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135 лет "на рогах": троллейбус отмечает юбилей

08:0229.04.2017
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Первый в мире троллейбус фирмы Siemens в Берлине. Германия, 1882 год
Троллейбус ЯТБ-1 в колонне ретротранспорта во время праздника московского троллейбуса
Троллейбус ЯТБ-3 на Тверском бульваре. Москва, 1939 год.
Ретротроллейбус на Тверской улице
Троллейбус СВАРЗ ТБЭС-ВСХВ во время праздника московского троллейбуса
Ретро-троллейбус на улице Воздвиженка
Музейный троллейбус ЗиУ-5Д в Нижнем Новгороде
Двухэтажный троллейбус в Рединге. Англия, 1966
Грузовой троллейбус КТГ во время праздника московского троллейбуса
Троллейбус Solingen в городе Вупперталь-Вохвинкель. Германия, 1986 год
Троллейбус NAW/Hess Swisstrolley, поставленный в Женеву в 1992 году
Троллейбус ETI 14TrSF в Сан-Франциско, США
Троллейбус Irisbus Cristalis в Лиможе, Франция
Троллейбус, построенный компаниями Busscar и WEG Industries в 2007 году в Сан-Паулу, Бразилия
Троллейбус Sunwin типа SWB5106 в Циндао, Китай
Троллейбус с дизель-генераторной установкой (модель 43303А, разработанная инженерами белорусского завода Белкоммунмаш), на маршруте
© Фото : Public domain1882 год. Первый в мире троллейбус Electromote производства компании Siemens & Halske начал курсировать по экспериментальной линии в БерлинеПервый в мире троллейбус фирмы Siemens в Берлине. Германия, 1882 год
© Фото : Public domain
1882 год. Первый в мире троллейбус Electromote производства компании Siemens & Halske начал курсировать по экспериментальной линии в Берлине
© РИА Новости . Виталий БелоусовПерейти в фотобанк1936 год. Первый троллейбус Ярославского автомобильного завода. За основу была взята одна из британских моделей с причудливым дизайномТроллейбус ЯТБ-1 в колонне ретротранспорта во время праздника московского троллейбуса
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
1936 год. Первый троллейбус Ярославского автомобильного завода. За основу была взята одна из британских моделей с причудливым дизайном
© РИА Новости . Анатолий ГаранинПерейти в фотобанк1938 год. Троллейбус ЯТБ-3 Ярославского автомобильного завода был вновь скопирован с британской модели AEC 664T. За год было выпущено всего 10 экземпляров ЯТБ-3Троллейбус ЯТБ-3 на Тверском бульваре. Москва, 1939 год.
© РИА Новости . Анатолий Гаранин
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1938 год. Троллейбус ЯТБ-3 Ярославского автомобильного завода был вновь скопирован с британской модели AEC 664T. За год было выпущено всего 10 экземпляров ЯТБ-3
© РИА Новости . Владимир АстапковичПерейти в фотобанк1946 год. Троллейбус МТБ-82Д — первый послевоенный троллейбус, выпускавшийся на заводе в Москве. Модель производилась до 1961 годаРетротроллейбус на Тверской улице
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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1946 год. Троллейбус МТБ-82Д — первый послевоенный троллейбус, выпускавшийся на заводе в Москве. Модель производилась до 1961 года
© РИА Новости . Виталий БелоусовПерейти в фотобанк1955 год. Троллейбус СВАРЗ ТБЭС-ВСХВ изначально был экскурсионным. Его название расшифровывалось как "Троллейбус экскурсионный сокольнический Всесоюзной сельскохозяйственной выставки"Троллейбус СВАРЗ ТБЭС-ВСХВ во время праздника московского троллейбуса
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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1955 год. Троллейбус СВАРЗ ТБЭС-ВСХВ изначально был экскурсионным. Его название расшифровывалось как "Троллейбус экскурсионный сокольнический Всесоюзной сельскохозяйственной выставки"
© РИА Новости . Евгения НовоженинаПерейти в фотобанк1955 год. После модернизации троллейбусы СВАРЗ-МТБЭС стали ходить по обычным маршрутамРетро-троллейбус на улице Воздвиженка
© РИА Новости . Евгения Новоженина
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1955 год. После модернизации троллейбусы СВАРЗ-МТБЭС стали ходить по обычным маршрутам
© Фото : Сергей Филатов1959 год. Один из самых массовых советских троллейбусов. За 13 лет было выпущено более 16 тысяч экземпляровМузейный троллейбус ЗиУ-5Д в Нижнем Новгороде
© Фото : Сергей Филатов
1959 год. Один из самых массовых советских троллейбусов. За 13 лет было выпущено более 16 тысяч экземпляров
CC BY-SA 2.0 / Alan Murray-Rust / A double-deck trolleybus in Reading, England, 19661966 год. Двухэтажный троллейбус в Рединге, ВеликобританияДвухэтажный троллейбус в Рединге. Англия, 1966
CC BY-SA 2.0 / Alan Murray-Rust / A double-deck trolleybus in Reading, England, 1966
1966 год. Двухэтажный троллейбус в Рединге, Великобритания
© РИА Новости . Виталий БелоусовПерейти в фотобанк1976 год. Грузовой троллейбус КТГ в наши дни могли бы назвать гибридом: он работал как от контактной сети, так и от двигателя внутреннего сгоранияГрузовой троллейбус КТГ во время праздника московского троллейбуса
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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1976 год. Грузовой троллейбус КТГ в наши дни могли бы назвать гибридом: он работал как от контактной сети, так и от двигателя внутреннего сгорания
CC BY-SA 2.0 / Dr Neil Clifton / O-bus in Rubensstrasse, Vohwinkel (Trolleybus in Rubensstrasse, Vohwinkel)1986 год. Троллейбус Solingen в городе Вупперталь-Вохвинкель, ГерманияТроллейбус Solingen в городе Вупперталь-Вохвинкель. Германия, 1986 год
CC BY-SA 2.0 / Dr Neil Clifton / O-bus in Rubensstrasse, Vohwinkel (Trolleybus in Rubensstrasse, Vohwinkel)
1986 год. Троллейбус Solingen в городе Вупперталь-Вохвинкель, Германия
CC BY-SA 3.0 / Daubin37 / Genève trolleybus No. 705 is a 1992-built NAW/Hess "Swisstrolley"-type low-floor trolleybus1992 год. Троллейбус NAW/Hess Swisstrolley, поставленный в ЖеневуТроллейбус NAW/Hess Swisstrolley, поставленный в Женеву в 1992 году
CC BY-SA 3.0 / Daubin37 / Genève trolleybus No. 705 is a 1992-built NAW/Hess "Swisstrolley"-type low-floor trolleybus
1992 год. Троллейбус NAW/Hess Swisstrolley, поставленный в Женеву
CC BY-SA 3.0 / Fred Hsu / A trolleybus on Nob Hill, San Francisco, California.1997 год. Троллейбус ETI 14TrSF в Сан-Франциско, СШАТроллейбус ETI 14TrSF в Сан-Франциско, США
CC BY-SA 3.0 / Fred Hsu / A trolleybus on Nob Hill, San Francisco, California.
1997 год. Троллейбус ETI 14TrSF в Сан-Франциско, США
CC BY-SA 4.0 / Billy69150 / Irisbus Cristalis trolleybus in Limoges, France2002 год. Французский троллейбус Irisbus Cristalis выпускается в модификациях с двумя или четырьмя электромоторами мощностью 80 кВтТроллейбус Irisbus Cristalis в Лиможе, Франция
CC BY-SA 4.0 / Billy69150 / Irisbus Cristalis trolleybus in Limoges, France
2002 год. Французский троллейбус Irisbus Cristalis выпускается в модификациях с двумя или четырьмя электромоторами мощностью 80 кВт
© Фото : Rafael-CDHT2007 год. Троллейбус, построенный компаниями Busscar и WEG Industries в Сан-Паулу, БразилияТроллейбус, построенный компаниями Busscar и WEG Industries в 2007 году в Сан-Паулу, Бразилия
© Фото : Rafael-CDHT
2007 год. Троллейбус, построенный компаниями Busscar и WEG Industries в Сан-Паулу, Бразилия
CC BY-SA 3.0 / Li Chao / A trolleybus in Qingdao, China2010 год. Китайский троллейбус Sunwin SWB5106Троллейбус Sunwin типа SWB5106 в Циндао, Китай
CC BY-SA 3.0 / Li Chao / A trolleybus in Qingdao, China
2010 год. Китайский троллейбус Sunwin SWB5106
© РИА Новости . Евгений БиятовПерейти в фотобанк2013 год. Белорусский гибридный троллейбус завода "Белкоммунмаш" оснащен дизель-генераторной установкой, которая позволяет ему передвигаться без контактной сетиТроллейбус с дизель-генераторной установкой (модель 43303А, разработанная инженерами белорусского завода Белкоммунмаш), на маршруте
© РИА Новости . Евгений Биятов
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2013 год. Белорусский гибридный троллейбус завода "Белкоммунмаш" оснащен дизель-генераторной установкой, которая позволяет ему передвигаться без контактной сети
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29 апреля исполняется 135 лет со дня появления первого в мире троллейбуса. Ria.ru предлагает вспомнить, какими троллейбусы были более века назад, и как они выглядят сейчас.

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