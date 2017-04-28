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Колумбийская неделя моды Bogota Fashion Week

14:0028.04.2017
(обновлено: 14:01 28.04.2017)
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Модели демонстрируют коллекцию дизайнера Кусто Барселона во время недели моды в Боготе, Колумбия
Модели демонстрируют коллекцию дизайнера Кусто Барселона во время недели моды в Боготе, Колумбия
Модель демонстрирует коллекцию Pret A Porter дизайнера Кусто Барселона во время недели моды в Боготе, Колумбия
Модель демонстрирует коллекцию Pret A Porter дизайнера Кусто Барселона во время Недели моды в Боготе, Колумбия
Модели демонстрируют коллекцию дизайнера Ана Лаверде во время Недели моды в Боготе, Колумбия
Модель демонстрирует коллекцию дизайнера Ана Лаверде во время Недели моды в Боготе, Колумбия
Модель демонстрирует коллекцию дизайнера Беттины Спитц во время Недели моды в Боготе, Колумбия
Модели демонстрируют коллекцию дизайнера Беттины Спитц во время Недели моды в Боготе, Колумбия
Модель демонстрирует коллекцию дизайнера Мейбл Паласио во время Недели моды в Боготе, Колумбия
Модели демонстрируют коллекцию дизайнера Мейбл Паласио во время Недели моды в Боготе, Колумбия
Модель демонстрирует коллекцию дизайнера Лины Кантильо во время Недели моды в Боготе, Колумбия
Модель демонстрирует коллекцию дизайнера Лины Кантильо во время Недели моды в Боготе, Колумбия
© REUTERS / Jaime SaldarriagaВ столице Колумбии Боготе прошла неделя моды Bogota Fashion Week.Модели демонстрируют коллекцию дизайнера Кусто Барселона во время недели моды в Боготе, Колумбия
© REUTERS / Jaime Saldarriaga
В столице Колумбии Боготе прошла неделя моды Bogota Fashion Week.
© AFP 2017 / Luis AcostaВ мероприятии приняли участие более 30 местных и зарубежных дизайнеров.Модели демонстрируют коллекцию дизайнера Кусто Барселона во время недели моды в Боготе, Колумбия
© AFP 2017 / Luis Acosta
В мероприятии приняли участие более 30 местных и зарубежных дизайнеров.
© REUTERS / Inaldo PerezСреди них: Кусто Барселона, Ана Лаверде, Беттина Спитц, Мейбл Паласио, Лина Кантильо и другие.Модель демонстрирует коллекцию Pret A Porter дизайнера Кусто Барселона во время недели моды в Боготе, Колумбия
© REUTERS / Inaldo Perez
Среди них: Кусто Барселона, Ана Лаверде, Беттина Спитц, Мейбл Паласио, Лина Кантильо и другие.
© REUTERS / Inaldo PerezНа неделе моды в Боготе дизайнеры представили коллекции одежды, текстильных и кожаных изделий, обуви и ювелирных украшений.Модель демонстрирует коллекцию Pret A Porter дизайнера Кусто Барселона во время Недели моды в Боготе, Колумбия
© REUTERS / Inaldo Perez
На неделе моды в Боготе дизайнеры представили коллекции одежды, текстильных и кожаных изделий, обуви и ювелирных украшений.
© REUTERS / Jaime SaldarriagaОрганизатором недели моды является торговая палата Боготы.Модели демонстрируют коллекцию дизайнера Ана Лаверде во время Недели моды в Боготе, Колумбия
© REUTERS / Jaime Saldarriaga
Организатором недели моды является торговая палата Боготы.
© AFP 2017 / Luis AcostaМодель демонстрирует коллекцию колумбийского дизайнера Аны Лаверде.Модель демонстрирует коллекцию дизайнера Ана Лаверде во время Недели моды в Боготе, Колумбия
© AFP 2017 / Luis Acosta
Модель демонстрирует коллекцию колумбийского дизайнера Аны Лаверде.
© REUTERS / Inaldo Perez Внимание экспертов моды привлекла коллекция "Bogota Natural" Беттины Спитц.Модель демонстрирует коллекцию дизайнера Беттины Спитц во время Недели моды в Боготе, Колумбия
© REUTERS / Inaldo Perez
Внимание экспертов моды привлекла коллекция "Bogota Natural" Беттины Спитц.
© REUTERS / Inaldo PerezВ ее новой коллекции много природных мотивов. По словам модельера, она стремится донести до общества, что необходимо заботится об окружающей среде.Модели демонстрируют коллекцию дизайнера Беттины Спитц во время Недели моды в Боготе, Колумбия
© REUTERS / Inaldo Perez
В ее новой коллекции много природных мотивов. По словам модельера, она стремится донести до общества, что необходимо заботится об окружающей среде.
© REUTERS / Inaldo PerezТакже критики отметили коллекцию Мейбл Паласио.Модель демонстрирует коллекцию дизайнера Мейбл Паласио во время Недели моды в Боготе, Колумбия
© REUTERS / Inaldo Perez
Также критики отметили коллекцию Мейбл Паласио.
© REUTERS / Inaldo PerezЖенственные наряды в пастельных тонах и цветочные принты обратили на себя внимание журналистов и публики.Модели демонстрируют коллекцию дизайнера Мейбл Паласио во время Недели моды в Боготе, Колумбия
© REUTERS / Inaldo Perez
Женственные наряды в пастельных тонах и цветочные принты обратили на себя внимание журналистов и публики.
© REUTERS / Jaime SaldarriagaДизайнер Лина Кантильо на неделе моды представила женскую коллекцию Rouge. Модельер использовала материалы красных оттенков, чтобы максимально передать чувства и эмоции, которые выражает этот цвет.Модель демонстрирует коллекцию дизайнера Лины Кантильо во время Недели моды в Боготе, Колумбия
© REUTERS / Jaime Saldarriaga
Дизайнер Лина Кантильо на неделе моды представила женскую коллекцию Rouge. Модельер использовала материалы красных оттенков, чтобы максимально передать чувства и эмоции, которые выражает этот цвет.
© AFP 2017 / Luis AcostaМодель демонстрирует коллекцию дизайнера Лины Кантильо.Модель демонстрирует коллекцию дизайнера Лины Кантильо во время Недели моды в Боготе, Колумбия
© AFP 2017 / Luis Acosta
Модель демонстрирует коллекцию дизайнера Лины Кантильо.
Модель демонстрирует коллекцию Pret A Porter дизайнера Кусто Барселона во время Недели моды в Боготе, КолумбияКолумбийская неделя моды Bogota Fashion Week14:0028.04.2017
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Колумбийская неделя моды проходила с 25 по 27 апреля в Боготе. Показы латиноамериканских дизайнеров — в фотоленте Ria.ru.

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