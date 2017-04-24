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Лучшие кадры с чемпионата по фигурному катанию в Токио

15:5724.04.2017
(обновлено: 16:00 24.04.2017)
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Ван Шиюэ и Лю Синьюй выступают в произвольной программе танцев на льду на командном чемпионате мира по фигурному катанию в Токио
Фигуристы во время финала показательных выступлений на командном чемпионате мира по фигурному катанию в Токио
Ванесса Джеймс и Морган Сипре участвуют в показательных выступлениях на командном чемпионате мира по фигурному катанию в Токио
Евгения Медведева выступает в произвольной программе женского одиночного катания на командном чемпионате мира по фигурному катанию в Токио
Эшли Вагнер участвует в показательных выступлениях на командном чемпионате мира по фигурному катанию в Токио
Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев участвуют в показательных выступлениях на командном чемпионате мира по фигурному катанию в Токио
Елена Радионова выступает в короткой программе женского одиночного катания на командном чемпионате мира по фигурному катанию в Токио
Призеры командного чемпионата мира по фигурному катанию в Токио на церемонии награждения
Джейсон Браун участвует в показательных выступлениях на командном чемпионате мира по фигурному катанию в Токио
Юдзуру Ханю выступает в короткой программе мужского одиночного катания на командном чемпионате мира по фигурному катанию в Токио
Евгения Медведева участвует в показательных выступлениях на командном чемпионате мира по фигурному катанию в Токи
Кэтлин Уивер и Эндрю Поже участвуют в показательных выступлениях на командном чемпионате мира по фигурному катанию в Токио
Российские спортсмены перед объявлением оценок за выступления в произвольной программе одиночного катания среди мужчин на командном чемпионате мира по фигурному катанию в Токио
Сумирэ Суто и Франсис Будро-Оде участвуют в показательных выступлениях на командном чемпионате мира по фигурному катанию в Токио
Хавьер Фернандес участвует в показательных выступлениях на командном чемпионате мира по фигурному катанию в Токио
© РИА Новости . Владимир ПесняПерейти в фотобанкВ Токио прошел командный чемпионат по фигурному катанию под названием World Team Trophy-2017.Ван Шиюэ и Лю Синьюй выступают в произвольной программе танцев на льду на командном чемпионате мира по фигурному катанию в Токио
© РИА Новости . Владимир Песня
Перейти в фотобанк
В Токио прошел командный чемпионат по фигурному катанию под названием World Team Trophy-2017.
© РИА Новости . Владимир ПесняПерейти в фотобанкВ турнире принимали участие шесть сборных, имеющих наилучший рейтинг в системе Международного союза конькобежцев: Россия, Канада, США, Япония, Китай и Франция.Фигуристы во время финала показательных выступлений на командном чемпионате мира по фигурному катанию в Токио
© РИА Новости . Владимир Песня
Перейти в фотобанк
В турнире принимали участие шесть сборных, имеющих наилучший рейтинг в системе Международного союза конькобежцев: Россия, Канада, США, Япония, Китай и Франция.
© РИА Новости . Владимир ПесняПерейти в фотобанкВ состав каждой команды вошли двое мужчин-одиночников, двое женщин-одиночниц, по одной спортивной и танцевальной паре. По результатам каждой программы(короткой и произвольной) в одиночных видах командам присваивали по 12 очков за первое место спортсмена или спортсменки, 11 – за второе, далее по убывающей. В парных видах победители получали 12 баллов, а занявший последнее место дуэт — семь баллов.Ванесса Джеймс и Морган Сипре участвуют в показательных выступлениях на командном чемпионате мира по фигурному катанию в Токио
© РИА Новости . Владимир Песня
Перейти в фотобанк
В состав каждой команды вошли двое мужчин-одиночников, двое женщин-одиночниц, по одной спортивной и танцевальной паре. По результатам каждой программы(короткой и произвольной) в одиночных видах командам присваивали по 12 очков за первое место спортсмена или спортсменки, 11 – за второе, далее по убывающей. В парных видах победители получали 12 баллов, а занявший последнее место дуэт — семь баллов.
© РИА Новости . Владимир ПесняПерейти в фотобанкПо итогам соревнований российская сборная заняла второе место, уступив команде Японии. Третье место досталось спортсменам из США.Евгения Медведева выступает в произвольной программе женского одиночного катания на командном чемпионате мира по фигурному катанию в Токио
© РИА Новости . Владимир Песня
Перейти в фотобанк
По итогам соревнований российская сборная заняла второе место, уступив команде Японии. Третье место досталось спортсменам из США.
© РИА Новости . Владимир ПесняПерейти в фотобанкКапитаном российско команды избрали Екатерину Боброву, завоевавшую в 2013 году бронзу на чемпионате мира в танцах на льду в паре с Дмитрием Соловьевым. Однако хедлайнером российской команды стала двукратная чемпионка мира в одиночном катании Евгения Медведева.Эшли Вагнер участвует в показательных выступлениях на командном чемпионате мира по фигурному катанию в Токио
© РИА Новости . Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Капитаном российско команды избрали Екатерину Боброву, завоевавшую в 2013 году бронзу на чемпионате мира в танцах на льду в паре с Дмитрием Соловьевым. Однако хедлайнером российской команды стала двукратная чемпионка мира в одиночном катании Евгения Медведева.
© РИА Новости . Владимир ПесняПерейти в фотобанкНа турнире в Токио Медведева установила новый мировой рекорд в короткой программе, набрав 80,85 балла.Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев участвуют в показательных выступлениях на командном чемпионате мира по фигурному катанию в Токио
© РИА Новости . Владимир Песня
Перейти в фотобанк
На турнире в Токио Медведева установила новый мировой рекорд в короткой программе, набрав 80,85 балла.
© РИА Новости . Владимир ПесняПерейти в фотобанкФигуристка принесла российской команде максимальное количество очков - 24.Елена Радионова выступает в короткой программе женского одиночного катания на командном чемпионате мира по фигурному катанию в Токио
© РИА Новости . Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Фигуристка принесла российской команде максимальное количество очков - 24.
© РИА Новости . Владимир ПесняПерейти в фотобанкДругая российская одиночница Елена Радионова показала заняла второе место в короткой программе, набрав 72,21 балла. В произвольной спортсменка оказалась только пятой.Призеры командного чемпионата мира по фигурному катанию в Токио на церемонии награждения
© РИА Новости . Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Другая российская одиночница Елена Радионова показала заняла второе место в короткой программе, набрав 72,21 балла. В произвольной спортсменка оказалась только пятой.
© РИА Новости . Владимир ПесняПерейти в фотобанкМихаил Коляда стал четвертым в короткой программе и пятым в произвольной. Максим Ковтун занял одиннадцатое и десятое места соответственно.Джейсон Браун участвует в показательных выступлениях на командном чемпионате мира по фигурному катанию в Токио
© РИА Новости . Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Михаил Коляда стал четвертым в короткой программе и пятым в произвольной. Максим Ковтун занял одиннадцатое и десятое места соответственно.
© РИА Новости . Владимир ПесняПерейти в фотобанкБронзовые призеры последнего чемпионата мира Евгения Тарасова и Владимир Морозов с результатом 142,38 балла стали вторыми в произвольной программе.Юдзуру Ханю выступает в короткой программе мужского одиночного катания на командном чемпионате мира по фигурному катанию в Токио
© РИА Новости . Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Бронзовые призеры последнего чемпионата мира Евгения Тарасова и Владимир Морозов с результатом 142,38 балла стали вторыми в произвольной программе.
© РИА Новости . Владимир ПесняПерейти в фотобанкПервое место заняли французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре, на третьем – китайцы Пэн Чэн и Цзинь Ян.Евгения Медведева участвует в показательных выступлениях на командном чемпионате мира по фигурному катанию в Токи
© РИА Новости . Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Первое место заняли французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре, на третьем – китайцы Пэн Чэн и Цзинь Ян.
© РИА Новости . Владимир ПесняПерейти в фотобанкОлимпийские чемпионы по танцам на льду Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев стали третьими в короткой и произвольной программах.Кэтлин Уивер и Эндрю Поже участвуют в показательных выступлениях на командном чемпионате мира по фигурному катанию в Токио
© РИА Новости . Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Олимпийские чемпионы по танцам на льду Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев стали третьими в короткой и произвольной программах.
© РИА Новости . Владимир ПесняПерейти в фотобанкПервое место в коротком танце заняли американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс, второе – канадцы Кейтлин Уивер и Эндрю Поже. В произвольной программе дуэты "поменялись местами".Российские спортсмены перед объявлением оценок за выступления в произвольной программе одиночного катания среди мужчин на командном чемпионате мира по фигурному катанию в Токио
© РИА Новости . Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Первое место в коротком танце заняли американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс, второе – канадцы Кейтлин Уивер и Эндрю Поже. В произвольной программе дуэты "поменялись местами".
© РИА Новости . Владимир ПесняПерейти в фотобанкКомандный чемпионат по фигурному катанию проводится в Токио с 2009 года.Сумирэ Суто и Франсис Будро-Оде участвуют в показательных выступлениях на командном чемпионате мира по фигурному катанию в Токио
© РИА Новости . Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Командный чемпионат по фигурному катанию проводится в Токио с 2009 года.
© РИА Новости . Владимир ПесняПерейти в фотобанкПризовой фонд турнира составляет миллион долларов.Хавьер Фернандес участвует в показательных выступлениях на командном чемпионате мира по фигурному катанию в Токио
© РИА Новости . Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Призовой фонд турнира составляет миллион долларов.
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Сборная России по фигурному катанию заняла второе место на командном чемпионате мира в Токио. Самые яркие фото выступлений фигуристов — в фотоленте Ria.ru.

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