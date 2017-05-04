США
4.054 мая12:58МСК
USD57.09+0.14
EUR62.32+0.17
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Фото

Арктические "Торы" и всепогодные "Буки" на ночной репетиции парада в Москве

Сюжет:
Подготовка к празднованию Дня Победы
12:5204.05.2017
(обновлено: 12:53 04.05.2017)
0100
Военнослужащие на репетиции парада Победы на Красной площади в Москве
Танк Т-72Б3, самоходные гаубицы Коалиция-СВ и Мста-С, зенитные ракетные комплексы БУК-М2 и Тор-М2У во время репетиции парада Победы в Москве
ПГРК Ярс на репетиции парада Победы на Красной площади в Москве
Военнослужащий с девушкой во время прохода военной техники по Тверской улице перед репетицией парада Победы на Красной площади
Военнослужащие на боевой машине десанта БМД-4М во время репетиции парада Победы в Москве
Танки Т-14 Армата во время прохода военной техники по Тверской улице перед репетицией парада Победы на Красной площади
Военнослужащие у оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер во время репетиции парада Победы в Москве
Девушка во время прохода военной техники по Тверской улице перед репетицией парада Победы на Красной площади
Боевая машина пехоты на гусеничной платформе Курганец-25 во время репетиции парада Победы в Москве
Военнослужащие на репетиции парада Победы на Красной площади в Москве
Танк Т-14 Армата на репетиции парада Победы на Красной площади в Москве
Мужчина с ребенком во время прохода военной техники по Тверской улице перед репетицией парада Победы на Красной площадии
Автомобиль министра обороны РФ на репетиции парада Победы на Красной площади в Москве
Военнослужащий во время прохода техники по Тверской улице перед репетицией парада Победы на Красной площади
Арктический комплекс ПВО Тор-М2ДТ на базе вездехода Витязь на репетиции парада Победы на Красной площади в Москве
Военнослужащий в бронеавтомобиле Тигр-М во время прохода военной техники по Тверской улице перед репетицией парада Победы на Красной площади
Прохожие фотографируются на фоне зенитной ракетной системы С-400 Триумф во время репетиции парада Победы в Москве
Военнослужащие на танке Т-72Б3 во время прохода техники по Тверской улице перед репетицией парада Победы на Красной площади
Бронеавтомобиль Тигр-М на репетиции парада Победы на Красной площади в Москве
© РИА Новости . Алексей ФилипповПерейти в фотобанкПоследняя ночная репетиция парада Победы прошла в Москве в ночь на 4 мая.Военнослужащие на репетиции парада Победы на Красной площади в Москве
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Последняя ночная репетиция парада Победы прошла в Москве в ночь на 4 мая.
© РИА Новости . Максим БлиновПерейти в фотобанкВ репетиции приняли участие десять тысяч человек и более ста единиц техники. На фото: танк Т-72Б3, самоходные гаубицы "Коалиция-СВ" и "Мста-С", зенитные ракетные комплексы "БУК-М2" и "Тор-М2У".Танк Т-72Б3, самоходные гаубицы Коалиция-СВ и Мста-С, зенитные ракетные комплексы БУК-М2 и Тор-М2У во время репетиции парада Победы в Москве
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
В репетиции приняли участие десять тысяч человек и более ста единиц техники. На фото: танк Т-72Б3, самоходные гаубицы "Коалиция-СВ" и "Мста-С", зенитные ракетные комплексы "БУК-М2" и "Тор-М2У".
© РИА Новости . Алексей ФилипповПерейти в фотобанкПодвижный грунтовой ракетный комплекс "Ярс" на репетиции военного парада.ПГРК Ярс на репетиции парада Победы на Красной площади в Москве
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Подвижный грунтовой ракетный комплекс "Ярс" на репетиции военного парада.
© РИА Новости . Илья ПиталевПерейти в фотобанкВ репетиции Парада приняли участие курсанты высших военных учебных заведений.Военнослужащий с девушкой во время прохода военной техники по Тверской улице перед репетицией парада Победы на Красной площади
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
В репетиции Парада приняли участие курсанты высших военных учебных заведений.
© РИА Новости . Максим БлиновПерейти в фотобанкВоеннослужащие на боевой машине десанта БМД-4М во время прохода военной техники в центре Москвы.Военнослужащие на боевой машине десанта БМД-4М во время репетиции парада Победы в Москве
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Военнослужащие на боевой машине десанта БМД-4М во время прохода военной техники в центре Москвы.
© РИА Новости . Илья ПиталевПерейти в фотобанкТанки Т-14 "Армата" во время прохода военной техники по Тверской улице Москвы.Танки Т-14 Армата во время прохода военной техники по Тверской улице перед репетицией парада Победы на Красной площади
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Танки Т-14 "Армата" во время прохода военной техники по Тверской улице Москвы.
© РИА Новости . Илья ПиталевПерейти в фотобанкВоеннослужащие у оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" во время прохода военной техники по Тверской улице.Военнослужащие у оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер во время репетиции парада Победы в Москве
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Военнослужащие у оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" во время прохода военной техники по Тверской улице.
© РИА Новости . Илья ПиталевПерейти в фотобанкПроход военной техники по Тверской улице Москвы.Девушка во время прохода военной техники по Тверской улице перед репетицией парада Победы на Красной площади
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Проход военной техники по Тверской улице Москвы.
© РИА Новости . Максим БлиновПерейти в фотобанкБоевая машина пехоты на гусеничной платформе "Курганец-25" во время прохода военной техники перед репетицией военного парада.Боевая машина пехоты на гусеничной платформе Курганец-25 во время репетиции парада Победы в Москве
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Боевая машина пехоты на гусеничной платформе "Курганец-25" во время прохода военной техники перед репетицией военного парада.
© РИА Новости . Алексей ФилипповПерейти в фотобанкПо Красной площади прошли курсанты суворовских и нахимовских военных училищ, кадетских корпусов, юнармейцы, а также военнослужащие 61-й отдельной бригады морской пехоты береговых войск Северного флота, Западного военного округа, МЧС, Росгвардии и ФСБ России.Военнослужащие на репетиции парада Победы на Красной площади в Москве
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
По Красной площади прошли курсанты суворовских и нахимовских военных училищ, кадетских корпусов, юнармейцы, а также военнослужащие 61-й отдельной бригады морской пехоты береговых войск Северного флота, Западного военного округа, МЧС, Росгвардии и ФСБ России.
© РИА Новости . Алексей ФилипповПерейти в фотобанкТанк Т-14 "Армата" на репетиции военного парада на Красной площади.Танк Т-14 Армата на репетиции парада Победы на Красной площади в Москве
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Танк Т-14 "Армата" на репетиции военного парада на Красной площади.
© РИА Новости . Илья ПиталевПерейти в фотобанкПроход военной техники по Тверской улице в Москве.Мужчина с ребенком во время прохода военной техники по Тверской улице перед репетицией парада Победы на Красной площадии
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Проход военной техники по Тверской улице в Москве.
© РИА Новости . Алексей ФилипповПерейти в фотобанкАвтомобиль министра обороны России на репетиции военного парада, посвященного 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.Автомобиль министра обороны РФ на репетиции парада Победы на Красной площади в Москве
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Автомобиль министра обороны России на репетиции военного парада, посвященного 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
© РИА Новости . Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВо время репетиции демонстрировались впервые участвующие в Параде Победы новейшие "арктические" варианты зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2ДТ" и зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-СА".Военнослужащий во время прохода техники по Тверской улице перед репетицией парада Победы на Красной площади
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Во время репетиции демонстрировались впервые участвующие в Параде Победы новейшие "арктические" варианты зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2ДТ" и зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-СА".
© РИА Новости . Алексей ФилипповПерейти в фотобанкАрктический комплекс ПВО "Тор-М2ДТ" на базе вездехода "Витязь" на репетиции военного парада на Красной площади в Москве.Арктический комплекс ПВО Тор-М2ДТ на базе вездехода Витязь на репетиции парада Победы на Красной площади в Москве
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Арктический комплекс ПВО "Тор-М2ДТ" на базе вездехода "Витязь" на репетиции военного парада на Красной площади в Москве.
© РИА Новости . Илья ПиталевПерейти в фотобанкВоеннослужащий в бронеавтомобиле "Тигр-М" во время прохода военной техники по Тверской улице столицы.Военнослужащий в бронеавтомобиле Тигр-М во время прохода военной техники по Тверской улице перед репетицией парада Победы на Красной площади
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Военнослужащий в бронеавтомобиле "Тигр-М" во время прохода военной техники по Тверской улице столицы.
© РИА Новости . Илья ПиталевПерейти в фотобанкЗенитная ракетная система С-400 "Триумф" во время прохода военной техники по Тверской улице в Москве.Прохожие фотографируются на фоне зенитной ракетной системы С-400 Триумф во время репетиции парада Победы в Москве
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Зенитная ракетная система С-400 "Триумф" во время прохода военной техники по Тверской улице в Москве.
© РИА Новости . Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВоеннослужащие на танке Т-72Б3 во время прохода техники по Тверской улице Москвы.Военнослужащие на танке Т-72Б3 во время прохода техники по Тверской улице перед репетицией парада Победы на Красной площади
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Военнослужащие на танке Т-72Б3 во время прохода техники по Тверской улице Москвы.
© РИА Новости . Алексей ФилипповПерейти в фотобанкБронеавтомобили "Тигр-М" на ночной репетиции военного парада на Красной площади.Бронеавтомобиль Тигр-М на репетиции парада Победы на Красной площади в Москве
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Бронеавтомобили "Тигр-М" на ночной репетиции военного парада на Красной площади.
Военнослужащие на репетиции парада Победы на Красной площади в МосквеАрктические "Торы" и всепогодные "Буки" на ночной репетиции парада в Москве12:5204.05.2017
Кандидаты в президенты Франции Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен на теледебатах. 3 мая 2017Дуэль в прямом эфире: дебаты Макрона и Ле Пен за три дня до выборов11:4304.05.2017
Мастер Максим Свекла демонстрирует законченную БМ-13 Катюша в поселке Большой Оеш Новосибирской областиВоенная техника, собранная конструктором-энтузиастом16:2303.05.2017
Мультимедийное шоу на Манежной площади Письма ПобедыСветовое шоу "Письма Победы"13:1703.05.2017
Выставка Бумажные куклы: 2D-мода от Moschino в ГУМеИгра в иллюзию от модного дома Moschino12:0503.05.2017
Музыкант группы Kiss Джин Симмонс выступает на концерте в СК Олимпийский в МосквеРокеры Kiss открыли турне концертом в Москве17:2802.05.2017
Герой Советского Союза заместитель командира эскадрильи 125-го гвардейского авиационного женского полка Мария ДолинаРадистки, партизанки, снайперы и летчицы: женское лицо войны17:2302.05.2017
Певица Ники Минаж на балу американского Института костюма Met Gala. Нью-Йорк, 1 мая 2017Экстравагантные наряды бала Met Gala14:2002.05.2017
Участницы фестиваля Grelka fest на кузбасском горнолыжном курорте ШерегешЛучшие фотографии апреля13:1902.05.2017
Планета LHS 1140b в созвездии Кита, где может существовать жизньКосмические новости апреля в фотографиях12:5802.05.2017
Все фотоленты

В Москве прошла последняя перед 9 мая ночная репетиция Парада Победы. Военная техника в центре столицы — в фотоленте Ria.ru.

Комментировать
+
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена