США
21.0421 апреля12:54МСК
USD56.23-0.19
EUR60.32-0.30
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Фото

Лучшие фото недели: новая мисс Россия и первый дрейфующий айсберг

12:3821.04.2017
(обновлено: 12:42 21.04.2017)
0880
Победительницы конкурса Мисс Россия 2017 на церемонии награждения (слева направо): вторая Вице-мисс Россия - 2017 Альбина Ахтямова (Республика Башкортостан), Мисс Россия - 2017 Полина Попова (Свердловская область) и первая Вице-мисс Россия - 2017 Ксения Александрова (Москва)
Евгения Медведева (Россия) выступает в короткой программе женского одиночного катания на командном чемпионате мира по фигурному катанию в Токио
Поливальный понедельник в городе Вилямовице, Польша
Пуск ракеты-носителя Союз-ФГ с транспортным пилотируемым кораблем Союз МС-04 с космодрома Байконур
Актриса Розарио Доусон на премьере фильма Наваждение в Лос-Анджелесе
Шанхайский автосалон 2017
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев с супругой Светланой на праздничном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя
Жители Ферриленда рассматривают первый в этом сезоне айсберг, который дрейфует в месте под названием Аллея айсбергов, Канада
Участники Красочного забега 2017 в Париже
Сторонники президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана радуются победе на конституционном референдуме в Турции
Модели в цветочных платьях во время Выставки весенних цветов в Йоршире, Англия
Схождение Благодатного огня на православную Пасху. 15 апреля 2017 года
Праздничные мероприятия, приуроченные к 105-й годовщине со дня рождения основателя северокорейского государства Ким Ир Сена, в Пхеньяне
Призывник прощается с девушкой на перроне вокзала в Омске
Участник прыгает через корову во время корриды Course landaise во Франции
Первая леди США Меланья Трамп читает книгу детям во время пасхального праздника в Белом доме
Израильские солдаты во время столкновений с палестинскими демонстрантами в городе Вифлеем, Израиль. 17 апреля 2017 год
Девочки купаются в жаркий день в Нью-Дели, Индия
Выступление финалисток конкурса Мисс Россия 2017 в концертном зале Барвиха
Игрок Зенита Эрнани, игрок Спартака Роман Зобнин и игрок Зенита Александр Кокорин в матче 23-го тура чемпионата России по футболу
Дефиле Стиляги на выставке модного белья, купальников и домашней одежды Lingerie Fashion Week весна 2017. День второй
Студент кидает стул в полицейского в Кашмире, Индия
Девушки делают селфи во время музыкального фестиваля Коачелла в США
Спортсмены во время зимнего купания в реке Енисей, Красноярск
Дефиле Стиляги на выставке модного белья, купальников и домашней одежды Lingerie Fashion Week весна 2017
Весенняя посевная в Краснодарском крае
Девушка позирует фотографу на лютиком поле на юге Израиля
Стилисты делают прическу модели перед показом новой коллекции Christian Dior
Девушка время музыкального фестиваля Коачелла в США
Борец сумо идет по улице в Токио
© РИА Новости . Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкНаграждение победительницы конкурса "Мисс Россия-2017" Полины Поповой.Победительницы конкурса Мисс Россия 2017 на церемонии награждения (слева направо): вторая Вице-мисс Россия - 2017 Альбина Ахтямова (Республика Башкортостан), Мисс Россия - 2017 Полина Попова (Свердловская область) и первая Вице-мисс Россия - 2017 Ксения Александрова (Москва)
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Награждение победительницы конкурса "Мисс Россия-2017" Полины Поповой.
© РИА Новости . Владимир ПесняПерейти в фотобанкРоссийская фигуристка Евгения Медведева установила новый мировой рекорд по сумме баллов за прокат короткой программы на командном чемпионате мира в Токио.Евгения Медведева (Россия) выступает в короткой программе женского одиночного катания на командном чемпионате мира по фигурному катанию в Токио
© РИА Новости . Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Российская фигуристка Евгения Медведева установила новый мировой рекорд по сумме баллов за прокат короткой программы на командном чемпионате мира в Токио.
© AP Photo / Jarek PraszkiewiczПоливальный понедельник в городе Вилямовице, Польша.Поливальный понедельник в городе Вилямовице, Польша
© AP Photo / Jarek Praszkiewicz
Поливальный понедельник в городе Вилямовице, Польша.
© РИА Новости . Алексей ФилипповПерейти в фотобанкПуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-04" с космодрома "Байконур".Пуск ракеты-носителя Союз-ФГ с транспортным пилотируемым кораблем Союз МС-04 с космодрома Байконур
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Пуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-04" с космодрома "Байконур".
© AP Photo / Invision/ Jordan StraussАктриса Розарио Доусон на премьере фильма "Наваждение" в Лос-Анджелесе.Актриса Розарио Доусон на премьере фильма Наваждение в Лос-Анджелесе
© AP Photo / Invision/ Jordan Strauss
Актриса Розарио Доусон на премьере фильма "Наваждение" в Лос-Анджелесе.
© AFP 2017 / Johannes Eisele Автомобиль Range Rover Velar на Шанхайском автосалоне.Шанхайский автосалон 2017
© AFP 2017 / Johannes Eisele
Автомобиль Range Rover Velar на Шанхайском автосалоне.
© РИА Новости . Григорий СысоевПерейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин, премьер Дмитрий Медведев с супругой Светланой и мэр Москвы Сергей Собянин на пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя.Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев с супругой Светланой на праздничном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Президент Владимир Путин, премьер Дмитрий Медведев с супругой Светланой и мэр Москвы Сергей Собянин на пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя.
© REUTERS / Jody MartinЖители Ферриленда рассматривают первый в этом сезоне айсберг, который дрейфует в месте под названием "Аллея айсбергов", Канада.Жители Ферриленда рассматривают первый в этом сезоне айсберг, который дрейфует в месте под названием Аллея айсбергов, Канада
© REUTERS / Jody Martin
Жители Ферриленда рассматривают первый в этом сезоне айсберг, который дрейфует в месте под названием "Аллея айсбергов", Канада.
© AFP 2017 / Christophe ArchambaultУчастники Красочного забега-2017 в Париже.Участники Красочного забега 2017 в Париже
© AFP 2017 / Christophe Archambault
Участники Красочного забега-2017 в Париже.
© РИА Новости . Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкСторонники президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана радуются победе на конституционном референдуме в Турции.Сторонники президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана радуются победе на конституционном референдуме в Турции
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Сторонники президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана радуются победе на конституционном референдуме в Турции.
© AFP 2017 / Oli ScarffМодели в цветочных платьях во время Выставки весенних цветов в Йоршире, Англия.Модели в цветочных платьях во время Выставки весенних цветов в Йоршире, Англия
© AFP 2017 / Oli Scarff
Модели в цветочных платьях во время Выставки весенних цветов в Йоршире, Англия.
© REUTERS / Ammar AwadСхождение Благодатного огня в Храме Гроба Господня в Иерусалиме.Схождение Благодатного огня на православную Пасху. 15 апреля 2017 года
© REUTERS / Ammar Awad
Схождение Благодатного огня в Храме Гроба Господня в Иерусалиме.
© РИА Новости . Илья ПиталевПерейти в фотобанкПраздничные мероприятия, посвященные 105-й годовщине со дня рождения основателя северокорейского государства Ким Ир Сена, в Пхеньяне.Праздничные мероприятия, приуроченные к 105-й годовщине со дня рождения основателя северокорейского государства Ким Ир Сена, в Пхеньяне
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Праздничные мероприятия, посвященные 105-й годовщине со дня рождения основателя северокорейского государства Ким Ир Сена, в Пхеньяне.
© РИА Новости . Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкПризывник прощается с девушкой на перроне вокзала в Омске.Призывник прощается с девушкой на перроне вокзала в Омске
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Призывник прощается с девушкой на перроне вокзала в Омске.
© REUTERS / Regis DuvignauУчастник корриды Course landaise во Франции прыгает через быка.Участник прыгает через корову во время корриды Course landaise во Франции
© REUTERS / Regis Duvignau
Участник корриды Course landaise во Франции прыгает через быка.
© AFP 2017 / Brendan SmialowskiПервая леди США Меланья Трамп читает детям во время пасхального праздника в Белом доме.Первая леди США Меланья Трамп читает книгу детям во время пасхального праздника в Белом доме
© AFP 2017 / Brendan Smialowski
Первая леди США Меланья Трамп читает детям во время пасхального праздника в Белом доме.
© REUTERS / Ammar AwadИзраильские солдаты во время столкновений с палестинскими демонстрантами в городе Вифлеем, Израиль.Израильские солдаты во время столкновений с палестинскими демонстрантами в городе Вифлеем, Израиль. 17 апреля 2017 год
© REUTERS / Ammar Awad
Израильские солдаты во время столкновений с палестинскими демонстрантами в городе Вифлеем, Израиль.
© REUTERS / Adnan AbidiДевочки устроили себе ванну в старом барабане, Нью-Дели, Индия.Девочки купаются в жаркий день в Нью-Дели, Индия
© REUTERS / Adnan Abidi
Девочки устроили себе ванну в старом барабане, Нью-Дели, Индия.
© РИА Новости . Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВыступление финалисток конкурса "Мисс Россия-2017" в концертном зале "Барвиха".Выступление финалисток конкурса Мисс Россия 2017 в концертном зале Барвиха
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Выступление финалисток конкурса "Мисс Россия-2017" в концертном зале "Барвиха".
© РИА Новости . Владимир ПесняПерейти в фотобанкМатч 23-го тура чемпионата России по футболу между клубами "Спартак" (Москва) и "Зенит" (Санкт-Петербург).Игрок Зенита Эрнани, игрок Спартака Роман Зобнин и игрок Зенита Александр Кокорин в матче 23-го тура чемпионата России по футболу
© РИА Новости . Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Матч 23-го тура чемпионата России по футболу между клубами "Спартак" (Москва) и "Зенит" (Санкт-Петербург).
© РИА Новости . Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкДефиле "Стиляги" на выставке модного белья, купальников и домашней одежды "Lingerie Fashion Week".Дефиле Стиляги на выставке модного белья, купальников и домашней одежды Lingerie Fashion Week весна 2017. День второй
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Дефиле "Стиляги" на выставке модного белья, купальников и домашней одежды "Lingerie Fashion Week".
© AP Photo / Mukhtar KhanСтолкновения студентов с полицией в индийском Кашмире.Студент кидает стул в полицейского в Кашмире, Индия
© AP Photo / Mukhtar Khan
Столкновения студентов с полицией в индийском Кашмире.
© REUTERS / Carlo AllegriУчастницы Фестиваля музыки и искусств в долине Коачелла в Калифорнии.Девушки делают селфи во время музыкального фестиваля Коачелла в США
© REUTERS / Carlo Allegri
Участницы Фестиваля музыки и искусств в долине Коачелла в Калифорнии.
© REUTERS / Ilya Naymushin Участники клуба "Енисейские моржи" во время ледохода на реке Енисей в Красноярске.Спортсмены во время зимнего купания в реке Енисей, Красноярск
© REUTERS / Ilya Naymushin
Участники клуба "Енисейские моржи" во время ледохода на реке Енисей в Красноярске.
© РИА Новости . Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкДефиле "Стиляги" на выставке модного белья, купальников и домашней одежды "Lingerie Fashion Week".Дефиле Стиляги на выставке модного белья, купальников и домашней одежды Lingerie Fashion Week весна 2017
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Дефиле "Стиляги" на выставке модного белья, купальников и домашней одежды "Lingerie Fashion Week".
© РИА Новости . Виталий ТимкивПерейти в фотобанкПосевная и весенние полевые работы на полях в Краснодарском крае.Весенняя посевная в Краснодарском крае
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Посевная и весенние полевые работы на полях в Краснодарском крае.
© REUTERS / Amir CohenДевушка позирует фотографу на лютиком поле на юге Израиля.Девушка позирует фотографу на лютиком поле на юге Израиля
© REUTERS / Amir Cohen
Девушка позирует фотографу на лютиком поле на юге Израиля.
© REUTERS / Toru HanaiСтилисты готовят модель к выходу на подиум перед показом новой коллекции Christian Dior в Токио.Стилисты делают прическу модели перед показом новой коллекции Christian Dior
© REUTERS / Toru Hanai
Стилисты готовят модель к выходу на подиум перед показом новой коллекции Christian Dior в Токио.
© AP Photo / Invision/Amy HarrisУчастница Фестиваля музыки и искусств в долине Коачелла в Калифорнии.Девушка время музыкального фестиваля Коачелла в США
© AP Photo / Invision/Amy Harris
Участница Фестиваля музыки и искусств в долине Коачелла в Калифорнии.
© AFP 2017 / Toshifumi KitamuraБорец сумо в синтоистском святилище Ясукуни в Токио.Борец сумо идет по улице в Токио
© AFP 2017 / Toshifumi Kitamura
Борец сумо в синтоистском святилище Ясукуни в Токио.
Дефиле Стиляги на выставке модного белья, купальников и домашней одежды Lingerie Fashion Week весна 2017. День второйЛучшие фото недели: новая мисс Россия и первый дрейфующий айсберг12:3821.04.2017
Сотрудники полиции стоят в оцеплении на месте перестрелки в Париже. Один полицейский погиб, еще один ранен при перестрелке в районе Елисейских полей в ПарижеОцепление и полицейские патрули: последствия перестрелки в центре Парижа11:3921.04.2017
Президент России Владимир ПутинСамые влиятельные люди в мире по версии журнала Time18:4220.04.2017
Американская модель и актриса Кармен ЭлектраКоренная американка Кармен Электра14:4320.04.2017
Жилой дом деревне Терусельга Пряжинского района КарелииНациональный колорит старинных деревень Карелии13:0120.04.2017
Штурмовик-бомбардировщик Ил-2"Щуки", ИСы, "Мессершмитты" и "Тигры": техника Великой Отечественной войны12:1020.04.2017
Американская актриса Джулия Робертс. 2016 годСамые красивые женщины десятилетия по версии журнала People20:0319.04.2017
XI Всероссийский форум Здоровье нации – основа процветания РоссииОткрытие форума "Здоровье нации – основа процветания России"16:3219.04.2017
Поисково-спасательная операция на месте кораблекрушения сухогруза Герои Арсенала в акватории Черного моряПоисково-спасательная операция в районе крушения сухогруза "Герои Арсенала"15:0519.04.2017
Россиянка Мария Шарапова радуется победе в полуфинальном матче Открытого чемпионата Франции по теннису среди женщин против чешки Петры КвитовойКоролева большого тенниса Мария Шарапова11:2619.04.2017
Все фотоленты

Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.

Комментировать
+
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена