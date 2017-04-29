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Открытие парка Кубка конфедераций в Москве

Сюжет:
Подготовка к проведению чемпионата мира-2018 по футболу в России
16:1629.04.2017
(обновлено: 16:22 29.04.2017)
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Открытие Парка Кубка Конфедераций 2017
Трофей Кубка Конфедераций 2017 на церемонии открытия Парка Кубка конфедераций 2017 на территории парка искусств Музеон
Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко на церемонии открытия Парка Кубка Конфедераций 2017
Девушка на церемонии открытия Парка Кубка Конфедераций 2017 на территории парка искусств Музеон
Французский футболист Марсель Десайи на церемонии открытия Парка Кубка Конфедераций 2017 на территории парка искусств Музеон
На церемонии открытия Парка Кубка Конфедераций 2017 на территории парка искусств Музеон
Николай Гуляев, Виталий Мутко и официальный талисман чемпионата мира 2018 года волк Забивака на церемонии открытия Парка Кубка Конфедераций 2017
Мальчик на церемонии открытия Парка Кубка Конфедераций 2017 на территории парка искусств Музеон
На церемонии открытия Парка Кубка Конфедераций 2017 на территории парка искусств Музеон
Молодые люди играют в настольный футбол на церемонии открытия Парка Кубка Конфедераций 2017
Открытие Парка Кубка Конфедераций 2017
Марсель Десайи с трофеем Кубка Конфедераций 2017 на церемонии открытия Парка Кубка Конфедераций 2017 на территории парка искусств Музеон
Дети играют в футбол на церемонии открытия Парка Кубка Конфедераций 2017 на территории парка искусств Музеон
Марсель Десайи фотографируется с мальчиком на церемонии открытия Парка Кубка Конфедераций 2017 на территории парка искусств Музеон
© РИА Новости . Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВ церемонии открытия приняли участие руководитель Департамента спорта и туризма города Москвы Николай Гуляев, посол ЧМ-2018 Виктория Лопырева, известный в прошлом футболист Александр Мостовой.Открытие Парка Кубка Конфедераций 2017
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
В церемонии открытия приняли участие руководитель Департамента спорта и туризма города Москвы Николай Гуляев, посол ЧМ-2018 Виктория Лопырева, известный в прошлом футболист Александр Мостовой.
© РИА Новости . Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкЛюбой участник открытия парка смог увидеть трофей Кубка конфедераций-2017.Трофей Кубка Конфедераций 2017 на церемонии открытия Парка Кубка конфедераций 2017 на территории парка искусств Музеон
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Любой участник открытия парка смог увидеть трофей Кубка конфедераций-2017.
© РИА Новости . Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВ торжественной церемонии открытия парка также принял участие глава Российского футбольного союза Виталий Мутко.Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко на церемонии открытия Парка Кубка Конфедераций 2017
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
В торжественной церемонии открытия парка также принял участие глава Российского футбольного союза Виталий Мутко.
© РИА Новости . Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВход и развлечения в парке, открывшемся на территории парка искусств "Музеон", будут бесплатными.Девушка на церемонии открытия Парка Кубка Конфедераций 2017 на территории парка искусств Музеон
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Вход и развлечения в парке, открывшемся на территории парка искусств "Музеон", будут бесплатными.
© РИА Новости . Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкФранцузский футболист, чемпион мира по футболу 1998 года, победитель Кубков конфедераций FIFA 2001 и 2003 годов в составе сборной Франции Марсель Десайи стал почетным гостем церемонии открытия парка Кубка конфедераций-2017.Французский футболист Марсель Десайи на церемонии открытия Парка Кубка Конфедераций 2017 на территории парка искусств Музеон
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Французский футболист, чемпион мира по футболу 1998 года, победитель Кубков конфедераций FIFA 2001 и 2003 годов в составе сборной Франции Марсель Десайи стал почетным гостем церемонии открытия парка Кубка конфедераций-2017.
© РИА Новости . Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПосетителей парка ждет яркая и разнообразная развлекательная программа.На церемонии открытия Парка Кубка Конфедераций 2017 на территории парка искусств Музеон
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Посетителей парка ждет яркая и разнообразная развлекательная программа.
© РИА Новости . Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкКубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве за год до футбольного чемпионата мира.Николай Гуляев, Виталий Мутко и официальный талисман чемпионата мира 2018 года волк Забивака на церемонии открытия Парка Кубка Конфедераций 2017
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве за год до футбольного чемпионата мира.
© РИА Новости . Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВ парке планируется проводить встречи со звездами футбола, интересные конкурсы, футбольные аттракционы.Мальчик на церемонии открытия Парка Кубка Конфедераций 2017 на территории парка искусств Музеон
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
В парке планируется проводить встречи со звездами футбола, интересные конкурсы, футбольные аттракционы.
© РИА Новости . Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкУчастники проводимых в парке викторин и конкурсов смогут выиграть призы, в том числе билеты на матчи Кубка конфедераций в столице.На церемонии открытия Парка Кубка Конфедераций 2017 на территории парка искусств Музеон
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Участники проводимых в парке викторин и конкурсов смогут выиграть призы, в том числе билеты на матчи Кубка конфедераций в столице.
© РИА Новости . Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПодобные парки будут открыты во всех городах, которые примут матчи Кубка конфедераций.Молодые люди играют в настольный футбол на церемонии открытия Парка Кубка Конфедераций 2017
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Подобные парки будут открыты во всех городах, которые примут матчи Кубка конфедераций.
© РИА Новости . Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПарк в Сочи откроется 6 мая, в Казани - 13 мая, в Санкт-Петербурге - 20 мая.Открытие Парка Кубка Конфедераций 2017
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Парк в Сочи откроется 6 мая, в Казани - 13 мая, в Санкт-Петербурге - 20 мая.
© РИА Новости . Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПервый матч группового турнира Кубка конфедераций 2017 года пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе на Крестовском острове 17 июня, в нем сыграют сборные России и Новой Зеландии.Марсель Десайи с трофеем Кубка Конфедераций 2017 на церемонии открытия Парка Кубка Конфедераций 2017 на территории парка искусств Музеон
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Первый матч группового турнира Кубка конфедераций 2017 года пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе на Крестовском острове 17 июня, в нем сыграют сборные России и Новой Зеландии.
© РИА Новости . Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПолуфинальные матчи состоятся 28 июня в Казани и 29 июня в Сочи, матч за третье место пройдет в Москве на стадионе "Открытие Арена" днем 2 июля.Дети играют в футбол на церемонии открытия Парка Кубка Конфедераций 2017 на территории парка искусств Музеон
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Полуфинальные матчи состоятся 28 июня в Казани и 29 июня в Сочи, матч за третье место пройдет в Москве на стадионе "Открытие Арена" днем 2 июля.
© РИА Новости . Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВечером 2 июля на стадионе на Крестовском острове в Санкт-Петербурге состоится игра, на которой будет определен обладатель Кубка конфедераций 2017 года.Марсель Десайи фотографируется с мальчиком на церемонии открытия Парка Кубка Конфедераций 2017 на территории парка искусств Музеон
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Вечером 2 июля на стадионе на Крестовском острове в Санкт-Петербурге состоится игра, на которой будет определен обладатель Кубка конфедераций 2017 года.
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В Москве 29 апреля открылся первый парк футбольного Кубка конфедераций 2017 года.

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