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Рекордсмен российской эстрады Филипп Киркоров

10:0030.04.2017
(обновлено: 10:03 30.04.2017)
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Алла Пугачева и Филипп Киркоров принимают участие в концерте международного музыкального фестиваля Славянский базар-94
Певец Филипп Киркоров
Филипп Киркоров, Николай Басков и Оксана Федорова на съемке шоу Новогодний парад звезд для телеканала Россия
Певец Филипп Киркоров во время выступления в финале конкурса красоты Мисс Россия - 2010
Певец Филипп Киркоров выступает с шоу-программой ДруGoy в Государственном Кремлевском Дворце
Певец Филипп Киркоров, получивший награды юбилейной премии МУЗ-ТВ 2012
Певица Анастасия Стоцкая в роли лисы Алисы и певец Филипп Киркоров в роли Кота Базилио на съемках новогоднего телевизионного мюзикла Красная Шапочка
Певец Филипп Киркоров выступает на музыкальном фестивале Песня года 2014 в СК Олимпийский
Певец Филипп Киркоров выступает во время шоу Валентина Юдашкина в Государственном Кремлевском Дворце
Певец Филипп Киркоров выступает на первой Российской национальной музыкальной премии в Крокус Сити Холле в Москве
Певец Филипп Киркоров и фотомодель Виктория Лопырева на церемонии вручения премии Женщина года 2015 по версии журнала Glamour
Певец Филипп Киркоров на съемках новогодней программы на Первом канале
Певец Филипп Киркоров на Международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки Новая Волна 2016 в Сочи
Певец Филипп Киркоров на коктейле по случаю выхода рейтинга 100 самых стильных по версии журнала GQ в ресторане Valenok в Москве
Певец Филипп Киркоров на презентации собственной парфюмерной коллекции Я в Москве
Певцы Филипп Киркоров и Ани Лорак во время международного музыкального фестиваля Жара в Баку
Певец Филипп Киркоров в Государственном Кремлевском Дворце
© РИА Новости . Галина Кмит Перейти в фотобанкФилипп Киркоров родился в 1967 году в Болгарии. Когда ему исполнилось пять лет, отец - певец Бедрос Киркоров - начал брать сына с собой на гастроли. На фото: Алла Пугачева и Филипп Киркоров на концерте международного музыкального фестиваля "Славянский базар-94".Алла Пугачева и Филипп Киркоров принимают участие в концерте международного музыкального фестиваля Славянский базар-94
© РИА Новости . Галина Кмит
Перейти в фотобанк
Филипп Киркоров родился в 1967 году в Болгарии. Когда ему исполнилось пять лет, отец - певец Бедрос Киркоров - начал брать сына с собой на гастроли. На фото: Алла Пугачева и Филипп Киркоров на концерте международного музыкального фестиваля "Славянский базар-94".
© РИА Новости . Юрий АбрамочкинПерейти в фотобанкВ семилетнем возрасте Филипп вместе с родителями переехал в Москву. После школы он поступил в музыкальное училище имени Гнесиных на отделение музыкальной комедии, которое окончил с красным дипломом.Певец Филипп Киркоров
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин
Перейти в фотобанк
В семилетнем возрасте Филипп вместе с родителями переехал в Москву. После школы он поступил в музыкальное училище имени Гнесиных на отделение музыкальной комедии, которое окончил с красным дипломом.
© РИА Новости . Алексей ЛадыгинПерейти в фотобанкЕго дебют на телевидении состоялся в 1985 году. В программе "Шире круг" Киркоров исполнил песню "Алеша" на болгарском языке. На фото: Филипп Киркоров, Николай Басков и Оксана Федорова на съемке шоу "Новогодний парад звезд" для телеканала "Россия".Филипп Киркоров, Николай Басков и Оксана Федорова на съемке шоу Новогодний парад звезд для телеканала Россия
© РИА Новости . Алексей Ладыгин
Перейти в фотобанк
Его дебют на телевидении состоялся в 1985 году. В программе "Шире круг" Киркоров исполнил песню "Алеша" на болгарском языке. На фото: Филипп Киркоров, Николай Басков и Оксана Федорова на съемке шоу "Новогодний парад звезд" для телеканала "Россия".
© РИА Новости . Алексей КуденкоПерейти в фотобанкВ 1987 году певец получил приглашение на работу в "Ленинградский мюзик-холл" под руководством Ильи Рахлина. Год спустя состоялось его первой выступление на песенном конкурсе в Ялте. На фото: Выступление в финале конкурса красоты "Мисс Россия - 2010".Певец Филипп Киркоров во время выступления в финале конкурса красоты Мисс Россия - 2010
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
В 1987 году певец получил приглашение на работу в "Ленинградский мюзик-холл" под руководством Ильи Рахлина. Год спустя состоялось его первой выступление на песенном конкурсе в Ялте. На фото: Выступление в финале конкурса красоты "Мисс Россия - 2010".
© РИА Новости . Руслан КривобокПерейти в фотобанкВ декабре 1988 года Киркоров присоединился к "Театру песни" Аллы Пугачевой. Во время работы в коллективе певец также принял участие в конкурсе "Ступень к Парнасу", где ему достался приз зрительских симпатий. На фото: Шоу-программа "ДруGoy" в Государственном Кремлевском Дворце.Певец Филипп Киркоров выступает с шоу-программой ДруGoy в Государственном Кремлевском Дворце
© РИА Новости . Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
В декабре 1988 года Киркоров присоединился к "Театру песни" Аллы Пугачевой. Во время работы в коллективе певец также принял участие в конкурсе "Ступень к Парнасу", где ему достался приз зрительских симпатий. На фото: Шоу-программа "ДруGoy" в Государственном Кремлевском Дворце.
© РИА Новости . Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВ конце 1989 года Киркоров покинул "Театр песни", а в 1990 году выпустил первый сольный альбом "Филипп" и начал активно гастролировать. На фото: Церемония награждения премии "МУЗ-ТВ 2012".Певец Филипп Киркоров, получивший награды юбилейной премии МУЗ-ТВ 2012
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
В конце 1989 года Киркоров покинул "Театр песни", а в 1990 году выпустил первый сольный альбом "Филипп" и начал активно гастролировать. На фото: Церемония награждения премии "МУЗ-ТВ 2012".
© РИА Новости . Игорь РуссакПерейти в фотобанкВ последующие семь лет певец ежегодно выпускал новые шоу-программы, которые собирали аншлаги на крупнейших концертных площадках страны. На фото: съемки новогоднего телевизионного мюзикла "Красная Шапочка".Певица Анастасия Стоцкая в роли лисы Алисы и певец Филипп Киркоров в роли Кота Базилио на съемках новогоднего телевизионного мюзикла Красная Шапочка
© РИА Новости . Игорь Руссак
Перейти в фотобанк
В последующие семь лет певец ежегодно выпускал новые шоу-программы, которые собирали аншлаги на крупнейших концертных площадках страны. На фото: съемки новогоднего телевизионного мюзикла "Красная Шапочка".
© РИА Новости . Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкКиркорова называют "Мистер Евровидение". В 1995 году певец принимал участие в конкурсе и занял 17 место. С 2004 года он продюсирует конкурсантов из России и стран СНГ. На фото: выступление на музыкальном фестивале "Песня года 2014".Певец Филипп Киркоров выступает на музыкальном фестивале Песня года 2014 в СК Олимпийский
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Киркорова называют "Мистер Евровидение". В 1995 году певец принимал участие в конкурсе и занял 17 место. С 2004 года он продюсирует конкурсантов из России и стран СНГ. На фото: выступление на музыкальном фестивале "Песня года 2014".
© РИА Новости . Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВ 1996 году Киркоров впервые получил Всемирную музыкальную премию World Music Awards в Монте-Карло за рекордные продажи аудиозаписей. На фото: шоу Валентина Юдашкина в Государственном Кремлевском Дворце.Певец Филипп Киркоров выступает во время шоу Валентина Юдашкина в Государственном Кремлевском Дворце
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
В 1996 году Киркоров впервые получил Всемирную музыкальную премию World Music Awards в Монте-Карло за рекордные продажи аудиозаписей. На фото: шоу Валентина Юдашкина в Государственном Кремлевском Дворце.
© РИА Новости . Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкС 30 октября по 30 ноября 1998 года Киркоров дал серию ежедневных концертов в рамках проекта "Только один месяц и только для Вас!". За этот музыкальный марафон артист попал в Книгу рекордов Гиннеса. На фото: первая Российская национальная музыкальная премия в Крокус Сити Холле.Певец Филипп Киркоров выступает на первой Российской национальной музыкальной премии в Крокус Сити Холле в Москве
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
С 30 октября по 30 ноября 1998 года Киркоров дал серию ежедневных концертов в рамках проекта "Только один месяц и только для Вас!". За этот музыкальный марафон артист попал в Книгу рекордов Гиннеса. На фото: первая Российская национальная музыкальная премия в Крокус Сити Холле.
© РИА Новости . Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВ июне 1999 года певец по приглашению Майкла Джексона представлял Россию в благотворительной программе "Michael Jackson and Friends. What more can I give". На фото: вручение премии "Женщина года 2015" по версии журнала Glamour.Певец Филипп Киркоров и фотомодель Виктория Лопырева на церемонии вручения премии Женщина года 2015 по версии журнала Glamour
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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В июне 1999 года певец по приглашению Майкла Джексона представлял Россию в благотворительной программе "Michael Jackson and Friends. What more can I give". На фото: вручение премии "Женщина года 2015" по версии журнала Glamour.
© РИА Новости . Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВ 2002 году компания Philip Kirkorov Production приобрела на постановку русской версии мюзикла "Чикаго", в котором артист исполнил главную мужскую роль. Ведущая женская партия в постановке досталась Анастасии Стоцкой. На фото: съемки новогодней программы на Первом канале.Певец Филипп Киркоров на съемках новогодней программы на Первом канале
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
В 2002 году компания Philip Kirkorov Production приобрела на постановку русской версии мюзикла "Чикаго", в котором артист исполнил главную мужскую роль. Ведущая женская партия в постановке досталась Анастасии Стоцкой. На фото: съемки новогодней программы на Первом канале.
© РИА Новости . Нина ЗотинаПерейти в фотобанкВ мае 2004 года певец решил на время покинуть сцену. Во время перерыва в гастрольной деятельности Киркоров активно занимался подготовкой конкурсантов для Евровидения. На фото: международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Новая Волна 2016".Певец Филипп Киркоров на Международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки Новая Волна 2016 в Сочи
© РИА Новости . Нина Зотина
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В мае 2004 года певец решил на время покинуть сцену. Во время перерыва в гастрольной деятельности Киркоров активно занимался подготовкой конкурсантов для Евровидения. На фото: международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Новая Волна 2016".
© РИА Новости . Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкОсенью 2007 года в честь 25-летия творческой деятельности артист устроил десять юбилейных концертов на сцене "Московской Оперетты", после чего отправился в мировой тур. На фото: коктейль по случаю выхода рейтинга "100 самых стильных" по версии журнала GQ.Певец Филипп Киркоров на коктейле по случаю выхода рейтинга 100 самых стильных по версии журнала GQ в ресторане Valenok в Москве
© РИА Новости . Евгения Новоженина
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Осенью 2007 года в честь 25-летия творческой деятельности артист устроил десять юбилейных концертов на сцене "Московской Оперетты", после чего отправился в мировой тур. На фото: коктейль по случаю выхода рейтинга "100 самых стильных" по версии журнала GQ.
© РИА Новости . Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВ 2008 году Киркоров был отмечен почетным званием "Народный артист России". На фото: презентация парфюмерной коллекции Киркорова "Я" в Москве.Певец Филипп Киркоров на презентации собственной парфюмерной коллекции Я в Москве
© РИА Новости . Евгения Новоженина
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В 2008 году Киркоров был отмечен почетным званием "Народный артист России". На фото: презентация парфюмерной коллекции Киркорова "Я" в Москве.
© РИА Новости . Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкСейчас певец продолжает активную гастрольную деятельность. За годы творчества Киркоров выпустил 18 студийных альбомов. Помимо певческой и продюсерской карьеры, певец также снимается в кино. На фото: международный музыкальный фестиваль "Жара" в Баку.Певцы Филипп Киркоров и Ани Лорак во время международного музыкального фестиваля Жара в Баку
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Сейчас певец продолжает активную гастрольную деятельность. За годы творчества Киркоров выпустил 18 студийных альбомов. Помимо певческой и продюсерской карьеры, певец также снимается в кино. На фото: международный музыкальный фестиваль "Жара" в Баку.
© РИА Новости . Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВ музыкальном "арсенале" певца более 150 дуэтов, трио и других совместных выступлений с различными исполнителями. На фото: Филипп Киркоров в Государственном Кремлевском Дворце.Певец Филипп Киркоров в Государственном Кремлевском Дворце
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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В музыкальном "арсенале" певца более 150 дуэтов, трио и других совместных выступлений с различными исполнителями. На фото: Филипп Киркоров в Государственном Кремлевском Дворце.
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Российский певец Филипп Киркоров 30 апреля отмечает 50-летний юбилей. Самые яркие и экстравагантные образы артиста — в фотоленте Ria.ru.

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