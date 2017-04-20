США
20.0420 апреля18:47МСК
USD56.42+0.24
EUR60.61+0.35
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Фото

Самые влиятельные люди в мире по версии журнала Time

18:4220.04.2017
(обновлено: 18:43 20.04.2017)
0100
Президент России Владимир Путин
Дональд Трамп с супругой Меланией, дочерью Иванкой и зятем Джаредом Кушнером
Сооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж выступает с речью с балкона посольства Эквадора в Лондоне перед журналистами и митингующими
Глава КНДР Ким Чен Ын во время военного парада, приуроченного к 105-й годовщине со дня рождения основателя северокорейского государства Ким Ир Сена, в Пхеньяне
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на встрече глав государств и правительств стран Евросоюза в Брюсселе
Актер Райан Рейнольдс во время фотоколла к премьере фильма Тима Миллера Дэдпул в отеле Ritz Carlton в Москве
Игрок сборной Бразилии Неймар
Баскетболист Леброн Джеймс
Президент Филиппин Родриго Дутерте
Американская актриса Эмма Стоун
Актриса Марго Робби
Папа Римский Франциск во время встречи с журналистами в аудиториуме Павла VI в Ватикане
© РИА Новости . Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин вошел в группу "Лидеры" списка 100 самых влиятельных людей мира. Глава российского государства входит в этот список уже несколько лет подряд.Президент России Владимир Путин
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин вошел в группу "Лидеры" списка 100 самых влиятельных людей мира. Глава российского государства входит в этот список уже несколько лет подряд.
© AP Photo / Mary AltafferСреди "Лидеров" в списке также значится Дональд Трамп, а вот его дочь Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер оказались в категории "Новаторы".Дональд Трамп с супругой Меланией, дочерью Иванкой и зятем Джаредом Кушнером
© AP Photo / Mary Altaffer
Среди "Лидеров" в списке также значится Дональд Трамп, а вот его дочь Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер оказались в категории "Новаторы".
© РИА Новости . Алекс МакнотонПерейти в фотобанкОснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж также вошел в список влиятельных людей в категории "Лидеры".Сооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж выступает с речью с балкона посольства Эквадора в Лондоне перед журналистами и митингующими
© РИА Новости . Алекс Макнотон
Перейти в фотобанк
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж также вошел в список влиятельных людей в категории "Лидеры".
© РИА Новости . Илья ПиталевПерейти в фотобанкВ список влиятельных "Лидеров" редакция журнала Time включила и главу Северной Кореи Ким Чен Ына.Глава КНДР Ким Чен Ын во время военного парада, приуроченного к 105-й годовщине со дня рождения основателя северокорейского государства Ким Ир Сена, в Пхеньяне
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
В список влиятельных "Лидеров" редакция журнала Time включила и главу Северной Кореи Ким Чен Ына.
© РИА Новости . Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПредседатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин также оказался в списке самых влиятельных людей мира в категории "Лидеры".Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин также оказался в списке самых влиятельных людей мира в категории "Лидеры".
© РИА Новости . Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган включен в список самых влиятельных людей в категории "Лидеры".Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган включен в список самых влиятельных людей в категории "Лидеры".
© РИА Новости . Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкПремьер-министр Великобритании Тереза Мэй вошла в список самых влиятельных людей 2017 года в категории "Лидеры".Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на встрече глав государств и правительств стран Евросоюза в Брюсселе
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй вошла в список самых влиятельных людей 2017 года в категории "Лидеры".
© РИА Новости . Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкЗвезда фильма "Дэдпул" Райан Рейнольдс вошел в список журнала Time в категории "Деятели искусства".Актер Райан Рейнольдс во время фотоколла к премьере фильма Тима Миллера Дэдпул в отеле Ritz Carlton в Москве
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Звезда фильма "Дэдпул" Райан Рейнольдс вошел в список журнала Time в категории "Деятели искусства".
© РИА Новости . Александр ВильфПерейти в фотобанкНападающий клуба "Барселона" и национальной сборной Бразилии футболист Неймар был включен в список самых влиятельных людей планеты в категории "Иконы".Игрок сборной Бразилии Неймар
© РИА Новости . Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Нападающий клуба "Барселона" и национальной сборной Бразилии футболист Неймар был включен в список самых влиятельных людей планеты в категории "Иконы".
© РИА Новости . Алексей ФилипповПерейти в фотобанкАмериканский баскетболист, играющий команду НБА "Кливленд Кавальерс" Леброн Джеймс вошел в список самых влиятельных людей в мире в категории "Титаны".Баскетболист Леброн Джеймс
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Американский баскетболист, играющий команду НБА "Кливленд Кавальерс" Леброн Джеймс вошел в список самых влиятельных людей в мире в категории "Титаны".
© AP Photo / Bullit Marquez, FileЗа включение президента Филиппин Родриго Дутерте в список 100 самых влиятельных людей 2017 года проголосовали сами читатели журнала Time.Президент Филиппин Родриго Дутерте
© AP Photo / Bullit Marquez, File
За включение президента Филиппин Родриго Дутерте в список 100 самых влиятельных людей 2017 года проголосовали сами читатели журнала Time.
© РИА Новости . Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкАмериканская актриса, получившая в этом году Оскар за роль в ленте "Ла-Ла-Лэнд" Эмма Стоун вошла в список самых влиятельных людей в мире в категории "Деятели искусства".Американская актриса Эмма Стоун
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Американская актриса, получившая в этом году Оскар за роль в ленте "Ла-Ла-Лэнд" Эмма Стоун вошла в список самых влиятельных людей в мире в категории "Деятели искусства".
© AP Photo / Invision/ Joel RyanЗажигательная Харви Квин из фильма "Отряд самоубийц" - актриса Марго Робби также вошла в список самых влиятельных "деятелей искусства" в 2017 году.Актриса Марго Робби
© AP Photo / Invision/ Joel Ryan
Зажигательная Харви Квин из фильма "Отряд самоубийц" - актриса Марго Робби также вошла в список самых влиятельных "деятелей искусства" в 2017 году.
© РИА Новости . Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВошел в список самых влиятельных людей 2017 года и папа Римский Франциск, категория "Лидеры".Папа Римский Франциск во время встречи с журналистами в аудиториуме Павла VI в Ватикане
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Вошел в список самых влиятельных людей 2017 года и папа Римский Франциск, категория "Лидеры".
Президент России Владимир ПутинСамые влиятельные люди в мире по версии журнала Time18:4220.04.2017
Американская модель и актриса Кармен ЭлектраКоренная американка Кармен Электра14:4320.04.2017
Жилой дом деревне Терусельга Пряжинского района КарелииНациональный колорит старинных деревень Карелии13:0120.04.2017
Штурмовик-бомбардировщик Ил-2"Щуки", ИСы, "Мессершмитты" и "Тигры": техника Великой Отечественной войны12:1020.04.2017
Американская актриса Джулия Робертс. 2016 годСамые красивые женщины десятилетия по версии журнала People20:0319.04.2017
XI Всероссийский форум Здоровье нации – основа процветания РоссииОткрытие форума "Здоровье нации – основа процветания России"16:3219.04.2017
Поисково-спасательная операция на месте кораблекрушения сухогруза Герои Арсенала в акватории Черного моряПоисково-спасательная операция в районе крушения сухогруза "Герои Арсенала"15:0519.04.2017
Россиянка Мария Шарапова радуется победе в полуфинальном матче Открытого чемпионата Франции по теннису среди женщин против чешки Петры КвитовойКоролева большого тенниса Мария Шарапова11:2619.04.2017
Изображение-концепция проекта LADA 2050 - Видение мобильности будущегоLada будущего глазами российских и финских дизайнеров09:0019.04.2017
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев и президент НИЦ Курчатовский институт Михаил Ковальчук во время подписания соглашения о сотрудничествеПодписание соглашения между МИА "Россия Сегодня" и Курчатовским институтом19:5018.04.2017
Все фотоленты

Журнал опубликовал ежегодный список 100 самых влиятельных людей мира в пяти категориях: "Титаны", "Новаторы", "Деятели искусства", "Лидеры" и "Кумиры". Те, чьи имена не сходят с полос мировых газет, — в фотоленте Ria.ru.

Комментировать
+
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена