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Арт-фестиваль для журналистов "МедиаПасха"

23:5123.04.2017
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Участники расписывают пасхальные яйца на арт-фестивале для журналистов МедиаПасха в Москве
Дети прыгают через скакалку на арт-фестивале для журналистов МедиаПасха в Москве
Участники расписывают пасхальные яйца на арт-фестивале для журналистов МедиаПасха в Москве
Сотрудники Международного информационного агентства Россия сегодня, занявшие первое место, на арт-фестивале для журналистов МедиаПасха в Москве
Участница расписывает пасхальное яйцо на арт-фестивале для журналистов МедиаПасха в Москве
Выступление артистов на арт-фестивале для журналистов МедиаПасха в Москве
Участник расписывает пасхальное яйцо на арт-фестивале для журналистов МедиаПасха в Москве
Участники расписывают пасхальные яйца на арт-фестивале для журналистов МедиаПасха в Москве
Дети лепят из пластилина на арт-фестивале для журналистов МедиаПасха в Москве
Участники расписывают пасхальные яйца на арт-фестивале для журналистов МедиаПасха в Москве
Пасхальные яйца на арт-фестивале для журналистов МедиаПасха в Москве
Участники расписывают пасхальные яйца на арт-фестивале для журналистов МедиаПасха в Москве
Пасхальные яйца на арт-фестивале для журналистов МедиаПасха в Москве
© РИА Новости . Сергей ПятаковПерейти в фотобанкВ воскресенье, 23 апреля, в центре Москвы прошел арт-фестиваль "МедиаПасха".Участники расписывают пасхальные яйца на арт-фестивале для журналистов МедиаПасха в Москве
© РИА Новости . Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
В воскресенье, 23 апреля, в центре Москвы прошел арт-фестиваль "МедиаПасха".
© РИА Новости . Сергей ПятаковПерейти в фотобанкФестиваль проходил во дворе домового храма Российского православного университета - одного из организаторов мероприятия. Его проведение поддержали также Департамент культуры города Москвы и Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.Дети прыгают через скакалку на арт-фестивале для журналистов МедиаПасха в Москве
© РИА Новости . Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Фестиваль проходил во дворе домового храма Российского православного университета - одного из организаторов мероприятия. Его проведение поддержали также Департамент культуры города Москвы и Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.
© РИА Новости . Сергей ПятаковПерейти в фотобанкКоманды журналистов участвовали в конкурсе по росписи пасхальных яиц.Участники расписывают пасхальные яйца на арт-фестивале для журналистов МедиаПасха в Москве
© РИА Новости . Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Команды журналистов участвовали в конкурсе по росписи пасхальных яиц.
© РИА Новости . Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПервое место заняли сотрудники Международного информационного агентства "Россия сегодня".Сотрудники Международного информационного агентства Россия сегодня, занявшие первое место, на арт-фестивале для журналистов МедиаПасха в Москве
© РИА Новости . Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Первое место заняли сотрудники Международного информационного агентства "Россия сегодня".
© РИА Новости . Сергей ПятаковПерейти в фотобанкЧасть участников использовали в росписи пасхальные сюжеты.Участница расписывает пасхальное яйцо на арт-фестивале для журналистов МедиаПасха в Москве
© РИА Новости . Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Часть участников использовали в росписи пасхальные сюжеты.
© РИА Новости . Сергей ПятаковПерейти в фотобанкХудожественный конкурс сопровождался концертом фолк-групп "Ихтис" и "Арт Кейли".Выступление артистов на арт-фестивале для журналистов МедиаПасха в Москве
© РИА Новости . Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Художественный конкурс сопровождался концертом фолк-групп "Ихтис" и "Арт Кейли".
© РИА Новости . Сергей ПятаковПерейти в фотобанкУчастник конкурса размешивает краску на палитре, расписывая пасхальное яйцо.Участник расписывает пасхальное яйцо на арт-фестивале для журналистов МедиаПасха в Москве
© РИА Новости . Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Участник конкурса размешивает краску на палитре, расписывая пасхальное яйцо.
© РИА Новости . Сергей ПятаковПерейти в фотобанкВ росписи можно было использовать мотивы природы и окружающей среды, поскольку 2017 год в России объявлен Годом экологии.Участники расписывают пасхальные яйца на арт-фестивале для журналистов МедиаПасха в Москве
© РИА Новости . Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
В росписи можно было использовать мотивы природы и окружающей среды, поскольку 2017 год в России объявлен Годом экологии.
© РИА Новости . Сергей ПятаковПерейти в фотобанкДля детей на арт-фестивале была своя программа - игры и мастер-классы по декоративно-прикладному искусству.Дети лепят из пластилина на арт-фестивале для журналистов МедиаПасха в Москве
© РИА Новости . Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Для детей на арт-фестивале была своя программа - игры и мастер-классы по декоративно-прикладному искусству.
© РИА Новости . Сергей ПятаковПерейти в фотобанкВ арт-фестивале участвовали также команды ТАСС, "Комсомольской правды", издательского дома "Аргументы и факты", телеканалов "Царьград" и "Москва-24", журнала "Фома" и радио "Вера".Участники расписывают пасхальные яйца на арт-фестивале для журналистов МедиаПасха в Москве
© РИА Новости . Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
В арт-фестивале участвовали также команды ТАСС, "Комсомольской правды", издательского дома "Аргументы и факты", телеканалов "Царьград" и "Москва-24", журнала "Фома" и радио "Вера".
© РИА Новости . Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПризы для победителей конкурса.Пасхальные яйца на арт-фестивале для журналистов МедиаПасха в Москве
© РИА Новости . Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Призы для победителей конкурса.
© РИА Новости . Сергей ПятаковПерейти в фотобанкУчастники конкурса расписывают пасхальные яйца.Участники расписывают пасхальные яйца на арт-фестивале для журналистов МедиаПасха в Москве
© РИА Новости . Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Участники конкурса расписывают пасхальные яйца.
© РИА Новости . Сергей ПятаковПерейти в фотобанкМероприятие прошло в рамках ежегодного московского Пасхального фестиваля.Пасхальные яйца на арт-фестивале для журналистов МедиаПасха в Москве
© РИА Новости . Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Мероприятие прошло в рамках ежегодного московского Пасхального фестиваля.
Участники расписывают пасхальные яйца на арт-фестивале для журналистов МедиаПасха в МосквеАрт-фестиваль для журналистов "МедиаПасха"23:5123.04.2017
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Арт-фестиваль "МедиаПасха", прошедший в рамках ежегодного общегородского Пасхального фестиваля, — в фотоленте Ria.ru.

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