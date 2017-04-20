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Национальный колорит старинных деревень Карелии

13:0120.04.2017
(обновлено: 13:02 20.04.2017)
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Часовня Святителя Николая в деревне Крошнозеро Пряжинского района Карелии
Улица с жилыми домами в деревне Угмойла Пряжинского района Карелии
Тетерев на сосне рядом с деревней Лахта Кишкойла Пряжинского района Карелии
Часовня Димитрия Солунского в урочище Пенгисельга Пряжинского района Карелии
Указатель на развилке лесных дорог в Пряжинском районе Карелии
Жилой дом в деревне Терусельга Пряжинского района Карелии
Часовня Преображения Господня в деревне Улялега Пряжинского района Карелии
Птицы на озере Шотозеро в Карелии
Часовня Николая Чудотворца в деревне Кишкойла Пряжинского района Карелии
Жилой дом деревне Терусельга Пряжинского района Карелии
© РИА Новости . Илья ТиминПерейти в фотобанкНа территории Пряжинского района Карелии сохранились более 350 объектов культурного наследия. На фото: часовня Святителя Николая в деревне Крошнозеро Пряжинского района Карелии.Часовня Святителя Николая в деревне Крошнозеро Пряжинского района Карелии
© РИА Новости . Илья Тимин
Перейти в фотобанк
На территории Пряжинского района Карелии сохранились более 350 объектов культурного наследия. На фото: часовня Святителя Николая в деревне Крошнозеро Пряжинского района Карелии.
© РИА Новости . Илья ТиминПерейти в фотобанкВозраст самых древних обнаруженных в районе археологических находок - около десяти тысяч лет. На фото: улица с жилыми домами в деревне Угмойла (поселок Эссойла) Пряжинского района Карелии.Улица с жилыми домами в деревне Угмойла Пряжинского района Карелии
© РИА Новости . Илья Тимин
Перейти в фотобанк
Возраст самых древних обнаруженных в районе археологических находок - около десяти тысяч лет. На фото: улица с жилыми домами в деревне Угмойла (поселок Эссойла) Пряжинского района Карелии.
© РИА Новости . Илья ТиминПерейти в фотобанкНа этой территории проживают карелы, говорящие на ливвиковском диалекте. На фото: тетерев на сосне рядом с деревней Лахта Кишкойла Пряжинского района Карелии.Тетерев на сосне рядом с деревней Лахта Кишкойла Пряжинского района Карелии
© РИА Новости . Илья Тимин
Перейти в фотобанк
На этой территории проживают карелы, говорящие на ливвиковском диалекте. На фото: тетерев на сосне рядом с деревней Лахта Кишкойла Пряжинского района Карелии.
© РИА Новости . Илья ТиминПерейти в фотобанкПервые поселения на территории современного Пряжинского района возникли в XVI веке. На фото: часовня Димитрия Солунского, построенная примерно в 1750 году, в урочище Пенгисельга Пряжинского района Карелии.Часовня Димитрия Солунского в урочище Пенгисельга Пряжинского района Карелии
© РИА Новости . Илья Тимин
Перейти в фотобанк
Первые поселения на территории современного Пряжинского района возникли в XVI веке. На фото: часовня Димитрия Солунского, построенная примерно в 1750 году, в урочище Пенгисельга Пряжинского района Карелии.
© РИА Новости . Илья ТиминПерейти в фотобанкВозле поселков Лахта, Чуйнаволок, Курмойла и Кудома археологи нашли следы производства бронзовых изделий. На фото: указатель на развилке лесных дорог в Пряжинском районе Карелии.Указатель на развилке лесных дорог в Пряжинском районе Карелии
© РИА Новости . Илья Тимин
Перейти в фотобанк
Возле поселков Лахта, Чуйнаволок, Курмойла и Кудома археологи нашли следы производства бронзовых изделий. На фото: указатель на развилке лесных дорог в Пряжинском районе Карелии.
© РИА Новости . Илья ТиминПерейти в фотобанкДобыча руды и производство различных металлических изделий описывается в карельском эпосе "Калевала". На фото: жилой дом в деревне Терусельга Пряжинского района Карелии.Жилой дом в деревне Терусельга Пряжинского района Карелии
© РИА Новости . Илья Тимин
Перейти в фотобанк
Добыча руды и производство различных металлических изделий описывается в карельском эпосе "Калевала". На фото: жилой дом в деревне Терусельга Пряжинского района Карелии.
© РИА Новости . Илья ТиминПерейти в фотобанкЧасовня Преображения Господня, построенная в 18 веке, в деревне Улялега Пряжинского района Карелии.Часовня Преображения Господня в деревне Улялега Пряжинского района Карелии
© РИА Новости . Илья Тимин
Перейти в фотобанк
Часовня Преображения Господня, построенная в 18 веке, в деревне Улялега Пряжинского района Карелии.
© РИА Новости . Илья ТиминПерейти в фотобанкПтицы на Шотозере в Карелии.Птицы на озере Шотозеро в Карелии
© РИА Новости . Илья Тимин
Перейти в фотобанк
Птицы на Шотозере в Карелии.
© РИА Новости . Илья ТиминПерейти в фотобанкЧасовня Николая Чудотворца, построенная во второй половине 18 века, в деревне Кишкойла Пряжинского района Карелии.Часовня Николая Чудотворца в деревне Кишкойла Пряжинского района Карелии
© РИА Новости . Илья Тимин
Перейти в фотобанк
Часовня Николая Чудотворца, построенная во второй половине 18 века, в деревне Кишкойла Пряжинского района Карелии.
© РИА Новости . Николай ХижнякПерейти в фотобанкЖилой дом деревне Терусельга Пряжинского района Карелии.Жилой дом деревне Терусельга Пряжинского района Карелии
© РИА Новости . Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Жилой дом деревне Терусельга Пряжинского района Карелии.
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Пряжинский район находится в центре южной части Республики Карелия. На этой территории сохранились более 360 памятников историко-культурного наследия. Старинные деревянные часовни и жилые дома Пряжинского района — в фотоленте Ria.ru.

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