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Роскошь по-японски: поезд мечты Shiki-Shima

20:2004.05.2017
(обновлено: 20:27 04.05.2017)
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Японский поезд класса люкс Shiki-Shima
Японский поезд класса люкс Shiki-Shima отправляется в первый рейс
Главные двери японского поезда класса люкс Shiki-Shima
Один из вагонов японского поезда класса люкс Shiki-Shima, сделанный в виде обсерватории
Один из номеров японского поезда класса люкс Shiki-Shima
Японский поезд класса люкс Shiki-Shima
Один из номеров японского поезда класса люкс Shiki-Shima
Один из номеров японского поезда класса люкс Shiki-Shima
Ванная комната японского поезда класса люкс Shiki-Shima
Вагон-ресторан в японском поезде класса люкс Shiki-Shima
Живая музыка в одном из вагонов японского поезда класса люкс Shiki-Shima
Японский поезд класса люкс Shiki-Shima
© AFP 2017 / STR/ Jiji PressЯпонская железнодорожная компания East Japan Railway предложила своим клиентам совершенно особое развлечение - путешествие по стране в поезде класса "люкс".Японский поезд класса люкс Shiki-Shima
© AFP 2017 / STR/ Jiji Press
Японская железнодорожная компания East Japan Railway предложила своим клиентам совершенно особое развлечение - путешествие по стране в поезде класса "люкс".
© AFP 2017 / STR/ Jiji PressЖелезнодорожная компания вложила в создание поезда Train Suite Shiki-shima около 44,5 миллиона долларов.Японский поезд класса люкс Shiki-Shima отправляется в первый рейс
© AFP 2017 / STR/ Jiji Press
Железнодорожная компания вложила в создание поезда Train Suite Shiki-shima около 44,5 миллиона долларов.
© AFP 2017 / STR/ Jiji PressСупер-поезд состоит из десяти прозрачных вагонов, выполненных в футуристическом дизайне.Главные двери японского поезда класса люкс Shiki-Shima
© AFP 2017 / STR/ Jiji Press
Супер-поезд состоит из десяти прозрачных вагонов, выполненных в футуристическом дизайне.
© AFP 2017 / STR/ Jiji PressВ первом и последнем вагонах поезда встроены огромные панорамные окна, благодаря которым пассажиры могут с комфортом любоваться пейзажами Японии.Один из вагонов японского поезда класса люкс Shiki-Shima, сделанный в виде обсерватории
© AFP 2017 / STR/ Jiji Press
В первом и последнем вагонах поезда встроены огромные панорамные окна, благодаря которым пассажиры могут с комфортом любоваться пейзажами Японии.
© AFP 2017 / STR/ Jiji PressНомера в поезде rain Suite Shiki-shima бывают разных классов. Самый дорогой люкс состоит из трех комнат: спальни, гостиной и ванны, выполненной в японском стиле.Один из номеров японского поезда класса люкс Shiki-Shima
© AFP 2017 / STR/ Jiji Press
Номера в поезде rain Suite Shiki-shima бывают разных классов. Самый дорогой люкс состоит из трех комнат: спальни, гостиной и ванны, выполненной в японском стиле.
© AFP 2017 / STR/ Jiji PressТрехдневное путешествие по Японии в самом дорогом номере поезда обойдется примерно в миллион иен с человека — это около 580 тысяч рублей.Японский поезд класса люкс Shiki-Shima
© AFP 2017 / STR/ Jiji Press
Трехдневное путешествие по Японии в самом дорогом номере поезда обойдется примерно в миллион иен с человека — это около 580 тысяч рублей.
© AFP 2017 / STR/ Jiji PressЕсть варианты путешествия и в более дешевых номерах. Их стоимость начинается в зависимости от сезона от 160 тысяч рублей по нынешнему курсу.Один из номеров японского поезда класса люкс Shiki-Shima
© AFP 2017 / STR/ Jiji Press
Есть варианты путешествия и в более дешевых номерах. Их стоимость начинается в зависимости от сезона от 160 тысяч рублей по нынешнему курсу.
© AFP 2017 / STR/ Jiji PressНесмотря на заоблачную стоимость поездки, все билеты на поезд уже распроданы до марта 2018 года.Один из номеров японского поезда класса люкс Shiki-Shima
© AFP 2017 / STR/ Jiji Press
Несмотря на заоблачную стоимость поездки, все билеты на поезд уже распроданы до марта 2018 года.
© AFP 2017 / STR/ Jiji PressВ поезде Shiki-Shima всего 17 купе, а это значит что за одну поездку он не может взять "на борт" более 34 пассажиров.Ванная комната японского поезда класса люкс Shiki-Shima
© AFP 2017 / STR/ Jiji Press
В поезде Shiki-Shima всего 17 купе, а это значит что за одну поездку он не может взять "на борт" более 34 пассажиров.
© AFP 2017 / STR/ Jiji PressМеню для ресторана поезда создал шеф-повар Кацухиро Накамура - первый японец, получивший звезду "Мишлен". Гостей здесь кормят традиционными блюдами того региона, который проезжает поезд.Вагон-ресторан в японском поезде класса люкс Shiki-Shima
© AFP 2017 / STR/ Jiji Press
Меню для ресторана поезда создал шеф-повар Кацухиро Накамура - первый японец, получивший звезду "Мишлен". Гостей здесь кормят традиционными блюдами того региона, который проезжает поезд.
© AFP 2017 / STR/ Jiji PressИнтерьеры люксового поезда разработал японский дизайнер Кен Окуяма, который ранее сотрудничал с такими автобрендами, как Porsche, Ferrari и Maserati. Создавая внутреннее оформление вагонов, он совместил японские традиции с футуризмом и стилем ар-деко.Живая музыка в одном из вагонов японского поезда класса люкс Shiki-Shima
© AFP 2017 / STR/ Jiji Press
Интерьеры люксового поезда разработал японский дизайнер Кен Окуяма, который ранее сотрудничал с такими автобрендами, как Porsche, Ferrari и Maserati. Создавая внутреннее оформление вагонов, он совместил японские традиции с футуризмом и стилем ар-деко.
© AFP 2017 / STR/ Jiji PressЯпонский поезд Shiki-Shima курсирует по трем туристическим маршрутам, начинающимся в Токио и пролегающим через различные префектуры страны.Японский поезд класса люкс Shiki-Shima
© AFP 2017 / STR/ Jiji Press
Японский поезд Shiki-Shima курсирует по трем туристическим маршрутам, начинающимся в Токио и пролегающим через различные префектуры страны.
Вагон-ресторан в японском поезде класса люкс Shiki-ShimaРоскошь по-японски: поезд мечты Shiki-Shima20:2004.05.2017
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Японская компания East Japan Railway создала суперсовременный роскошный поезд Shiki-shima. Бутик-отель на колесах — в фотоленте Ria.ru.

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