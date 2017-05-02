Лучшие фото РИА Новости, апрель 2017 года

Девушки во время финального кастинг-отбора претенденток для участия в XXII фестивале талантов и красоты "Мисс Москва-2017" в театре танца "Щелкунчик".

Девушки во время финального кастинг-отбора претенденток для участия в XXII фестивале талантов и красоты "Мисс Москва-2017" в театре танца "Щелкунчик".