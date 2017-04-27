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Файеры и слезоточивый газ. Парижские школьники вышли на марш протеста

16:1127.04.2017
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Акция протеста школьников против обоих кандидатов в президенты Франции в Париже
Участник акции протеста в Париже, Франция. 27 апреля 2017
Школьники во время акции протеста против обоих кандидатов в президенты Франции в Париже. 27 апреля 2017
Акция протеста школьников против обоих кандидатов в президенты Франции в Париже
Акция протеста школьников против обоих кандидатов в президенты Франции в Париже
Сотрудники полиции и протестующие в Париже, Франция. 27 апреля 2017
Акция протеста против обоих кандидатов в президенты Франции в Париже. 27 апреля 2017
Школьники во время акции протеста против обоих кандидатов в президенты Франции в Париже. 27 апреля 2017
Школьники во время акции протеста против обоих кандидатов в президенты Франции в Париже. 27 апреля 2017
Акция протеста школьников против обоих кандидатов в президенты Франции в Париже
Сотрудники полиции во время акции протеста против обоих кандидатов в президенты Франции в Париже. 27 апреля 2017
Надпись на стене школы во время акции протеста против обоих кандидатов в президенты Франции в Париже. 27 апреля 2017
© SputnikНесколько сотен школьников и лицеистов вышли на марш в Париже против обоих кандидатов в президенты Франции – экс-министра Эммануэля Макрона и лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.Акция протеста школьников против обоих кандидатов в президенты Франции в Париже
© Sputnik
Несколько сотен школьников и лицеистов вышли на марш в Париже против обоих кандидатов в президенты Франции – экс-министра Эммануэля Макрона и лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.
© РИА Новости . Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкМолодые люди полностью или частично заблокировали несколько учебных заведений.Участник акции протеста в Париже, Франция. 27 апреля 2017
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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Молодые люди полностью или частично заблокировали несколько учебных заведений.
© РИА Новости . Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкЗатем молодежь стала стягиваться на площадь Республики, откуда собравшиеся направились в сторону площади Бастилии.Школьники во время акции протеста против обоих кандидатов в президенты Франции в Париже. 27 апреля 2017
© РИА Новости . Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
Затем молодежь стала стягиваться на площадь Республики, откуда собравшиеся направились в сторону площади Бастилии.
© SputnikВо время шествия школьники били витрины магазинов и поджигали дымовые шашки.Акция протеста школьников против обоих кандидатов в президенты Франции в Париже
© Sputnik
Во время шествия школьники били витрины магазинов и поджигали дымовые шашки.
© SputnikМарш не был согласован с городскими властями. В центр города стянули наряды полиции.Акция протеста школьников против обоих кандидатов в президенты Франции в Париже
© Sputnik
Марш не был согласован с городскими властями. В центр города стянули наряды полиции.
© AFP 2017 / Lionel BonaventureПротестующие начали бросать в стражей порядка бутылки и мусор.Сотрудники полиции и протестующие в Париже, Франция. 27 апреля 2017
© AFP 2017 / Lionel Bonaventure
Протестующие начали бросать в стражей порядка бутылки и мусор.
© AFP 2017 / Lionel BonaventureДля усмирения толпы правоохранители применили слезоточивый газ.Акция протеста против обоих кандидатов в президенты Франции в Париже. 27 апреля 2017
© AFP 2017 / Lionel Bonaventure
Для усмирения толпы правоохранители применили слезоточивый газ.
© AFP 2017 / Lionel BonaventureПервый тур выборов президента Франции прошел 23 апреля. На пост главы государства претендовали одиннадцать кандидатов.Школьники во время акции протеста против обоих кандидатов в президенты Франции в Париже. 27 апреля 2017
© AFP 2017 / Lionel Bonaventure
Первый тур выборов президента Франции прошел 23 апреля. На пост главы государства претендовали одиннадцать кандидатов.
© РИА Новости . Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкПо итогам первого тура лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон набрал 24,01% голосов, лидер партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен - 21,3%.Школьники во время акции протеста против обоих кандидатов в президенты Франции в Париже. 27 апреля 2017
© РИА Новости . Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
По итогам первого тура лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон набрал 24,01% голосов, лидер партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен - 21,3%.
© SputnikОба кандидата прошли во второй тур, голосование по которому назначено на 7 мая.Акция протеста школьников против обоих кандидатов в президенты Франции в Париже
© Sputnik
Оба кандидата прошли во второй тур, голосование по которому назначено на 7 мая.
© REUTERS / Gonzalo FuentesПо данным опроса OpinionWay, во втором туре за Макрона проголосуют 60% избирателей, а за Ле Пен - 40%.Сотрудники полиции во время акции протеста против обоих кандидатов в президенты Франции в Париже. 27 апреля 2017
© REUTERS / Gonzalo Fuentes
По данным опроса OpinionWay, во втором туре за Макрона проголосуют 60% избирателей, а за Ле Пен - 40%.
© REUTERS / Gonzalo FuentesСогласно опросу компании ELabe, кандидатами на пост главы государства доволен только 31% опрошенных. При этом большая часть французских избирателей — 69% — недовольна парой Ле Пен — Макрон в качестве кандидатов на пост главы государства.Надпись на стене школы во время акции протеста против обоих кандидатов в президенты Франции в Париже. 27 апреля 2017
© REUTERS / Gonzalo Fuentes
Согласно опросу компании ELabe, кандидатами на пост главы государства доволен только 31% опрошенных. При этом большая часть французских избирателей — 69% — недовольна парой Ле Пен — Макрон в качестве кандидатов на пост главы государства.
Школьники во время акции протеста против обоих кандидатов в президенты Франции в Париже. 27 апреля 2017Файеры и слезоточивый газ. Парижские школьники вышли на марш протеста16:1127.04.2017
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В Париже школьники вышли на марш протеста против кандидатов в президенты Франции – экс-министра Эммануэля Макрона и лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен. Протесты во французской столице —  в фотоленте Ria.ru

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