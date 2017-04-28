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Лучшие фото недели: фестиваль влюбленных и "сезон крабов" на Кубе

10:3828.04.2017
(обновлено: 10:45 28.04.2017)
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Школьники и лицеисты во время марша по Парижу в знак протеста против обоих кандидатов в президенты Франции. 27 апреля 2017
Иванка Трамп, Кристина Лагард и Ангела Меркель на саммите W20 в Берлине
Участники факельного шествия, посвященного памяти жертв геноцида армян в Османской империи 1915 года, в Ереване
Евгения Медведева участвует в показательных выступлениях на командном чемпионате мира по фигурному катанию в Токио
Военно-историческая реконструкция Штурм Берлина в военно-патриотическом парке культуры и отдыха вооруженных сил РФ Патриот в Московской области
Президент РФ Владимир Путин на заседании попечительского совета Русского географического общества в штаб-квартире РГО в Санкт-Петербурге, 24 апреля 2017
Женщина несет глиняные горшки, чтобы наполнить их питьевой водой, на окраине Аджмера
Участницы фестиваля Grelka fest на кузбасском горнолыжном курорте Шерегеш
Пожарный пытается угасить пожар во время митинга против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе, 24 апреля 2017
Воскресенский Ново-Иерусалимский ставропигиальный мужской монастырь в Московской области
Сезон крабов на Кубе
Участники военно-патриотического общественного движения Юнармия
Военные учения в честь 85-летия со дня основания Корейской Народной армии в Северной Корее. 26 апреля 2017
Участник традиционной гонки на повозках во время празднования Нового года на Шри-Ланке
Турецкий дервиш выступает в мечети Эль-Акса во время Исра и мирадж в Иерусалиме
Девушка возле автомобиля китайской компании Beiqi Foton Motor на Шанхайском автосалоне 2017
Игроки во время футбольного матча между командами сотрудников общества Красного Креста и Красного Полумесяца и студентами в сирийском городе Дейр-эз-Зор
Индейцы принимают участие в демонстрации против нарушения прав коренных народов в Бразилии
Показ новой коллекции дизайнера Анастасии Задориной
Мария Шарапова радуется победе в матче первого круга одиночной встречи против Роберты Винчи в матче WTA Porsche Tennis Grand Prix 2017 в Штутгарте
Мастер Максим Свекла демонстрирует БМ-13 Катюша в поселке Большой Оеш Новосибирской области
Волонтер Российских студенческих отрядов раздает георгиевские ленточки в Первомайском сквере Новосибирска в рамках ежегодной акции Георгиевская ленточка
Граффити с Михаилом Кутузовым на фасаде дома в Москве
Участница огненного шоу на Первом фестивале влюбленных в центре культуры и развлечений Кремль в Измайлово в Москве
Дня матери в Катманду. Непал, 26 апреля 2017
Девушки во время финального кастинг-отбора претенденток для участия в XXII фестивале талантов и красоты Мисс Москва 2017 в театре танца Щелкунчик
Кенийские охранники во время тренировок боевых искусств на китайском заводе Deway Security Group
Удар молнии по портовым кранам в Кейптауне
Выступление финалисток конкурса Российская красавица 2017 в Korston Club Hotel в Москве
Черное облако дыма окутало трибуны на матче ПСВ Эйндховен – Аякс
© РИА Новости . Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкШкольники и лицеисты на протестном марше в Париже против кандидатов в президенты Франции — экс-министра Эммануэля Макрона и лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.Школьники и лицеисты во время марша по Парижу в знак протеста против обоих кандидатов в президенты Франции. 27 апреля 2017
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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Школьники и лицеисты на протестном марше в Париже против кандидатов в президенты Франции — экс-министра Эммануэля Макрона и лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.
© AFP 2017 / Odd AndersenДочь президента США Иванка Трамп, глава МВФ Кристина Лагард и канцлер Германии Ангела Меркель на саммите "женской двадцатки" в Берлине.Иванка Трамп, Кристина Лагард и Ангела Меркель на саммите W20 в Берлине
© AFP 2017 / Odd Andersen
Дочь президента США Иванка Трамп, глава МВФ Кристина Лагард и канцлер Германии Ангела Меркель на саммите "женской двадцатки" в Берлине.
© Sputnik / Асатур ЕсаянцПерейти в фотобанкУчастники факельного шествия, посвященного памяти жертв Геноцида армян в Османской империи 1915 года, в Ереване.Участники факельного шествия, посвященного памяти жертв геноцида армян в Османской империи 1915 года, в Ереване
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Участники факельного шествия, посвященного памяти жертв Геноцида армян в Османской империи 1915 года, в Ереване.
© РИА Новости . Владимир ПесняПерейти в фотобанкПоказательное выступление российской фигуристки Евгении Медведевой на командном чемпионате мира в Токио.Евгения Медведева участвует в показательных выступлениях на командном чемпионате мира по фигурному катанию в Токио
© РИА Новости . Владимир Песня
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Показательное выступление российской фигуристки Евгении Медведевой на командном чемпионате мира в Токио.
© РИА Новости . Максим БлиновПерейти в фотобанкУчастники военно-исторической реконструкции "Штурм Берлина", посвященной 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в парке "Патриот".Военно-историческая реконструкция Штурм Берлина в военно-патриотическом парке культуры и отдыха вооруженных сил РФ Патриот в Московской области
© РИА Новости . Максим Блинов
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Участники военно-исторической реконструкции "Штурм Берлина", посвященной 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в парке "Патриот".
© РИА Новости . Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин на заседании попечительского совета Русского географического общества в Санкт-Петербурге.Президент РФ Владимир Путин на заседании попечительского совета Русского географического общества в штаб-квартире РГО в Санкт-Петербурге, 24 апреля 2017
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин на заседании попечительского совета Русского географического общества в Санкт-Петербурге.
© REUTERS / Himanshu SharmaЖенщина, идущая за водой, на окраине индийского города Аджмер.Женщина несет глиняные горшки, чтобы наполнить их питьевой водой, на окраине Аджмера
© REUTERS / Himanshu Sharma
Женщина, идущая за водой, на окраине индийского города Аджмер.
© РИА Новости . Александр КряжевПерейти в фотобанкУчастницы фестиваля Grelka fest на кузбасском горнолыжном курорте Шерегеш.Участницы фестиваля Grelka fest на кузбасском горнолыжном курорте Шерегеш
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Участницы фестиваля Grelka fest на кузбасском горнолыжном курорте Шерегеш.
© REUTERS / Carlos Garcia RawlinsПожарный тушит загоревшуюся машину во время митинга против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе.Пожарный пытается угасить пожар во время митинга против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе, 24 апреля 2017
© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
Пожарный тушит загоревшуюся машину во время митинга против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе.
© РИА Новости . Максим БлиновПерейти в фотобанкВоскресенский Ново-Иерусалимский ставропигиальный мужской монастырь в Подмосковье.Воскресенский Ново-Иерусалимский ставропигиальный мужской монастырь в Московской области
© РИА Новости . Максим Блинов
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Воскресенский Ново-Иерусалимский ставропигиальный мужской монастырь в Подмосковье.
© REUTERS / Alexandre Meneghini "Сезон крабов" на Кубе. В период ежегодной миграции красных крабов на Кубе ракообразные выходят из леса и направляются к морю, чтобы завести потомство. Во это время на острове ограничивают движение, чтобы водители случайно не задавили животных.Сезон крабов на Кубе
© REUTERS / Alexandre Meneghini
"Сезон крабов" на Кубе. В период ежегодной миграции красных крабов на Кубе ракообразные выходят из леса и направляются к морю, чтобы завести потомство. Во это время на острове ограничивают движение, чтобы водители случайно не задавили животных.
© РИА Новости . Павел ЛисицынПерейти в фотобанкПодготовка к репетиции парада Победы в Екатеринбурге.Участники военно-патриотического общественного движения Юнармия
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Подготовка к репетиции парада Победы в Екатеринбурге.
© REUTERS / KCNAВоенные учения в честь 85-летия со дня основания Корейской Народной армии в КНДР.Военные учения в честь 85-летия со дня основания Корейской Народной армии в Северной Корее. 26 апреля 2017
© REUTERS / KCNA
Военные учения в честь 85-летия со дня основания Корейской Народной армии в КНДР.
© AFP 2017 / Lakruwan WanniarachchiУчастники традиционной гонки на повозках во время празднования Нового года на Шри-Ланке.Участник традиционной гонки на повозках во время празднования Нового года на Шри-Ланке
© AFP 2017 / Lakruwan Wanniarachchi
Участники традиционной гонки на повозках во время празднования Нового года на Шри-Ланке.
© AFP 2017 / Ahmad GharabliВыступление турецкого дервиша в мечети Эль-Акса в Иерусалиме во время церемонии, посвященной вознесению пророка Мухаммеда.Турецкий дервиш выступает в мечети Эль-Акса во время Исра и мирадж в Иерусалиме
© AFP 2017 / Ahmad Gharabli
Выступление турецкого дервиша в мечети Эль-Акса в Иерусалиме во время церемонии, посвященной вознесению пророка Мухаммеда.
© AFP 2017 / Johannes EiseleАвтомобиль Beiqi Foton Motor на Шанхайском автосалоне.Девушка возле автомобиля китайской компании Beiqi Foton Motor на Шанхайском автосалоне 2017
© AFP 2017 / Johannes Eisele
Автомобиль Beiqi Foton Motor на Шанхайском автосалоне.
© РИА Новости . Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкФутбольный матч между командами сотрудников общества Красного Креста и Красного Полумесяца и студентами в Дейр-эз-Зоре.Игроки во время футбольного матча между командами сотрудников общества Красного Креста и Красного Полумесяца и студентами в сирийском городе Дейр-эз-Зор
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Футбольный матч между командами сотрудников общества Красного Креста и Красного Полумесяца и студентами в Дейр-эз-Зоре.
© REUTERS / Gregg NewtonДемонстрация против нарушения прав коренных народов в Бразилии.Индейцы принимают участие в демонстрации против нарушения прав коренных народов в Бразилии
© REUTERS / Gregg Newton
Демонстрация против нарушения прав коренных народов в Бразилии.
© РИА Новости . Александр ВильфПерейти в фотобанкПоказ новой коллекции дизайнера Анастасии Задориной в Москве.Показ новой коллекции дизайнера Анастасии Задориной
© РИА Новости . Александр Вильф
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Показ новой коллекции дизайнера Анастасии Задориной в Москве.
© РИА Новости . Антон ДенисовПерейти в фотобанкРоссийская теннисистка Мария Шарапова радуется победе в матче первого круга против итальянки Роберты Винчи на турнире WTA Porsche Tennis Grand Prix 2017 в Штутгарте.Мария Шарапова радуется победе в матче первого круга одиночной встречи против Роберты Винчи в матче WTA Porsche Tennis Grand Prix 2017 в Штутгарте
© РИА Новости . Антон Денисов
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Российская теннисистка Мария Шарапова радуется победе в матче первого круга против итальянки Роберты Винчи на турнире WTA Porsche Tennis Grand Prix 2017 в Штутгарте.
© РИА Новости . Александр КряжевПерейти в фотобанкМеханик Максим Свекла, изготавливающий полноразмерные модели боевой техники времен Великой Отечественной войны, демонстрирует БМ-13 "Катюша" в поселке Большой Оеш под Новосибирском.Мастер Максим Свекла демонстрирует БМ-13 Катюша в поселке Большой Оеш Новосибирской области
© РИА Новости . Александр Кряжев
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Механик Максим Свекла, изготавливающий полноразмерные модели боевой техники времен Великой Отечественной войны, демонстрирует БМ-13 "Катюша" в поселке Большой Оеш под Новосибирском.
© РИА Новости . Александр КряжевПерейти в фотобанкПатриотическая акция "Георгиевская ленточка" в Новосибирске.Волонтер Российских студенческих отрядов раздает георгиевские ленточки в Первомайском сквере Новосибирска в рамках ежегодной акции Георгиевская ленточка
© РИА Новости . Александр Кряжев
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Патриотическая акция "Георгиевская ленточка" в Новосибирске.
© РИА Новости . Максим БлиновПерейти в фотобанкГраффити с изображением русского полководца Михаила Кутузова на фасаде дома в Москве.Граффити с Михаилом Кутузовым на фасаде дома в Москве
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Граффити с изображением русского полководца Михаила Кутузова на фасаде дома в Москве.
© РИА Новости . Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкОгненное шоу на Первом фестивале влюбленных в московском центре культуры и развлечений "Кремль в Измайлово".Участница огненного шоу на Первом фестивале влюбленных в центре культуры и развлечений Кремль в Измайлово в Москве
© РИА Новости . Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Огненное шоу на Первом фестивале влюбленных в московском центре культуры и развлечений "Кремль в Измайлово".
© REUTERS / Navesh ChitrakarТрадиционная молитва в День матери в Непале.Дня матери в Катманду. Непал, 26 апреля 2017
© REUTERS / Navesh Chitrakar
Традиционная молитва в День матери в Непале.
© РИА Новости . Максим БлиновПерейти в фотобанкФинальный кастинг конкурса талантов и красоты "Мисс Москва 2017" в театре танца "Щелкунчик".Девушки во время финального кастинг-отбора претенденток для участия в XXII фестивале талантов и красоты Мисс Москва 2017 в театре танца Щелкунчик
© РИА Новости . Максим Блинов
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Финальный кастинг конкурса талантов и красоты "Мисс Москва 2017" в театре танца "Щелкунчик".
© REUTERS / Thomas MukoyaТренировка по боевым искусствам на китайском заводе Deway Security Group в Найроби.Кенийские охранники во время тренировок боевых искусств на китайском заводе Deway Security Group
© REUTERS / Thomas Mukoya
Тренировка по боевым искусствам на китайском заводе Deway Security Group в Найроби.
© REUTERS / Mike HutchingsУдар молнии по портовым кранам в Кейптауне.Удар молнии по портовым кранам в Кейптауне
© REUTERS / Mike Hutchings
Удар молнии по портовым кранам в Кейптауне.
© РИА Новости . Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкФинал конкурса "Российская красавица 2017" в Korston Club Hotel в Москве.Выступление финалисток конкурса Российская красавица 2017 в Korston Club Hotel в Москве
© РИА Новости . Евгения Новоженина
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Финал конкурса "Российская красавица 2017" в Korston Club Hotel в Москве.
© AFP 2017 / Marcel van Hoorn Футбольный матч ПСВ "Эйндховен" – "Аякс" в Амстердаме. После того, как болельщики нидерландского клуба использовали дымовые шашки трибуны окутал черный дым.Черное облако дыма окутало трибуны на матче ПСВ Эйндховен – Аякс
© AFP 2017 / Marcel van Hoorn
Футбольный матч ПСВ "Эйндховен" – "Аякс" в Амстердаме. После того, как болельщики нидерландского клуба использовали дымовые шашки трибуны окутал черный дым.
Выступление финалисток конкурса Российская красавица 2017 в Korston Club Hotel в МосквеЛучшие фото недели: фестиваль влюбленных и "сезон крабов" на Кубе10:3828.04.2017
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Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.

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