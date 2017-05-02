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Рокеры Kiss открыли турне концертом в Москве

17:2802.05.2017
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Музыканты группы Kiss Джин Симмонс, Пол Стэнли и Томми Тайер выступают на концерте в СК Олимпийский в Москве
Музыкант группы Kiss Пол Стэнли выступает на концерте в СК Олимпийский в Москве
Музыканты группы Kiss выступают на концерте в СК Олимпийский в Москве
Музыкант группы Kiss Джин Симмонс выступает на концерте в СК Олимпийский в Москве
Музыканты группы Kiss Пол Стэнли и Джин Симмонс выступают на концерте в СК Олимпийский в Москве
Музыкант группы Kiss Пол Стэнли выступает на концерте в СК Олимпийский в Москве
Музыканты группы Kiss Томми Тайер и Джин Симмонс выступают на концерте в СК Олимпийский в Москве
Музыкант группы Kiss Джин Симмонс выступает на концерте в СК Олимпийский в Москве
© РИА Новости . Владимир АстапковичПерейти в фотобанкСтарожилы американской рок-сцены, известные своим эксцентричным поведением на сцене и характерным макияжем,группа Kiss отметили Первомай в российской столице.Музыканты группы Kiss Джин Симмонс, Пол Стэнли и Томми Тайер выступают на концерте в СК Олимпийский в Москве
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Старожилы американской рок-сцены, известные своим эксцентричным поведением на сцене и характерным макияжем,группа Kiss отметили Первомай в российской столице.
© РИА Новости . Владимир АстапковичПерейти в фотобанкРокеры уже приезжали в Россию с концертами, в 2008 году они выступали в Москве и Санкт-Петербурге.Музыкант группы Kiss Пол Стэнли выступает на концерте в СК Олимпийский в Москве
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Рокеры уже приезжали в Россию с концертами, в 2008 году они выступали в Москве и Санкт-Петербурге.
© РИА Новости . Владимир АстапковичПерейти в фотобанкШоу Kiss славятся применением пиротехники, концерт в "Олимпийском" не стал исключением.Музыканты группы Kiss выступают на концерте в СК Олимпийский в Москве
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Шоу Kiss славятся применением пиротехники, концерт в "Олимпийском" не стал исключением.
© РИА Новости . Владимир АстапковичПерейти в фотобанкКоллектив был основан в 1973 году, музыканты играют в стиле глэм-рок и хеви-метал.Музыкант группы Kiss Джин Симмонс выступает на концерте в СК Олимпийский в Москве
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Коллектив был основан в 1973 году, музыканты играют в стиле глэм-рок и хеви-метал.
© РИА Новости . Владимир АстапковичПерейти в фотобанкЗа годы существования группы состав её музыкантов менялся.На фото - основатели Kiss Пол Стэнли (слева) и Джин Симмонс.Музыканты группы Kiss Пол Стэнли и Джин Симмонс выступают на концерте в СК Олимпийский в Москве
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
За годы существования группы состав её музыкантов менялся.На фото - основатели Kiss Пол Стэнли (слева) и Джин Симмонс.
© РИА Новости . Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПол Стэнли вышел на сцену "Олимпийского" с гитарой, раскрашенной в цвета российского флага.Музыкант группы Kiss Пол Стэнли выступает на концерте в СК Олимпийский в Москве
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Пол Стэнли вышел на сцену "Олимпийского" с гитарой, раскрашенной в цвета российского флага.
© РИА Новости . Владимир АстапковичПерейти в фотобанкНесмотря на заявление о прекращении деятельности группы еще в 2000 году, Kiss остаются одной из самых успешных концертных коллективов в мире.Музыканты группы Kiss Томми Тайер и Джин Симмонс выступают на концерте в СК Олимпийский в Москве
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Несмотря на заявление о прекращении деятельности группы еще в 2000 году, Kiss остаются одной из самых успешных концертных коллективов в мире.
© РИА Новости . Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПосле концерта в Москве рокеров ждут поклонники в Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании и других европейских странах.Музыкант группы Kiss Джин Симмонс выступает на концерте в СК Олимпийский в Москве
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
После концерта в Москве рокеров ждут поклонники в Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании и других европейских странах.
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Американская группа Kiss начала европейское турне с концерта в московском спорткомплексе "Олимпийский". Самые яркие кадры с выступления рокеров — в фотоленте Ria.ru.

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