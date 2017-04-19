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Самые красивые женщины десятилетия по версии журнала People

20:0319.04.2017
(обновлено: 20:04 19.04.2017)
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Актриса Анджелина Джоли, 2006
Актриса Дрю Бэрримор, 2007 год
Актриса Кейт Хадсон, 2008 год
Актриса Кристина Эпплгейт, 2009 год
Дженнифер Лопес, 2011 год
Американская певица Бейонсе. 2012 год
Американская актриса Гвинет Пэлтроу 2013 год
Кенийская актриса Люпита Нионго. 2014 год
Американская актриса Сандра Буллок. 2015 год
Американская актриса Дженнифер Энистон
Американская актриса Джулия Робертс. 2016 год
© AP Photo / Dima GavryshВ 2006 году титул самой красивой женщины года по версии издания People достался Анджелине Джоли.Актриса Анджелина Джоли, 2006
© AP Photo / Dima Gavrysh
В 2006 году титул самой красивой женщины года по версии издания People достался Анджелине Джоли.
© AP Photo / Chris PizzelloАктриса Дрю Бэрримор названа самой красивой женщиной 2007 года.Актриса Дрю Бэрримор, 2007 год
© AP Photo / Chris Pizzello
Актриса Дрю Бэрримор названа самой красивой женщиной 2007 года.
© AP Photo / Peter KramerЗвезда фильма "Девушка моего лучшего друга" Кейт Хадсон - самая красивая женщина 2008 года.Актриса Кейт Хадсон, 2008 год
© AP Photo / Peter Kramer
Звезда фильма "Девушка моего лучшего друга" Кейт Хадсон - самая красивая женщина 2008 года.
© AFP 2017 / Robin BeckВ 2009 году звание самой-самой присудили звезде сериала "Кто такая Саманта?" Кристине Эпплгейт.Актриса Кристина Эпплгейт, 2009 год
© AFP 2017 / Robin Beck
В 2009 году звание самой-самой присудили звезде сериала "Кто такая Саманта?" Кристине Эпплгейт.
© AP Photo / Chris PizzelloАктриса и певица Дженнифер Лопес стала самой красивой женщиной в 2011 году.Дженнифер Лопес, 2011 год
© AP Photo / Chris Pizzello
Актриса и певица Дженнифер Лопес стала самой красивой женщиной в 2011 году.
© AFP 2017 / Timothy A. Clary Певицу Бейонсе журнал People признал самой красивой женщиной 2012 года.Американская певица Бейонсе. 2012 год
© AFP 2017 / Timothy A. Clary 
Певицу Бейонсе журнал People признал самой красивой женщиной 2012 года.
© AP Photo / Invision for Roadside Attractions/Todd WilliamsonЛюбимая женщина "Железного человека", актриса Гвинет Пэлтроу была названа самой красивой женщиной 2013 года.Американская актриса Гвинет Пэлтроу 2013 год
© AP Photo / Invision for Roadside Attractions/Todd Williamson
Любимая женщина "Железного человека", актриса Гвинет Пэлтроу была названа самой красивой женщиной 2013 года.
© AFP 2017 / Jewel SamadОскароносная актриса Люпита Нионго стала обладательницей титула в 2014 году.Кенийская актриса Люпита Нионго. 2014 год
© AFP 2017 / Jewel Samad
Оскароносная актриса Люпита Нионго стала обладательницей титула в 2014 году.
© AFP 2017 / Frederic J. Brown Актриса, победившая гравитацию, Сандра Буллок была названа самой красивой женщиной 2015 года.Американская актриса Сандра Буллок. 2015 год
© AFP 2017 / Frederic J. Brown 
Актриса, победившая гравитацию, Сандра Буллок была названа самой красивой женщиной 2015 года.
© AP Photo / Invision/Richard ShotwellВ 2016 году рейтинг возглавила американская актриса Дженнифер Энистон.Американская актриса Дженнифер Энистон
© AP Photo / Invision/Richard Shotwell
В 2016 году рейтинг возглавила американская актриса Дженнифер Энистон.
© AFP 2017 / Alberto PizzolАмериканская актриса Джулия Робертс становилась самой красивой женщиной года по версии издания People дважды за последние 10 лет - в 2010 и в 2017 году.Американская актриса Джулия Робертс. 2016 год
© AFP 2017 / Alberto Pizzol
Американская актриса Джулия Робертс становилась самой красивой женщиной года по версии издания People дважды за последние 10 лет - в 2010 и в 2017 году.
Американская актриса Джулия Робертс. 2016 годСамые красивые женщины десятилетия по версии журнала People20:0319.04.2017
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Журнал People в пятый раз отметил красоту американской актрисы Джулии Робертс. РИА Новости решили вспомнить, кого еще за последние 10 лет издание называло самой красивой женщиной года.

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