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Участники всероссийской акции" Георгиевская ленточка"

Сюжет:
Подготовка к празднованию Дня Победы
17:3727.04.2017
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Волонтер Российских студенческих отрядов раздает георгиевские ленточки в Первомайском сквере Новосибирска в рамках ежегодной акции Георгиевская ленточка
Волонтеры Российских студенческих отрядов в Первомайском сквере Новосибирска во время ежегодной акции Георгиевская ленточка
Волонтеры раздают георгиевские ленточки на одной из улиц в Иркутске в рамках стартовавшей ежегодной акции Георгиевская ленточка
Дети повязывают георгиевские ленточки на одной из улиц в Иркутске в рамках стартовавшей ежегодной акции Георгиевская ленточка
Волонтер раздает георгиевские ленточки на Зубовском бульваре в Москве в рамках стартовавшей ежегодной акции Георгиевская ленточка
Сирийские студенты во время акции Георгиевская ленточка на территории Дамасского государственного университета
Сирийские студенты во время акции Георгиевская ленточка на территории Дамасского государственного университета
Участники стартовавшей Всероссийской ежегодной акции Георгиевская ленточка, посвященной 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Акция Георгиевская ленточка
Старт акции Георгиевская ленточка в России
Волонтеры раздают георгиевские ленточки возле Вечного огня в Челябинске в рамках стартовавшей ежегодной акции Георгиевская ленточка
Всероссийская акция Георгиевская ленточка в Челябинске
Волонтеры раздают георгиевские ленточки в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге в рамках стартовавшей ежегодной акции Георгиевская ленточка
Волонтер раздает георгиевские ленточки на одной из улиц в Симферополе в рамках стартовавшей ежегодной акции Георгиевская ленточка
Волонтер раздает георгиевские ленточки на одной из улиц в Симферополе в рамках стартовавшей ежегодной акции Георгиевская ленточка
Волонтер Республиканского центра спортивно-патриотической и допризывной подготовки молодежи Патриот раздает георгиевские ленточки в Казани в рамках ежегодной акции Георгиевская ленточка
© РИА Новости . Александр КряжевПерейти в фотобанкВсероссийская акция "Георгиевская ленточка", посвященная Дню Победы", стартовала 24 апреля.Волонтер Российских студенческих отрядов раздает георгиевские ленточки в Первомайском сквере Новосибирска в рамках ежегодной акции Георгиевская ленточка
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Всероссийская акция "Георгиевская ленточка", посвященная Дню Победы", стартовала 24 апреля.
© РИА Новости . Александр КряжевПерейти в фотобанкПервые георгиевские ленточки появились на улицах российских городов с началом одноименной акции.Волонтеры Российских студенческих отрядов в Первомайском сквере Новосибирска во время ежегодной акции Георгиевская ленточка
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Первые георгиевские ленточки появились на улицах российских городов с началом одноименной акции.
© РИА Новости . Владимир СмирновПерейти в фотобанкВолонтеры раздают георгиевские ленточки на одной из улиц в Иркутске.Волонтеры раздают георгиевские ленточки на одной из улиц в Иркутске в рамках стартовавшей ежегодной акции Георгиевская ленточка
© РИА Новости . Владимир Смирнов
Перейти в фотобанк
Волонтеры раздают георгиевские ленточки на одной из улиц в Иркутске.
© РИА Новости . Владимир СмирновПерейти в фотобанкВ 2017 году в акции принимают участие 85 регионов России и почти 90 стран мира.Дети повязывают георгиевские ленточки на одной из улиц в Иркутске в рамках стартовавшей ежегодной акции Георгиевская ленточка
© РИА Новости . Владимир Смирнов
Перейти в фотобанк
В 2017 году в акции принимают участие 85 регионов России и почти 90 стран мира.
© РИА Новости . Григорий СысоевПерейти в фотобанкПо словам замглавы Россотрудничества Александра Радькова, с каждым годом акция набирает все большую популярность.Волонтер раздает георгиевские ленточки на Зубовском бульваре в Москве в рамках стартовавшей ежегодной акции Георгиевская ленточка
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
По словам замглавы Россотрудничества Александра Радькова, с каждым годом акция набирает все большую популярность.
© РИА Новости . Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкВ 2017 году она впервые прошла на территории Дамасского государственного университета в Сирии.Сирийские студенты во время акции Георгиевская ленточка на территории Дамасского государственного университета
© РИА Новости . Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
В 2017 году она впервые прошла на территории Дамасского государственного университета в Сирии.
© РИА Новости . Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкУ медицинского факультета студенты кафедры русского языка менее чем за полчаса раздали более 1,5 тысячи ленточек вместе с памятками на арабском языке, где вкратце объясняется важность символа в истории России.Сирийские студенты во время акции Георгиевская ленточка на территории Дамасского государственного университета
© РИА Новости . Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
У медицинского факультета студенты кафедры русского языка менее чем за полчаса раздали более 1,5 тысячи ленточек вместе с памятками на арабском языке, где вкратце объясняется важность символа в истории России.
© РИА Новости . Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкВо вторник у Белого дома в Вашингтоне около 40 активистов из организаций русскоязычной молодежи намерены раздать порядка 500 лент, сообщила второй секретарь посольства России в США Екатерина Акульчева.Участники стартовавшей Всероссийской ежегодной акции Георгиевская ленточка, посвященной 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости . Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Во вторник у Белого дома в Вашингтоне около 40 активистов из организаций русскоязычной молодежи намерены раздать порядка 500 лент, сообщила второй секретарь посольства России в США Екатерина Акульчева.
© РИА Новости . Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкЗатем акция по эстафете перейдет в Нью-Йорк и другие города США.Акция Георгиевская ленточка
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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Затем акция по эстафете перейдет в Нью-Йорк и другие города США.
© РИА Новости . Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкЛенточки раздают в русскоязычных школах Вашингтона, Нью-Йорка, Флориды, других городов и штатов. "Дети из этих школ пойдут в обычные американские школы и будут на уроках мужества рассказывать об этом символе", - полагает Акульчева.Старт акции Георгиевская ленточка в России
© РИА Новости . Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Ленточки раздают в русскоязычных школах Вашингтона, Нью-Йорка, Флориды, других городов и штатов. "Дети из этих школ пойдут в обычные американские школы и будут на уроках мужества рассказывать об этом символе", - полагает Акульчева.
© РИА Новости . Александр КондратюкПерейти в фотобанкВолонтеры раздают георгиевские ленточки возле Вечного огня в Челябинске.Волонтеры раздают георгиевские ленточки возле Вечного огня в Челябинске в рамках стартовавшей ежегодной акции Георгиевская ленточка
© РИА Новости . Александр Кондратюк
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Волонтеры раздают георгиевские ленточки возле Вечного огня в Челябинске.
© РИА Новости . Александр КондратюкПерейти в фотобанкК патриотической акции также присоединилось Приднестровье. На Мемориале славы в Тирасполе состоялся митинг, в котором помимо политиков приняли участие фронтовики и активисты патриотических организаций.Всероссийская акция Георгиевская ленточка в Челябинске
© РИА Новости . Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
К патриотической акции также присоединилось Приднестровье. На Мемориале славы в Тирасполе состоялся митинг, в котором помимо политиков приняли участие фронтовики и активисты патриотических организаций.
© РИА Новости . Алексей ДаничевПерейти в фотобанкВолонтеры раздают георгиевские ленточки в аэропорту "Пулково" в Санкт-Петербурге.Волонтеры раздают георгиевские ленточки в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге в рамках стартовавшей ежегодной акции Георгиевская ленточка
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Волонтеры раздают георгиевские ленточки в аэропорту "Пулково" в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости . Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкНесмотря на политическую обстановку, приуроченные ко Дню Победы акции пройдут на Украине и в Прибалтике, сообщили в российском МИД.Волонтер раздает георгиевские ленточки на одной из улиц в Симферополе в рамках стартовавшей ежегодной акции Георгиевская ленточка
© РИА Новости . Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Несмотря на политическую обстановку, приуроченные ко Дню Победы акции пройдут на Украине и в Прибалтике, сообщили в российском МИД.
© РИА Новости . Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкВпервые акция "Георгиевская ленточка" прошла в 2005 году, с тех пор повязывать ленточку накануне 9 мая стало традицией.Волонтер раздает георгиевские ленточки на одной из улиц в Симферополе в рамках стартовавшей ежегодной акции Георгиевская ленточка
© РИА Новости . Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Впервые акция "Георгиевская ленточка" прошла в 2005 году, с тех пор повязывать ленточку накануне 9 мая стало традицией.
© РИА Новости . Максим БогодвидПерейти в фотобанкДля миллионов людей в России и за ее пределами черно-оранжевая ленточка является символом памяти, связи поколений и воинской славы.Волонтер Республиканского центра спортивно-патриотической и допризывной подготовки молодежи Патриот раздает георгиевские ленточки в Казани в рамках ежегодной акции Георгиевская ленточка
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Для миллионов людей в России и за ее пределами черно-оранжевая ленточка является символом памяти, связи поколений и воинской славы.
Волонтер Российских студенческих отрядов раздает георгиевские ленточки в Первомайском сквере Новосибирска в рамках ежегодной акции Георгиевская ленточкаУчастники всероссийской акции" Георгиевская ленточка"17:3727.04.2017
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Традиционная акция "Георгиевская ленточка", посвященная годовщине годовщине Победы в Великой Отечественной войне, стартовала 24 апреля в 85 российских регионах и в более чем 90 странах мира. Первые участники акции — в фотоленте Ria.ru.

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