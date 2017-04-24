Лучшие кадры с чемпионата по фигурному катанию в Токио

В состав каждой команды вошли двое мужчин-одиночников, двое женщин-одиночниц, по одной спортивной и танцевальной паре. По результатам каждой программы(короткой и произвольной) в одиночных видах командам присваивали по 12 очков за первое место спортсмена или спортсменки, 11 – за второе, далее по убывающей. В парных видах победители получали 12 баллов, а занявший последнее место дуэт — семь баллов.