему зятю титул герцога Эдинбургского. Спустя десять лет Елизавета, тогда уже королева, посвятила мужа в принцы. На фото: принц Филипп во время игры в поло, 1950 год.Принц Филипп во время игры в поло
© AFP 2017
Незадолго до свадьбы король Георг VI присвоил будущему зятю титул герцога Эдинбургского. Спустя десять лет Елизавета, тогда уже королева, посвятила мужа в принцы. На фото: принц Филипп во время игры в поло, 1950 год.
© AP Photo / Dennis CookВ 1949 году герцога Эдинбургского отправили служить на Мальту, жена поехала вместе с ним. По словам подруги королевы Маргарет Родс, это время Елизавета называет самым счастливым в своей жизни – тогда она смогла пожить "обыкновенной" жизнью жены военнослужащего и матери двоих детей – принца Чарльза и принцессы Анны. На фото: принц Филипп смотрит в прицел ракетного комплекса TOW на военной базе Куантико в Вирджинии, 1991 год.Принц Филипп смотрит в прицел ракетного комплекса TOW на военной базе Куантико в Вирджинии
© AP Photo / Dennis Cook
В 1949 году герцога Эдинбургского отправили служить на Мальту, жена поехала вместе с ним. По словам подруги королевы Маргарет Родс, это время Елизавета называет самым счастливым в своей жизни – тогда она смогла пожить "обыкновенной" жизнью жены военнослужащего и матери двоих детей – принца Чарльза и принцессы Анны. На фото: принц Филипп смотрит в прицел ракетного комплекса TOW на военной базе Куантико в Вирджинии, 1991 год.
© AFP 2017 / Martyn Hayhow/ WPA POOLВ 1951 году Филипп ушел в отставку с военной службы. Спустя год умер король Георг и с этого момента Филипп посвящает свою жизнь королеве и работе патронируемых им организаций, их около 800. На фото: королевская чета позирует с членами Дворцовой гвардии, 2004 год.Королева Великобритании Елизавета II и принц Филипп позируют с членами Гвардии йоменов
© AFP 2017 / Martyn Hayhow/ WPA POOL
В 1951 году Филипп ушел в отставку с военной службы. Спустя год умер король Георг и с этого момента Филипп посвящает свою жизнь королеве и работе патронируемых им организаций, их около 800. На фото: королевская чета позирует с членами Дворцовой гвардии, 2004 год.
© AP PhotoПринц Филипп, как и его супруга, за свою долгую жизнь успел поставить немало рекордов. Он остается консортом самое продолжительное время в британской истории. Кроме того, герцог Эдинбургский поставил рекорд продолжительности жизни среди всех членов британской королевской семьи и является самым долгоживущим из потомков королевы Виктории. На фото: Принц Филипп фотографируется с членами группы The Beatles, 1964 год.Принц Филипп фотографируется с членами группы The Beatles
© AP Photo
Принц Филипп, как и его супруга, за свою долгую жизнь успел поставить немало рекордов. Он остается консортом самое продолжительное время в британской истории. Кроме того, герцог Эдинбургский поставил рекорд продолжительности жизни среди всех членов британской королевской семьи и является самым долгоживущим из потомков королевы Виктории. На фото: Принц Филипп фотографируется с членами группы The Beatles, 1964 год.
© AP PhotoВ 2017 году Елизавета и Филипп отметят 70-летие свадьбы. Дожить до такого юбилея в королевской семье до них не удавалось никому. На фото: принц Филипп перед началом регаты в Каусе, 1963 год.Принц Филипп перед началом регаты в Каусе
© AP Photo
В 2017 году Елизавета и Филипп отметят 70-летие свадьбы. Дожить до такого юбилея в королевской семье до них не удавалось никому. На фото: принц Филипп перед началом регаты в Каусе, 1963 год.
© AFP 2017 / John Stillwell/ Pool"Он не относится к числу людей, падких на комплименты, но он, говоря просто, был и остается моей опорой все эти годы", — сказала о супруге сама Елизавета в 2002 году. На фото: принц Филипп с актерами мюзикла "Чикаго", 1999 год.Принц Филипп фотографируется с актерами мюзикла Чикаго во врем посещения театра Адельфи в Лондоне
© AFP 2017 / John Stillwell/ Pool
"Он не относится к числу людей, падких на комплименты, но он, говоря просто, был и остается моей опорой все эти годы", — сказала о супруге сама Елизавета в 2002 году. На фото: принц Филипп с актерами мюзикла "Чикаго", 1999 год.
© AP Photo / Priest/ StaffПринц Филипп всегда любил спорт. До начала 1970-х годов он регулярно играл в поло, потом переключился на соревнования конных экипажей. Всю жизнь он увлекается яхтенным спортом, а в 1952 году начал учиться на пилота самолета. На фото: принц Филипп бросает копье во время посещения морского училища в Уэльсе, 1949 год.Принц Филипп бросает копье во время посещения морской школы в Уэльсе
© AP Photo / Priest/ Staff
Принц Филипп всегда любил спорт. До начала 1970-х годов он регулярно играл в поло, потом переключился на соревнования конных экипажей. Всю жизнь он увлекается яхтенным спортом, а в 1952 году начал учиться на пилота самолета. На фото: принц Филипп бросает копье во время посещения морского училища в Уэльсе, 1949 год.
© AP PhotoВ 1956 году принцу Филиппу удалось сохранить контроль над управлением военно-транспортным самолетом после того, как в кабине пилота взорвался огнетушитель. Несмотря на удушающую гарь, заполнившую кабину, принцу удалось посадить самолет через 10 минут после взрыва.Принц Филипп управляет военно-транспортным самолетом
© AP Photo
В 1956 году принцу Филиппу удалось сохранить контроль над управлением военно-транспортным самолетом после того, как в кабине пилота взорвался огнетушитель. Несмотря на удушающую гарь, заполнившую кабину, принцу удалось посадить самолет через 10 минут после взрыва.
© AP PhotoЕще одним увлечение принца является живопись маслом и коллекционирование. Герцог Эдинбургский является обладателем значительной коллекции современных комиксов. На фото: королевская чета на детском слете в Сент-Люсии, 1966 год.Королева Великобритании Елизавета II и принц Филипп на детском празднике в Сент-Люсии
© AP Photo
Еще одним увлечение принца является живопись маслом и коллекционирование. Герцог Эдинбургский является обладателем значительной коллекции современных комиксов. На фото: королевская чета на детском слете в Сент-Люсии, 1966 год.
© AP Photo / Alastair GrantПо словам детей и внуков, секрет семейного счастья королевы Елизаветы кроется в важном решении, которое она когда-то приняла: в то время, пока она, как монарх, возглавляет страну, семью будет возглавлять Филипп. Во всех важных семейных решениях решающее слово всегда остается за герцогом Эдинбургским. На фото: Королева Великобритании Елизавета II и принц Филипп на скачках в Аскоте, 2011 год.Королева Великобритании Елизавета II и принц Филипп прибыли на скачки Royal Ascot в Аскоте
© AP Photo / Alastair Grant
По словам детей и внуков, секрет семейного счастья королевы Елизаветы кроется в важном решении, которое она когда-то приняла: в то время, пока она, как монарх, возглавляет страну, семью будет возглавлять Филипп. Во всех важных семейных решениях решающее слово всегда остается за герцогом Эдинбургским. На фото: Королева Великобритании Елизавета II и принц Филипп на скачках в Аскоте, 2011 год.
Королева Великобритании Елизавета II и принц Филипп прибыли на скачки Royal Ascot в АскотеРекордсмен королевских кровей принц Филипп15:4104.05.2017
Истребители Су-35, Су-27 и Су-34 на репетиции воздушной части парада Победы в МосквеРепетиция воздушной части парада Победы14:0504.05.2017
Танки Т-14 Армата во время прохода военной техники по Тверской улице перед репетицией парада Победы на Красной площадиАрктические "Торы" и всепогодные "Буки" на ночной репетиции парада в Москве12:5204.05.2017
Кандидаты в президенты Франции Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен на теледебатах. 3 мая 2017Дуэль в прямом эфире: дебаты Макрона и Ле Пен за три дня до выборов11:4304.05.2017
Мастер Максим Свекла демонстрирует законченную БМ-13 Катюша в поселке Большой Оеш Новосибирской областиВоенная техника, собранная конструктором-энтузиастом16:2303.05.2017
Мультимедийное шоу на Манежной площади Письма ПобедыСветовое шоу "Письма Победы"13:1703.05.2017
Выставка Бумажные куклы: 2D-мода от Moschino в ГУМеИгра в иллюзию от модного дома Moschino12:0503.05.2017
Музыкант группы Kiss Джин Симмонс выступает на концерте в СК Олимпийский в МосквеРокеры Kiss открыли турне концертом в Москве17:2802.05.2017
Герой Советского Союза заместитель командира эскадрильи 125-го гвардейского авиационного женского полка Мария ДолинаРадистки, партизанки, снайперы и летчицы: женское лицо войны17:2302.05.2017
Певица Ники Минаж на балу американского Института костюма Met Gala. Нью-Йорк, 1 мая 2017Экстравагантные наряды бала Met Gala14:2002.05.2017
Все фотоленты

В четверг стало известно, что супруг королевы Елизаветы II принц Филипп намерен отказаться от своих королевских обязанностей и общественной деятельности. Рекордсмен королевских кровей — в фотоленте Ria.ru.

Комментировать
+
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена