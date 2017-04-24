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"Штурм Берлина" под Кубинкой

11:4624.04.2017
(обновлено: 11:51 24.04.2017)
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Участники военно-исторической реконструкции Штурм Берлина
Участники во время военно-исторической реконструкции Штурм Берлина
Военно-историческая реконструкция Штурм Берлина
Участники военно-исторической реконструкции Штурм Берлина
Военно-историческая реконструкция Штурм Берлина
Участники во время военно-исторической реконструкции Штурм Берлина
Участники военно-исторической реконструкции Штурм Берлина
Военно-историческая реконструкция Штурм Берлина
Участники во время военно-исторической реконструкции Штурм Берлина
Участник военно-исторической реконструкции Штурм Берлина
Участники военно-исторической реконструкции Штурм Берлина
Советские штурмовики во время военно-исторической реконструкции Штурм Берлина
Участники во время военно-исторической реконструкции Штурм Берлина
Участник во время военно-исторической реконструкции Штурм Берлина
Макет здания Рейхстага во время военно-исторической реконструкции Штурм Берлина
© РИА Новости . Максим БлиновПерейти в фотобанкВ подмосковном парке "Патриот" прошла исторической реконструкции "Штурм Берлина", посвященная 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.Участники военно-исторической реконструкции Штурм Берлина
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
В подмосковном парке "Патриот" прошла исторической реконструкции "Штурм Берлина", посвященная 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
© РИА Новости . Илья ПиталевПерейти в фотобанкВ реконструкции событий финальной битвы Великой Отечественной войны приняли участие 125 военно-исторических клубов.Участники во время военно-исторической реконструкции Штурм Берлина
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
В реконструкции событий финальной битвы Великой Отечественной войны приняли участие 125 военно-исторических клубов.
© РИА Новости . Максим БлиновПерейти в фотобанкСобытия весны 1945 года воспроизводили более полутора тысяч реконструкторов из России, Германии, Австрии и других стран.Военно-историческая реконструкция Штурм Берлина
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
События весны 1945 года воспроизводили более полутора тысяч реконструкторов из России, Германии, Австрии и других стран.
© РИА Новости . Максим БлиновПерейти в фотобанкСценарный план реконструкции был разработан с соблюдением максимальной достоверности событий последних дней войны, отметили в Минобороны.Участники военно-исторической реконструкции Штурм Берлина
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Сценарный план реконструкции был разработан с соблюдением максимальной достоверности событий последних дней войны, отметили в Минобороны.
© РИА Новости . Максим БлиновПерейти в фотобанкУчастники мероприятия смоделировали события 1945 года, когда ударные части Красной армии сломили упорное сопротивление врага на полосе обороны Зееловских высот, а затем, преследуя отступающие части Вермахта, достигли столицы фашисткой Германии.Военно-историческая реконструкция Штурм Берлина
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Участники мероприятия смоделировали события 1945 года, когда ударные части Красной армии сломили упорное сопротивление врага на полосе обороны Зееловских высот, а затем, преследуя отступающие части Вермахта, достигли столицы фашисткой Германии.
© РИА Новости . Илья ПиталевПерейти в фотобанкВ финале реконструкторы воспроизвели сцену капитуляции штаба военного коменданта Берлина генерала Вейдлинга и установку знамени Победы 150-й Идрицкой стрелковой дивизии над Рейхстагом.Участники во время военно-исторической реконструкции Штурм Берлина
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
В финале реконструкторы воспроизвели сцену капитуляции штаба военного коменданта Берлина генерала Вейдлинга и установку знамени Победы 150-й Идрицкой стрелковой дивизии над Рейхстагом.
© РИА Новости . Максим БлиновПерейти в фотобанкПри реконструкции Берлинской наступательной операции была использована трофейная немецкая техника и советские танки периода Великой Отечественной войны.Участники военно-исторической реконструкции Штурм Берлина
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
При реконструкции Берлинской наступательной операции была использована трофейная немецкая техника и советские танки периода Великой Отечественной войны.
© РИА Новости . Илья ПиталевПерейти в фотобанкС "советской стороны" на поле находились два танка Т34-85, два ИС-2, две самоходные артиллерийские установки, четыре установки залпового огня БМ-13 "Катюша".Военно-историческая реконструкция Штурм Берлина
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
С "советской стороны" на поле находились два танка Т34-85, два ИС-2, две самоходные артиллерийские установки, четыре установки залпового огня БМ-13 "Катюша".
© РИА Новости . Илья ПиталевПерейти в фотобанк"Со стороны "Вермахта" задействовали четыре танка PzKpfw IV, два PzKpfw III, танк PzKpfw VI, самоходную артиллерийскую установку Sturmgeschütz и бронеавтомобили.Участники во время военно-исторической реконструкции Штурм Берлина
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
"Со стороны "Вермахта" задействовали четыре танка PzKpfw IV, два PzKpfw III, танк PzKpfw VI, самоходную артиллерийскую установку Sturmgeschütz и бронеавтомобили.
© РИА Новости . Максим БлиновПерейти в фотобанкПроисходящее на сопровождалось аудиовизуальными пояснениями с архивными выдержками из подлинных сводок Совинформбюро, передовиц газеты "Красная Звезда" и директив Генерального штаба Красной Армии.Участник военно-исторической реконструкции Штурм Берлина
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Происходящее на сопровождалось аудиовизуальными пояснениями с архивными выдержками из подлинных сводок Совинформбюро, передовиц газеты "Красная Звезда" и директив Генерального штаба Красной Армии.
© РИА Новости . Максим БлиновПерейти в фотобанкВ "Штурме Берлина" приняли участие более 100 каскадеров. Чтобы достичь максимальной реалистичности, использовали несколько тысяч единиц пиротехники.Участники военно-исторической реконструкции Штурм Берлина
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
В "Штурме Берлина" приняли участие более 100 каскадеров. Чтобы достичь максимальной реалистичности, использовали несколько тысяч единиц пиротехники.
© РИА Новости . Илья ПиталевПерейти в фотобанкУчастники реконструкции воспроизвели танковые бои, дуэли истребительной авиации и операции пехоты.Советские штурмовики во время военно-исторической реконструкции Штурм Берлина
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Участники реконструкции воспроизвели танковые бои, дуэли истребительной авиации и операции пехоты.
© РИА Новости . Илья ПиталевПерейти в фотобанкПомимо реконструкции "Штурм Берлина" посетители парка "Патриот"также смогли увидеть экспозицию "Эхо войны" и невосстановленную технику времен ВОВ.Участники во время военно-исторической реконструкции Штурм Берлина
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Помимо реконструкции "Штурм Берлина" посетители парка "Патриот"также смогли увидеть экспозицию "Эхо войны" и невосстановленную технику времен ВОВ.
© РИА Новости . Илья ПиталевПерейти в фотобанкШтурм Берлина начался 25 апреля 1945. Силами первого Украинского и первого Белорусского фронтов город взяли в кольцо, общая протяженность которого составила около ста километров.Участник во время военно-исторической реконструкции Штурм Берлина
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Штурм Берлина начался 25 апреля 1945. Силами первого Украинского и первого Белорусского фронтов город взяли в кольцо, общая протяженность которого составила около ста километров.
© РИА Новости . Максим БлиновПерейти в фотобанкЧасти третьей ударной армии первого Белорусского фронта 28 апреля вышли в район Рейхстага. К 30 апреля подразделения Красной Армии ворвались в здание, а к утру 1 мая над Рейхстагом в числе других был установлен штурмовой флаг 150-й стрелковой дивизии, ставший Знаменем Победы.Макет здания Рейхстага во время военно-исторической реконструкции Штурм Берлина
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Части третьей ударной армии первого Белорусского фронта 28 апреля вышли в район Рейхстага. К 30 апреля подразделения Красной Армии ворвались в здание, а к утру 1 мая над Рейхстагом в числе других был установлен штурмовой флаг 150-й стрелковой дивизии, ставший Знаменем Победы.
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