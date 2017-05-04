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Дуэль в прямом эфире: дебаты Макрона и Ле Пен за три дня до выборов

Сюжет:
Выборы президента Франции
11:4304.05.2017
(обновлено: 11:46 04.05.2017)
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Кандидаты в президенты Франции Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен на теледебатах. 3 мая 2017
Кандидаты в президенты Франции Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен на теледебатах. 3 мая 2017
Кандидаты в президенты Франции Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен до начала прямого эфира теледебатов. 3 мая 2017
Ресторан транслирует телевизионные дебаты кандидатов в президенты Франции Эммануэля Макрона и Марин Ле Пен. 3 мая 2017
Кандидаты в президенты Франции Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен до начала прямого эфира теледебатов. 3 мая 2017
Лидер партии Национальный фронт Марин Ле Пен на теледебатах
Основатель движения Вперед Эммануэль Макрон на теледебатах
Кандидаты в президенты Франции Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен до начала прямого эфира теледебатов. 3 мая 2017
Прямой эфир телевизионных дебатов кандидатов в президенты Франции Эммануэля Макрона и Марин Ле Пен. 3 мая 2017
© AFP 2017 / Eric Feferberg/PoolОснователь движения "Вперед" Эммануэль Макрон и лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен 3 мая провели последние теледебаты перед вторым туром выборов президента Франции.Кандидаты в президенты Франции Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен на теледебатах. 3 мая 2017
© AFP 2017 / Eric Feferberg/Pool
Основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон и лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен 3 мая провели последние теледебаты перед вторым туром выборов президента Франции.
© REUTERS / Eric Feferberg/PoolОткрывать дебаты по жребию выпало Марин Ле Пен, которая и задала тон всей предстоящей дискуссии.Кандидаты в президенты Франции Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен на теледебатах. 3 мая 2017
© REUTERS / Eric Feferberg/Pool
Открывать дебаты по жребию выпало Марин Ле Пен, которая и задала тон всей предстоящей дискуссии.
© AFP 2017 / Eric Feferberg/PoolЛидер Нацфронта напомнила зрителям, что Макрон работал в Елисейском дворце и в правительстве социалистов все время пока крайне непопулярная партия Олланда была у руля управления страной.Кандидаты в президенты Франции Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен до начала прямого эфира теледебатов. 3 мая 2017
© AFP 2017 / Eric Feferberg/Pool
Лидер Нацфронта напомнила зрителям, что Макрон работал в Елисейском дворце и в правительстве социалистов все время пока крайне непопулярная партия Олланда была у руля управления страной.
© AP Photo / Thibault CamusМарин Ле Пен обвинила оппонента в поддержке крупных предприятий, которые заинтересованы в неконтролируемой глобализации и способствуют расхищению экономики страны.Ресторан транслирует телевизионные дебаты кандидатов в президенты Франции Эммануэля Макрона и Марин Ле Пен. 3 мая 2017
© AP Photo / Thibault Camus
Марин Ле Пен обвинила оппонента в поддержке крупных предприятий, которые заинтересованы в неконтролируемой глобализации и способствуют расхищению экономики страны.
© AFP 2017 / Eric Feferberg/PoolВ ответ основатель движения "Вперед" заявил, что Ле Пен не хочет вести открытые, взвешенные дебаты, и обвинил ее во лжи. По его словам, он не несет ответственности за пятилетку Олланда, был не согласен с политикой властей и поэтому ушел в отставку с поста министра экономики.Кандидаты в президенты Франции Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен до начала прямого эфира теледебатов. 3 мая 2017
© AFP 2017 / Eric Feferberg/Pool
В ответ основатель движения "Вперед" заявил, что Ле Пен не хочет вести открытые, взвешенные дебаты, и обвинил ее во лжи. По его словам, он не несет ответственности за пятилетку Олланда, был не согласен с политикой властей и поэтому ушел в отставку с поста министра экономики.
© AFP 2017 / StringerОтвечая на вопрос ведущих, как в случае победы на выборах кандидаты будут строить отношения с президентами России и США Марин Ле Пен ответила, что хочет добиться баланса в отношениях с Москвой и Вашингтоном.Лидер партии Национальный фронт Марин Ле Пен на теледебатах
© AFP 2017 / Stringer
Отвечая на вопрос ведущих, как в случае победы на выборах кандидаты будут строить отношения с президентами России и США Марин Ле Пен ответила, что хочет добиться баланса в отношениях с Москвой и Вашингтоном.
© AFP 2017 / StringerВ свою очередь Макрон отметил, что прочные связи Франции с Соединенными Штатами являются приоритетом и что он будет стремиться к укреплению диалога с американским лидером. Что касается отношений в Россией, то основатель движения "Вперед" заметил, что Путин будет оставаться "рабочим партнером" Франции по "региональным проблемам" — украинскому и сирийскому кризисам.Основатель движения Вперед Эммануэль Макрон на теледебатах
© AFP 2017 / Stringer
В свою очередь Макрон отметил, что прочные связи Франции с Соединенными Штатами являются приоритетом и что он будет стремиться к укреплению диалога с американским лидером. Что касается отношений в Россией, то основатель движения "Вперед" заметил, что Путин будет оставаться "рабочим партнером" Франции по "региональным проблемам" — украинскому и сирийскому кризисам.
© AFP 2017 / Eric Feferberg/PoolПо данным опроса, проведенного компанией Elabe, более убедительным Макрона назвали 63% телезрителей, Ле Пен — 34%, еще 3% зрителей дебатов не определились со своей позицией.Кандидаты в президенты Франции Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен до начала прямого эфира теледебатов. 3 мая 2017
© AFP 2017 / Eric Feferberg/Pool
По данным опроса, проведенного компанией Elabe, более убедительным Макрона назвали 63% телезрителей, Ле Пен — 34%, еще 3% зрителей дебатов не определились со своей позицией.
© AP Photo / Laurent CiprianiПервый тур выборов президента Франции состоялся 23 апреля, по его итогам больше всех голосов набрал Макрон (24,01%), Ле Пен оказалась на втором месте с 21,3% голосов избирателей. Второй тур выборов пройдет 7 мая.Прямой эфир телевизионных дебатов кандидатов в президенты Франции Эммануэля Макрона и Марин Ле Пен. 3 мая 2017
© AP Photo / Laurent Cipriani
Первый тур выборов президента Франции состоялся 23 апреля, по его итогам больше всех голосов набрал Макрон (24,01%), Ле Пен оказалась на втором месте с 21,3% голосов избирателей. Второй тур выборов пройдет 7 мая.
Кандидаты в президенты Франции Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен на теледебатах. 3 мая 2017Дуэль в прямом эфире: дебаты Макрона и Ле Пен за три дня до выборов11:4304.05.2017
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Кандидаты в президенты Франции провели последние теледебаты за три дня до второго тура выборов. Дуэль в прямом эфире — в фотоленте Ria.ru.

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