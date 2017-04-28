США
28.0428 апреля16:14МСК
USD56.98+0.01
EUR62.04-0.12
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Фото

Как спасают виноградники во Франции

15:2628.04.2017
(обновлено: 15:34 28.04.2017)
14901
Винодел зажигает обогреватели, чтобы защитить виноградники во время заморозков во Франции
Французские виноградники ранним утром после заморозков
Винодел зажигает обогреватели, чтобы защитить виноградники во время заморозков во Франции
Обогреватели, защищающие виноградники во время заморозков во Франции
Обогреватели, защищающие виноградники во время заморозков во Франции
Распыляющие устройства, защищающие виноградники во время заморозков во Франции
Винодел зажигает обогреватели, чтобы защитить виноградники во время заморозков во Франции
Французские виноградники ранним утром после заморозков
© REUTERS / Christian HartmannВо Франции из-за весенних заморозков пострадали виноградники в крупнейших винодельческих регионах - Шампани, Бордо, Бургундии и Шабли.Винодел зажигает обогреватели, чтобы защитить виноградники во время заморозков во Франции
© REUTERS / Christian Hartmann
Во Франции из-за весенних заморозков пострадали виноградники в крупнейших винодельческих регионах - Шампани, Бордо, Бургундии и Шабли.
© REUTERS / Christian HartmannПобеги винограда уже пошли в рост, когда ударили холода. Из-за заморозков молодые растения гибнут.Французские виноградники ранним утром после заморозков
© REUTERS / Christian Hartmann
Побеги винограда уже пошли в рост, когда ударили холода. Из-за заморозков молодые растения гибнут.
© REUTERS / Christian HartmannЧтобы защитить посадки от холода, фермеры жгут свечи, делают костры в бочках и устанавливают их между рядами винограда.Винодел зажигает обогреватели, чтобы защитить виноградники во время заморозков во Франции
© REUTERS / Christian Hartmann
Чтобы защитить посадки от холода, фермеры жгут свечи, делают костры в бочках и устанавливают их между рядами винограда.
© REUTERS / Christian HartmannРанним утром огни на полях представляют завораживающее зрелище.Обогреватели, защищающие виноградники во время заморозков во Франции
© REUTERS / Christian Hartmann
Ранним утром огни на полях представляют завораживающее зрелище.
© REUTERS / Christian HartmannОбогреватели, защищающие виноградники во время заморозков.Обогреватели, защищающие виноградники во время заморозков во Франции
© REUTERS / Christian Hartmann
Обогреватели, защищающие виноградники во время заморозков.
© REUTERS / Christian HartmannФермеры прикладывают максимум усилий, чтобы спасти будущий урожай.Распыляющие устройства, защищающие виноградники во время заморозков во Франции
© REUTERS / Christian Hartmann
Фермеры прикладывают максимум усилий, чтобы спасти будущий урожай.
© REUTERS / Christian HartmannВиноделы уже фиксируют убытки. По предварительным данным, в различных регионах погибли от 20 до 100% молодых растений.Винодел зажигает обогреватели, чтобы защитить виноградники во время заморозков во Франции
© REUTERS / Christian Hartmann
Виноделы уже фиксируют убытки. По предварительным данным, в различных регионах погибли от 20 до 100% молодых растений.
© REUTERS / Christian HartmannФранцузские виноградники ранним утром после заморозков.Французские виноградники ранним утром после заморозков
© REUTERS / Christian Hartmann
Французские виноградники ранним утром после заморозков.
Винодел зажигает обогреватели, чтобы защитить виноградники во время заморозков во ФранцииКак спасают виноградники во Франции15:2628.04.2017
Модель демонстрирует коллекцию Pret A Porter дизайнера Кусто Барселона во время Недели моды в Боготе, КолумбияКолумбийская неделя моды Bogota Fashion Week14:0028.04.2017
Танк Т-34-85 на репетиции парада Победы на Красной площадиНочная репетиция парада Победы в Москве12:2828.04.2017
Выступление финалисток конкурса Российская красавица 2017 в Korston Club Hotel в МосквеЛучшие фото недели: фестиваль влюбленных и "сезон крабов" на Кубе10:3828.04.2017
Волонтер Российских студенческих отрядов раздает георгиевские ленточки в Первомайском сквере Новосибирска в рамках ежегодной акции Георгиевская ленточкаУчастники всероссийской акции" Георгиевская ленточка"17:3727.04.2017
Школьники и лицеисты во время марша по Парижу в знак протеста против обоих кандидатов в президенты Франции. 27 апреля 2017Файеры и слезоточивый газ. Парижские школьники вышли на марш протеста16:1127.04.2017
Кроноцкий заповедник. Термальные источники Кипелые и вулкан Кизимен. Лазовский участок Кроноцкого заповедникаКак на вулкане. Кроноцкий заповедник13:0227.04.2017
Мария Шарапова радуется победе в матче первого круга одиночной встречи против Роберты Винчи в матче WTA Porsche Tennis Grand Prix 2017 в ШтутгартеВозвращение чемпионки. Первый матч Марии Шараповой после дисквалификации11:3227.04.2017
Солдат Республиканской гвардии на окраине сирийского города Дейр-эз-ЗорСирийская армия на подступах к осажденному Дейр-эз-Зору15:1726.04.2017
На выставке топ-лотов произведений русского искусства в преддверии аукциона, который состоится в Лондоне 5 июняИмператорский размах: в Москву привезли топ-лоты аукциона Christie's13:1226.04.2017
Все фотоленты

Во Франции из-за весенних заморозков пострадали виноградники в крупнейших винодельческих регионах. Чтобы сохранить будущий урожай, фермеры устанавливают обогреватели на полях. Спасение виноградников — в фотоленте Ria.ru.

 

Комментировать
+
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
osov3000
Ну замерзнут или высохнут, экология региона не слишком изменится.
Пусть сажают, что может вырасти.
А дорогое вино, кому в России оно нужно?
15:56
28.04.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена