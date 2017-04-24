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Крепость Чембало в Балаклаве

18:5924.04.2017
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Генуэзская крепость Чембало на территории Балаклавы
Вид на бухту в Балаклаве с генуэзской крепости Чембало
Генуэзская крепость Чембало на территории Балаклавы
Генуэзская крепость Чембало на территории Балаклавы
Генуэзская крепость Чембало на территории Балаклавы
Генуэзская крепость Чембало на территории Балаклавы
Вид на бухту в Балаклаве с генуэзской крепости Чембало
Генуэзская крепость Чембало на территории Балаклавы
Генуэзская крепость Чембало на территории Балаклавы
Генуэзская крепость Чембало на территории Балаклавы
Генуэзская крепость Чембало на территории Балаклавы
Цветы на территории генуэзской крепости Чембало в Балаклаве
© РИА Новости . Василий БатановПерейти в фотобанкОснование генуэзской крепости Чембало в Балаклаве относится к XIV веку. В 1344 году генуэзцы захватили Балаклавскую бухту, а чтобы укрепиться на ее берегах возвели первое фортификационное сооружение в виде башни, обнесенной деревянным забором.Генуэзская крепость Чембало на территории Балаклавы
© РИА Новости . Василий Батанов
Перейти в фотобанк
Основание генуэзской крепости Чембало в Балаклаве относится к XIV веку. В 1344 году генуэзцы захватили Балаклавскую бухту, а чтобы укрепиться на ее берегах возвели первое фортификационное сооружение в виде башни, обнесенной деревянным забором.
© РИА Новости . Василий БатановПерейти в фотобанкДля античных греков добраться до самых северных своих колоний на Черном море было очень непросто. Тем более ценилась эта извилистая бухта, которую они называли Симболон Лимен – "Сигнальная гавань".Вид на бухту в Балаклаве с генуэзской крепости Чембало
© РИА Новости . Василий Батанов
Перейти в фотобанк
Для античных греков добраться до самых северных своих колоний на Черном море было очень непросто. Тем более ценилась эта извилистая бухта, которую они называли Симболон Лимен – "Сигнальная гавань".
© РИА Новости . Василий БатановПерейти в фотобанкИсторически Чембало – одна из крепостей Генуэзской Газарии. Итальянцы назвали ее так, переделав на свой лад греческое название Симболон.Генуэзская крепость Чембало на территории Балаклавы
© РИА Новости . Василий Батанов
Перейти в фотобанк
Исторически Чембало – одна из крепостей Генуэзской Газарии. Итальянцы назвали ее так, переделав на свой лад греческое название Симболон.
© РИА Новости . Василий БатановПерейти в фотобанкКрепость выполняла несколько задач. Помимо оборонительного назначения, с ее башен открывался прекрасный обзор морских и прибрежных окрестностей Балаклавы.Генуэзская крепость Чембало на территории Балаклавы
© РИА Новости . Василий Батанов
Перейти в фотобанк
Крепость выполняла несколько задач. Помимо оборонительного назначения, с ее башен открывался прекрасный обзор морских и прибрежных окрестностей Балаклавы.
© РИА Новости . Василий БатановПерейти в фотобанкОбилие рыбы, которая заходила в местную бухту на нерест, дало ей имя Балаклава, которое в переводе с тюркского означает "Рыбное гнездо".Генуэзская крепость Чембало на территории Балаклавы
© РИА Новости . Василий Батанов
Перейти в фотобанк
Обилие рыбы, которая заходила в местную бухту на нерест, дало ей имя Балаклава, которое в переводе с тюркского означает "Рыбное гнездо".
© РИА Новости . Василий БатановПерейти в фотобанкВ 1454 году ордынский хан Джанибек захватил и разрушил балаклавскую крепость. После заключения мирного договора гора с остатками крепостных сооружений была возвращена генуэзцам, которые на руинах вновь возвели цитадель, но уже более укрепленную и высокую.Генуэзская крепость Чембало на территории Балаклавы
© РИА Новости . Василий Батанов
Перейти в фотобанк
В 1454 году ордынский хан Джанибек захватил и разрушил балаклавскую крепость. После заключения мирного договора гора с остатками крепостных сооружений была возвращена генуэзцам, которые на руинах вновь возвели цитадель, но уже более укрепленную и высокую.
© РИА Новости . Василий БатановПерейти в фотобанкВ 1475 году Чембало и бухту захватили турки. В Балаклаве появились две мечети, караван-сарай, турецкая баня, а маяк на вершине башни Донжон продолжал гореть, как и прежде.Вид на бухту в Балаклаве с генуэзской крепости Чембало
© РИА Новости . Василий Батанов
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В 1475 году Чембало и бухту захватили турки. В Балаклаве появились две мечети, караван-сарай, турецкая баня, а маяк на вершине башни Донжон продолжал гореть, как и прежде.
© РИА Новости . Василий БатановПерейти в фотобанкКрепость Чембало была абсолютно неприступна с моря. Ее защищали отвесные скалы высотою почти 200 метров. Пробиться к ней из бухты было тоже непросто, так как подножие горы было опоясано рядом башен и стен нижней крепости.Генуэзская крепость Чембало на территории Балаклавы
© РИА Новости . Василий Батанов
Перейти в фотобанк
Крепость Чембало была абсолютно неприступна с моря. Ее защищали отвесные скалы высотою почти 200 метров. Пробиться к ней из бухты было тоже непросто, так как подножие горы было опоясано рядом башен и стен нижней крепости.
© РИА Новости . Василий БатановПерейти в фотобанкПосле присоединения Крыма к Российской Империи территория крепости использовалась для размещения солдат местного гарнизона. Русское правительство заселило город греческими поселенцами, приглашенными с островов Эгейского архипелага и поступившими на царскую службу.Генуэзская крепость Чембало на территории Балаклавы
© РИА Новости . Василий Батанов
Перейти в фотобанк
После присоединения Крыма к Российской Империи территория крепости использовалась для размещения солдат местного гарнизона. Русское правительство заселило город греческими поселенцами, приглашенными с островов Эгейского архипелага и поступившими на царскую службу.
© РИА Новости . Василий БатановПерейти в фотобанкВ 1854 году город захватили англичане, которые подвели к Чембало каменные дороги, соорудили набережную, проложили первую в Крыму железную дорогу, протянули по дну моря телеграфный кабель в Болгарию и построили целые улицы домов английского типа.Генуэзская крепость Чембало на территории Балаклавы
© РИА Новости . Василий Батанов
Перейти в фотобанк
В 1854 году город захватили англичане, которые подвели к Чембало каменные дороги, соорудили набережную, проложили первую в Крыму железную дорогу, протянули по дну моря телеграфный кабель в Болгарию и построили целые улицы домов английского типа.
© РИА Новости . Василий БатановПерейти в фотобанкПрактически до середины XX века Чембало сохранялась в относительно хорошем состоянии. Только в 1942 году, во время боев с гитлеровскими войсками, крепость была частично разрушена, но максимальный ущерб ей нанесли в 1944 году, когда шли бои за освобождение Крыма.Генуэзская крепость Чембало на территории Балаклавы
© РИА Новости . Василий Батанов
Перейти в фотобанк
Практически до середины XX века Чембало сохранялась в относительно хорошем состоянии. Только в 1942 году, во время боев с гитлеровскими войсками, крепость была частично разрушена, но максимальный ущерб ей нанесли в 1944 году, когда шли бои за освобождение Крыма.
© РИА Новости . Василий БатановПерейти в фотобанкСейчас Чембало закрыта на реконструкцию, но подняться на гору и прогуляться вокруг крепости можно. Именно с высоты лучше всего видна вся красота необычной Балаклавской бухты.Цветы на территории генуэзской крепости Чембало в Балаклаве
© РИА Новости . Василий Батанов
Перейти в фотобанк
Сейчас Чембало закрыта на реконструкцию, но подняться на гору и прогуляться вокруг крепости можно. Именно с высоты лучше всего видна вся красота необычной Балаклавской бухты.
Генуэзская крепость Чембало на территории БалаклавыКрепость Чембало в Балаклаве18:5924.04.2017
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Генуэзская крепость Чембало считается главным украшением Балаклавы. Она построена на берегу длинной и узкой бухты, глубоко врезавшейся в сушу между обрывистых скал. Виды крепости Чембало — в фотоленте Ria.ru.

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