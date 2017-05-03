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Световое шоу "Письма Победы"

Сюжет:
Подготовка к празднованию Дня Победы
13:1703.05.2017
(обновлено: 13:18 03.05.2017)
0970
Мультимедийное шоу на Манежной площади Письма Победы
Мультимедийное шоу на Манежной площади Письма Победы
Мультимедийное шоу на Манежной площади Письма Победы
Мультимедийное шоу на Манежной площади Письма Победы
Мультимедийное шоу на Манежной площади Письма Победы
Мультимедийное шоу на Манежной площади Письма Победы
Мультимедийное шоу на Манежной площади Письма Победы
Мультимедийное шоу на Манежной площади Письма Победы
Мультимедийное шоу на Манежной площади Письма Победы
Мультимедийное шоу на Манежной площади Письма Победы
© РИА Новости . Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкСветовое мультимедийное шоу, созданное по мотивам военных писем, показывают на Манежной площади в Москве с 1 по 9 мая.Мультимедийное шоу на Манежной площади Письма Победы
© РИА Новости . Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Световое мультимедийное шоу, созданное по мотивам военных писем, показывают на Манежной площади в Москве с 1 по 9 мая.
© РИА Новости . Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкАвторы проекта, используя письма, написанные в военное время, стараются "передать эмоциональную хронологию войны".Мультимедийное шоу на Манежной площади Письма Победы
© РИА Новости . Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Авторы проекта, используя письма, написанные в военное время, стараются "передать эмоциональную хронологию войны".
© РИА Новости . Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВо время светового шоу зрители на Манежной площади становятся свидетелями блокады Ленинграда и битвы за Москву, принимают участие в Сталинградской и Курской битвах, в освобождении Европы и сражении за Берлин.Мультимедийное шоу на Манежной площади Письма Победы
© РИА Новости . Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Во время светового шоу зрители на Манежной площади становятся свидетелями блокады Ленинграда и битвы за Москву, принимают участие в Сталинградской и Курской битвах, в освобождении Европы и сражении за Берлин.
© РИА Новости . Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкСветовое шоу сделано таким образом, что зрители видят не просто набор ярких иллюстраций на тему Победы, а выстроенные в хронологической последовательности события Великой Отечественной войны.Мультимедийное шоу на Манежной площади Письма Победы
© РИА Новости . Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Световое шоу сделано таким образом, что зрители видят не просто набор ярких иллюстраций на тему Победы, а выстроенные в хронологической последовательности события Великой Отечественной войны.
© РИА Новости . Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкЗрители на световом мультимедийном шоу "Письма Победы" на Манежной площади в Москве.Мультимедийное шоу на Манежной площади Письма Победы
© РИА Новости . Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Зрители на световом мультимедийном шоу "Письма Победы" на Манежной площади в Москве.
© РИА Новости . Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкОсобенностью шоу стало использование технологии видеомэппинга, с помощью которого задействуются архитектурные детали здания, на которое проецируется изображение.Мультимедийное шоу на Манежной площади Письма Победы
© РИА Новости . Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Особенностью шоу стало использование технологии видеомэппинга, с помощью которого задействуются архитектурные детали здания, на которое проецируется изображение.
© РИА Новости . Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВо время светового шоу фронтон Манежа на некоторое время превращается в отрывной календарь, фасад здания горит, а его колонны – рушатся.Мультимедийное шоу на Манежной площади Письма Победы
© РИА Новости . Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Во время светового шоу фронтон Манежа на некоторое время превращается в отрывной календарь, фасад здания горит, а его колонны – рушатся.
© РИА Новости . Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкПосетители на световом мультимедийном шоу "Письма Победы" у стен Кремля.Мультимедийное шоу на Манежной площади Письма Победы
© РИА Новости . Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Посетители на световом мультимедийном шоу "Письма Победы" у стен Кремля.
© РИА Новости . Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкПредставление будет проходить каждый вечер с 1 по 9 мая с 21.00 до 23.00 на Манежной площади в Москве.Мультимедийное шоу на Манежной площади Письма Победы
© РИА Новости . Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Представление будет проходить каждый вечер с 1 по 9 мая с 21.00 до 23.00 на Манежной площади в Москве.
© РИА Новости . Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкЗрители на световом мультимедийном шоу "Письма Победы" в Москве.Мультимедийное шоу на Манежной площади Письма Победы
© РИА Новости . Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Зрители на световом мультимедийном шоу "Письма Победы" в Москве.
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В рамках праздничных мероприятий, посвященных 9 мая, на фасаде здания столичного Манежа показывают световое шоу "Письма Победы". Преображение Манежа — в фотоленте Ria.ru.

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