Крепость Чембало в Балаклаве

Практически до середины XX века Чембало сохранялась в относительно хорошем состоянии. Только в 1942 году, во время боев с гитлеровскими войсками, крепость была частично разрушена, но максимальный ущерб ей нанесли в 1944 году, когда шли бои за освобождение Крыма.