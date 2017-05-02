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Открытие летнего сезона в "столице фонтанов"

12:0702.05.2017
(обновлено: 12:09 02.05.2017)
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Фонтаны Большого каскада во время открытия нового летнего сезона в Государственном музее-заповеднике Петергоф
Фонтаны Большого каскада во время открытия нового летнего сезона в Государственном музее-заповеднике Петергоф
Преображенский оркестр во время открытия нового летнего сезона в Государственном музее-заповеднике Петергоф
Фонтаны Большого каскада во время открытия нового летнего сезона в Государственном музее-заповеднике Петергоф
Фонтаны Большого каскада во время открытия нового летнего сезона в Государственном музее-заповеднике Петергоф
Горожане фотографируются на фоне фонтанов Большого каскада во время открытия нового летнего сезона в Государственном музее-заповеднике Петергоф
Фонтаны Большого каскада во время открытия нового летнего сезона в Государственном музее-заповеднике Петергоф
Сотрудник музея-заповедника во время открытия нового летнего сезона в Государственном музее-заповеднике Петергоф
Фонтаны Большого каскада во время открытия нового летнего сезона в Государственном музее-заповеднике Петергоф
Туристы фотографируются на фоне фонтанов Большого каскада во время открытия нового летнего сезона в Государственном музее-заповеднике Петергоф
Фонтан Ева во время открытия летнего сезона в Нижнем парке Государственного музея-заповедника Петергоф
Фонтаны Большого каскада во время открытия нового летнего сезона в Государственном музее-заповеднике Петергоф
Открытие фонтанов в Петергофе
Туристы во время открытия летнего сезона фонтанов в Государственном музее-заповеднике Петергоф
© РИА Новости . Александр ГальперинПерейти в фотобанкОткрытие летнего сезона в Государственном музее-заповеднике "Петергоф" состоялось 29 апреля.Фонтаны Большого каскада во время открытия нового летнего сезона в Государственном музее-заповеднике Петергоф
© РИА Новости . Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Открытие летнего сезона в Государственном музее-заповеднике "Петергоф" состоялось 29 апреля.
© РИА Новости . Александр ГальперинПерейти в фотобанкВ этот день были запущены все 150 фонтанов, расположенных в Верхнем саду и Нижнем парке, и четыре каскада.Фонтаны Большого каскада во время открытия нового летнего сезона в Государственном музее-заповеднике Петергоф
© РИА Новости . Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
В этот день были запущены все 150 фонтанов, расположенных в Верхнем саду и Нижнем парке, и четыре каскада.
© РИА Новости . Александр ГальперинПерейти в фотобанкРовно в 11 утра под музыку "Гимна Великому городу" Рейнгольда Глиэра, которую играл Преображенский оркестр, в небо взвился 20-метровый столп воды фонтана "Самсон" - самой популярной достопримечательности Петергофа.Преображенский оркестр во время открытия нового летнего сезона в Государственном музее-заповеднике Петергоф
© РИА Новости . Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Ровно в 11 утра под музыку "Гимна Великому городу" Рейнгольда Глиэра, которую играл Преображенский оркестр, в небо взвился 20-метровый столп воды фонтана "Самсон" - самой популярной достопримечательности Петергофа.
© РИА Новости . Александр ГальперинПерейти в фотобанкФонтаны Большого каскада во время открытия нового летнего сезона.Фонтаны Большого каскада во время открытия нового летнего сезона в Государственном музее-заповеднике Петергоф
© РИА Новости . Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Фонтаны Большого каскада во время открытия нового летнего сезона.
© РИА Новости . Александр ГальперинПерейти в фотобанкЭтот летний сезон работники музея-заповедника решили посвятить 300-летию визита Петра I в Версаль, который и стал прообразом Петергофа.Фонтаны Большого каскада во время открытия нового летнего сезона в Государственном музее-заповеднике Петергоф
© РИА Новости . Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Этот летний сезон работники музея-заповедника решили посвятить 300-летию визита Петра I в Версаль, который и стал прообразом Петергофа.
© РИА Новости . Александр ГальперинПерейти в фотобанкИз-за холодной погоды, сильного ветра и дождя желающих посмотреть на пуск легендарных фонтанов оказалось меньше, чем обычно.Горожане фотографируются на фоне фонтанов Большого каскада во время открытия нового летнего сезона в Государственном музее-заповеднике Петергоф
© РИА Новости . Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Из-за холодной погоды, сильного ветра и дождя желающих посмотреть на пуск легендарных фонтанов оказалось меньше, чем обычно.
© РИА Новости . Александр ГальперинПерейти в фотобанкЭто был уже второй пуск фонтанов в 2017 году. Первая плановая проверка состоялась 14 апреля.Фонтаны Большого каскада во время открытия нового летнего сезона в Государственном музее-заповеднике Петергоф
© РИА Новости . Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Это был уже второй пуск фонтанов в 2017 году. Первая плановая проверка состоялась 14 апреля.
© РИА Новости . Александр ГальперинПерейти в фотобанкСотрудник музея-заповедника во время открытия нового летнего сезона в "Петергофе".Сотрудник музея-заповедника во время открытия нового летнего сезона в Государственном музее-заповеднике Петергоф
© РИА Новости . Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Сотрудник музея-заповедника во время открытия нового летнего сезона в "Петергофе".
© РИА Новости . Александр ГальперинПерейти в фотобанкОфициальная праздничная церемония запусков фонтанов пройдет 20 мая, в рамках которой будет организован театрализованный праздник "Путешествие в страну Дон Кихота".Фонтаны Большого каскада во время открытия нового летнего сезона в Государственном музее-заповеднике Петергоф
© РИА Новости . Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Официальная праздничная церемония запусков фонтанов пройдет 20 мая, в рамках которой будет организован театрализованный праздник "Путешествие в страну Дон Кихота".
© РИА Новости . Александр ГальперинПерейти в фотобанкТуристы фотографируются на фоне фонтанов Большого каскада.Туристы фотографируются на фоне фонтанов Большого каскада во время открытия нового летнего сезона в Государственном музее-заповеднике Петергоф
© РИА Новости . Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Туристы фотографируются на фоне фонтанов Большого каскада.
© РИА Новости . Александр ГальперинПерейти в фотобанкФонтан "Ева" в Нижнем парке Государственного музея-заповедника "Петергоф".Фонтан Ева во время открытия летнего сезона в Нижнем парке Государственного музея-заповедника Петергоф
© РИА Новости . Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Фонтан "Ева" в Нижнем парке Государственного музея-заповедника "Петергоф".
© РИА Новости . Александр ГальперинПерейти в фотобанкВ день запуска фонтанов в залах Музея семьи Бенуа открылась выставка "В городе карт", на которой представлены двух тысяч образцов игральных карт из коллекции "Петергофа".Фонтаны Большого каскада во время открытия нового летнего сезона в Государственном музее-заповеднике Петергоф
© РИА Новости . Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
В день запуска фонтанов в залах Музея семьи Бенуа открылась выставка "В городе карт", на которой представлены двух тысяч образцов игральных карт из коллекции "Петергофа".
© РИА Новости . Александр ГальперинПерейти в фотобанкВ этот же день открылась и туристическая навигация в Финском заливе. Теперь желающие посмотреть на легендарные фонтаны смогут приезжать в Петергоф водным путем.Открытие фонтанов в Петергофе
© РИА Новости . Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
В этот же день открылась и туристическая навигация в Финском заливе. Теперь желающие посмотреть на легендарные фонтаны смогут приезжать в Петергоф водным путем.
© РИА Новости . Александр ГальперинПерейти в фотобанкВ минувшем году Петергоф посетили более пяти миллионов туристов. В этом году в парке уже побывали около 300 тысяч человек.Туристы во время открытия летнего сезона фонтанов в Государственном музее-заповеднике Петергоф
© РИА Новости . Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
В минувшем году Петергоф посетили более пяти миллионов туристов. В этом году в парке уже побывали около 300 тысяч человек.
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В минувшие выходные состоялся торжественный запуск всех фонтанов музея-заповедника "Петергоф".  Открытие нового туристического сезона в "столице фонтанов" — в фотоленте Ria.ru.

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