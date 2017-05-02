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Лучшие фото РИА Новости, апрель 2017 года

13:1902.05.2017
(обновлено: 13:20 02.05.2017)
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Пуск ракеты-носителя Союз-ФГ с транспортным пилотируемым кораблем Союз МС-04 с космодрома Байконур. 20 апреля 2017
Победительницы конкурса Мисс Россия 2017 на церемонии награждения (слева направо): вторая Вице-мисс Россия - 2017 Альбина Ахтямова (Республика Башкортостан), Мисс Россия - 2017 Полина Попова (Свердловская область) и первая Вице-мисс Россия - 2017 Ксения Александрова (Москва)
Президент РФ В. Путин провел хоккейную тренировку в Сочи
Праздничные мероприятия, приуроченные к 105-й годовщине со дня рождения основателя северокорейского государства Ким Ир Сена, в Пхеньяне
Российская теннисистка Мария Шарапова во время тренировки на стадионе Порш Арена
Многоцелевые истребители Су-30СМ пилотажной группы Русские Витязи во время репетиции воздушной части Парада Победы
Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон, занявшие 2-е место в танцах на льду, во время показательных выступлений ЧМ по фигурному катанию в Хельсинки
Артисты во время выступления на Дне Рождения театра Геликон-опера в Москве
Участницы конкурса красоты Мисс Республика Крым 2017 в Государственном академическом музыкальном театре в Симферополе
Совместные тренировки сводного парадного расчета, механизированной колонны и авиации Парада Победы
Сотрудники правоохранительных органов Парижа во время национальной манифестации полицейских Марш гнева
Участники факельного шествия, посвященного памяти жертв геноцида армян в Османской империи 1915 года, в Ереване
Евгения Медведева участвует в показательных выступлениях на командном чемпионате мира по фигурному катанию в Токио
Волонтер Российских студенческих отрядов раздает георгиевские ленточки в Первомайском сквере Новосибирска в рамках ежегодной акции Георгиевская ленточка
Игроки во время футбольного матча между командами сотрудников общества Красного Креста и Красного Полумесяца и студентами в сирийском городе Дейр-эз-Зор
Член основного экипажа 49/50-й экспедиции на МКС космонавт Роскосмоса Андрей Борисенко после посадки транспортного пилотируемого корабля Союз МС-02 в степи Казахстана
Военнослужащие во время совместных тактических учений подразделений ВДВ РФ и ССО ВС РБ в Витебске
Гонщик команды Мерседес Вальттери Боттас, завоевавший первое место в гонке на российском этапе чемпионата мира Формула-1, на церемонии награждения
Участницы открытого чемпионата Новосибирской области по бодибилдингу, бодифитнесу и фитнес-бикини в доме культуры имени В.П. Чкалова в Новосибирске
Посевная и весенние полевые работы на полях АО Агрообъединение Кубань в Краснодарском крае
Верующие в Покровском кафедральном соборе во Владивостоке во время освящения вербы в праздник Входа Господня в Иерусалим
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выпускает голубей после богослужения в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в Благовещенском соборе Московского Кремля
Игроки ВК Зенит-Казань Евгений Сивожелез, Теодор Салпаров, Вильфредо Леон и Артём Вольвич (справа) после финального матча Финала четырех мужской Лиги чемпионов по волейболу 2016-2017 между ВК Зенит-Казань (Казань, Россия) и ВК Перуджа (Рим, Италия)
Истребитель Миг-21 сирийских военно-воздушных сил на аэродроме Шайрат
Дефиле Стиляги на выставке модного белья, купальников и домашней одежды Lingerie Fashion Week весна 2017
Воскресенский Ново-Иерусалимский ставропигиальный мужской монастырь в Московской области
Девушки во время финального кастинг-отбора претенденток для участия в XXII фестивале талантов и красоты Мисс Москва 2017 в театре танца Щелкунчик
На улице Привокзальной в прифронтовом поселке Донецк-Северный в Донецкой области
Сторонники президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана радуются победе на конституционном референдуме в Турции
Участницы фестиваля Grelka fest на кузбасском горнолыжном курорте Шерегеш
© РИА Новости . Алексей ФилипповПерейти в фотобанкПуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-04" с космодрома "Байконур".Пуск ракеты-носителя Союз-ФГ с транспортным пилотируемым кораблем Союз МС-04 с космодрома Байконур. 20 апреля 2017
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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Пуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-04" с космодрома "Байконур".
© РИА Новости . Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПобедительницы конкурса "Мисс Россия-2017": вторая Вице-мисс Россия Альбина Ахтямова (Республика Башкортостан), Мисс Россия Полина Попова (Свердловская область) и первая Вице-мисс Россия Ксения Александрова (Москва).Победительницы конкурса Мисс Россия 2017 на церемонии награждения (слева направо): вторая Вице-мисс Россия - 2017 Альбина Ахтямова (Республика Башкортостан), Мисс Россия - 2017 Полина Попова (Свердловская область) и первая Вице-мисс Россия - 2017 Ксения Александрова (Москва)
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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Победительницы конкурса "Мисс Россия-2017": вторая Вице-мисс Россия Альбина Ахтямова (Республика Башкортостан), Мисс Россия Полина Попова (Свердловская область) и первая Вице-мисс Россия Ксения Александрова (Москва).
© РИА Новости . Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин во время хоккейной тренировки на олимпийском стадионе "Шайба" в Сочи.Президент РФ В. Путин провел хоккейную тренировку в Сочи
© РИА Новости . Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин во время хоккейной тренировки на олимпийском стадионе "Шайба" в Сочи.
© РИА Новости . Илья ПиталевПерейти в фотобанкПразднование 105-й годовщины со дня рождения основателя северокорейского государства Ким Ир Сена в Пхеньяне.Праздничные мероприятия, приуроченные к 105-й годовщине со дня рождения основателя северокорейского государства Ким Ир Сена, в Пхеньяне
© РИА Новости . Илья Питалев
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Празднование 105-й годовщины со дня рождения основателя северокорейского государства Ким Ир Сена в Пхеньяне.
© РИА Новости . Антон ДенисовПерейти в фотобанкРоссийская теннисистка Мария Шарапова во время тренировки на стадионе "Порш Арена".Российская теннисистка Мария Шарапова во время тренировки на стадионе Порш Арена
© РИА Новости . Антон Денисов
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Российская теннисистка Мария Шарапова во время тренировки на стадионе "Порш Арена".
© РИА Новости . Максим БлиновПерейти в фотобанкМногоцелевые истребители Су-30СМ пилотажной группы "Русские Витязи" во время репетиции воздушной части Парада Победы.Многоцелевые истребители Су-30СМ пилотажной группы Русские Витязи во время репетиции воздушной части Парада Победы
© РИА Новости . Максим Блинов
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Многоцелевые истребители Су-30СМ пилотажной группы "Русские Витязи" во время репетиции воздушной части Парада Победы.
© РИА Новости . Александр ВильфПерейти в фотобанкФранцузские фигуристы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон, занявшие 2-е место в танцах на льду, во время показательных выступлений чемпионата мира в Хельсинки.Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон, занявшие 2-е место в танцах на льду, во время показательных выступлений ЧМ по фигурному катанию в Хельсинки
© РИА Новости . Александр Вильф
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Французские фигуристы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон, занявшие 2-е место в танцах на льду, во время показательных выступлений чемпионата мира в Хельсинки.
© РИА Новости . Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкАртисты "Геликон-оперы" во время выступления на Дне рождения театра в Москве.Артисты во время выступления на Дне Рождения театра Геликон-опера в Москве
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Артисты "Геликон-оперы" во время выступления на Дне рождения театра в Москве.
© РИА Новости . Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкУчастницы конкурса красоты "Мисс Республика Крым-2017" в Государственном академическом музыкальном театре в Симферополе.Участницы конкурса красоты Мисс Республика Крым 2017 в Государственном академическом музыкальном театре в Симферополе
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Участницы конкурса красоты "Мисс Республика Крым-2017" в Государственном академическом музыкальном театре в Симферополе.
© РИА Новости . Евгений БиятовПерейти в фотобанкСовместная тренировка сводного парадного расчета, механизированной колонны и авиации Парада Победы.Совместные тренировки сводного парадного расчета, механизированной колонны и авиации Парада Победы
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Совместная тренировка сводного парадного расчета, механизированной колонны и авиации Парада Победы.
© РИА Новости . Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов Парижа во время национальной манифестации полицейских "Марш гнева", в ходе которой митингующие призывают кандидатов в президенты Франции улучшить условия их труда.Сотрудники правоохранительных органов Парижа во время национальной манифестации полицейских Марш гнева
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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Сотрудники правоохранительных органов Парижа во время национальной манифестации полицейских "Марш гнева", в ходе которой митингующие призывают кандидатов в президенты Франции улучшить условия их труда.
© Sputnik / Асатур ЕсаянцПерейти в фотобанкУчастники факельного шествия, посвященного памяти жертв Геноцида армян в Османской империи, в Ереване.Участники факельного шествия, посвященного памяти жертв геноцида армян в Османской империи 1915 года, в Ереване
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Участники факельного шествия, посвященного памяти жертв Геноцида армян в Османской империи, в Ереване.
© РИА Новости . Владимир ПесняПерейти в фотобанкРоссиянка Евгения Медведева участвует в показательных выступлениях на командном чемпионате мира по фигурному катанию в Токио.Евгения Медведева участвует в показательных выступлениях на командном чемпионате мира по фигурному катанию в Токио
© РИА Новости . Владимир Песня
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Россиянка Евгения Медведева участвует в показательных выступлениях на командном чемпионате мира по фигурному катанию в Токио.
© РИА Новости . Александр КряжевПерейти в фотобанкВолонтер Российских студенческих отрядов раздает георгиевские ленточки в Первомайском сквере Новосибирска в рамках ежегодной акции "Георгиевская ленточка", посвященной 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.Волонтер Российских студенческих отрядов раздает георгиевские ленточки в Первомайском сквере Новосибирска в рамках ежегодной акции Георгиевская ленточка
© РИА Новости . Александр Кряжев
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Волонтер Российских студенческих отрядов раздает георгиевские ленточки в Первомайском сквере Новосибирска в рамках ежегодной акции "Георгиевская ленточка", посвященной 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
© РИА Новости . Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкФутбольный матч между командами сотрудников общества Красного Креста и Красного Полумесяца и студентами в сирийском городе Дейр-эз-Зор.Игроки во время футбольного матча между командами сотрудников общества Красного Креста и Красного Полумесяца и студентами в сирийском городе Дейр-эз-Зор
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Футбольный матч между командами сотрудников общества Красного Креста и Красного Полумесяца и студентами в сирийском городе Дейр-эз-Зор.
© РИА Новости . РоскосмосПерейти в фотобанкЧлен основного экипажа 49/50-й экспедиции на Международную космическую станцию космонавт Роскосмоса Андрей Борисенко после посадки корабля "Союз МС-02" в степи Казахстана.Член основного экипажа 49/50-й экспедиции на МКС космонавт Роскосмоса Андрей Борисенко после посадки транспортного пилотируемого корабля Союз МС-02 в степи Казахстана
© РИА Новости . Роскосмос
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Член основного экипажа 49/50-й экспедиции на Международную космическую станцию космонавт Роскосмоса Андрей Борисенко после посадки корабля "Союз МС-02" в степи Казахстана.
© РИА Новости . Максим БлиновПерейти в фотобанкВоеннослужащие во время совместных тактических учений подразделений Воздушно-десантных войск России и Сил специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь в Витебске.Военнослужащие во время совместных тактических учений подразделений ВДВ РФ и ССО ВС РБ в Витебске
© РИА Новости . Максим Блинов
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Военнослужащие во время совместных тактических учений подразделений Воздушно-десантных войск России и Сил специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь в Витебске.
© РИА Новости . Сергей ГунеевПерейти в фотобанкГонщик команды "Мерседес" Вальттери Боттас, завоевавший первое место в гонке на российском этапе чемпионата мира по кольцевым автогонкам в классе "Формула-1", на церемонии награждения.Гонщик команды Мерседес Вальттери Боттас, завоевавший первое место в гонке на российском этапе чемпионата мира Формула-1, на церемонии награждения
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Гонщик команды "Мерседес" Вальттери Боттас, завоевавший первое место в гонке на российском этапе чемпионата мира по кольцевым автогонкам в классе "Формула-1", на церемонии награждения.
© РИА Новости . Александр КряжевПерейти в фотобанкУчастницы открытого чемпионата Новосибирской области по бодибилдингу, бодифитнесу и фитнес-бикини в Новосибирске.Участницы открытого чемпионата Новосибирской области по бодибилдингу, бодифитнесу и фитнес-бикини в доме культуры имени В.П. Чкалова в Новосибирске
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Участницы открытого чемпионата Новосибирской области по бодибилдингу, бодифитнесу и фитнес-бикини в Новосибирске.
© РИА Новости . Виталий ТимкивПерейти в фотобанкПосевная и весенние полевые работы на полях в Краснодарском крае.Посевная и весенние полевые работы на полях АО Агрообъединение Кубань в Краснодарском крае
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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Посевная и весенние полевые работы на полях в Краснодарском крае.
© РИА Новости . Сергей ОрловПерейти в фотобанкВерующие в Покровском кафедральном соборе во Владивостоке во время освящения вербы в праздник Входа Господня в Иерусалим.Верующие в Покровском кафедральном соборе во Владивостоке во время освящения вербы в праздник Входа Господня в Иерусалим
© РИА Новости . Сергей Орлов
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Верующие в Покровском кафедральном соборе во Владивостоке во время освящения вербы в праздник Входа Господня в Иерусалим.
© РИА Новости . Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл выпускает голубей после богослужения в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в Благовещенском соборе Московского Кремля.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выпускает голубей после богослужения в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в Благовещенском соборе Московского Кремля
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выпускает голубей после богослужения в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в Благовещенском соборе Московского Кремля.
© РИА Новости . Роман КручининПерейти в фотобанкИгроки ВК "Зенит-Казань" Евгений Сивожелез, Теодор Салпаров, Вильфредо Леон и Артём Вольвич после игры "Финала четырех" мужской Лиги чемпионов по волейболу 2016-2017 между ВК "Зенит-Казань" (Казань, Россия) и ВК "Перуджа" (Рим, Италия).Игроки ВК Зенит-Казань Евгений Сивожелез, Теодор Салпаров, Вильфредо Леон и Артём Вольвич (справа) после финального матча Финала четырех мужской Лиги чемпионов по волейболу 2016-2017 между ВК Зенит-Казань (Казань, Россия) и ВК Перуджа (Рим, Италия)
© РИА Новости . Роман Кручинин
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Игроки ВК "Зенит-Казань" Евгений Сивожелез, Теодор Салпаров, Вильфредо Леон и Артём Вольвич после игры "Финала четырех" мужской Лиги чемпионов по волейболу 2016-2017 между ВК "Зенит-Казань" (Казань, Россия) и ВК "Перуджа" (Рим, Италия).
© РИА Новости . Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкИстребитель Миг-21 сирийских военно-воздушных сил на аэродроме "Шайрат", возобновившем работу спустя сутки после ракетного удара США.Истребитель Миг-21 сирийских военно-воздушных сил на аэродроме Шайрат
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Истребитель Миг-21 сирийских военно-воздушных сил на аэродроме "Шайрат", возобновившем работу спустя сутки после ракетного удара США.
© РИА Новости . Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкДефиле "Стиляги" на выставке модного белья, купальников и домашней одежды "Lingerie Fashion Week" весна-2017.Дефиле Стиляги на выставке модного белья, купальников и домашней одежды Lingerie Fashion Week весна 2017
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Дефиле "Стиляги" на выставке модного белья, купальников и домашней одежды "Lingerie Fashion Week" весна-2017.
© РИА Новости . Максим БлиновПерейти в фотобанкВоскресенский Ново-Иерусалимский ставропигиальный мужской монастырь в Московской области.Воскресенский Ново-Иерусалимский ставропигиальный мужской монастырь в Московской области
© РИА Новости . Максим Блинов
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Воскресенский Ново-Иерусалимский ставропигиальный мужской монастырь в Московской области.
© РИА Новости . Максим БлиновПерейти в фотобанкДевушки во время финального кастинг-отбора претенденток для участия в XXII фестивале талантов и красоты "Мисс Москва-2017" в театре танца "Щелкунчик".Девушки во время финального кастинг-отбора претенденток для участия в XXII фестивале талантов и красоты Мисс Москва 2017 в театре танца Щелкунчик
© РИА Новости . Максим Блинов
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Девушки во время финального кастинг-отбора претенденток для участия в XXII фестивале талантов и красоты "Мисс Москва-2017" в театре танца "Щелкунчик".
© РИА Новости . Сергей АверинПерейти в фотобанкРазрушенный артобстрелами со стороны украинских силовиков жилой дом на улице Привокзальной в прифронтовом поселке Донецк-Северный в Донецкой области.На улице Привокзальной в прифронтовом поселке Донецк-Северный в Донецкой области
© РИА Новости . Сергей Аверин
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Разрушенный артобстрелами со стороны украинских силовиков жилой дом на улице Привокзальной в прифронтовом поселке Донецк-Северный в Донецкой области.
© РИА Новости . Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкСторонники президента Реджепа Тайипа Эрдогана радуются победе на конституционном референдуме в Турции.Сторонники президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана радуются победе на конституционном референдуме в Турции
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Сторонники президента Реджепа Тайипа Эрдогана радуются победе на конституционном референдуме в Турции.
© РИА Новости . Александр КряжевПерейти в фотобанкУчастницы фестиваля "Grelka fest" на кузбасском горнолыжном курорте Шерегеш.Участницы фестиваля Grelka fest на кузбасском горнолыжном курорте Шерегеш
© РИА Новости . Александр Кряжев
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Участницы фестиваля "Grelka fest" на кузбасском горнолыжном курорте Шерегеш.
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Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники минувшего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.

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