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Королева большого тенниса Мария Шарапова

11:2619.04.2017
(обновлено: 11:27 19.04.2017)
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Теннисистка Мария Шарапова после пресс-конференции в честь представления нового проекта компании Yota
Российская теннисистка Мария Шарапова в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии
Российская теннисистка Мария Шарапова в Нью-Йорке, 2008
Мария Шарапова после победы в четвертьфинальном матче Кубка Федерации - 2015
Российская теннисистка Мария Шарапова в Нью-Йорке, 2006
Россиянка Мария Шарапова во время матча 4-го круга Открытого чемпионата Франции по теннису среди женщин
Спортсменки сборной России: Анастасия Павлюченкова, Мария Шарапова, капитан женской сборной России Анастасия Мыскина, Екатерина Макарова и Елена Веснина
Российская теннисистка Мария Шарапова с кубком имени Сюзанн Ленглен во время вечерней фотосессии в Париже
Теннисистка Мария Шарапова участвует в финальном этапе эстафеты Олимпийского Огня на церемонии Олимпийского огня XXII зимних Олимпийских игр
Российская теннисистка Мария Шарапова в радуется победе в полуфинальном матче Открытого чемпионата Франции по теннису среди женщин
Российская теннисистка Мария Шарапова после победы в Открытом чемпионате Франции по теннису Roland Garros
Россиянка Мария Шарапова в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Франции по теннису
Российская теннисистка Мария Шарапова и американский актера Патрик Демпси на пресс-конференции Automobility LA
Россиянка Мария Шарапова радуется победе в полуфинальном матче Открытого чемпионата Франции по теннису среди женщин против чешки Петры Квитовой
Теннисистки Агнешка Радваньска, Петра Квитова, Мария Шарапова, Серена Уильямс и Эжени Бушар
Российская теннисистка Мария Шарапова тренируется в СК Олимпийский
Российская теннисистка Мария Шарапова
Российская теннисистка Мария Шарапова и швейцарский теннисист Роджер Федерер участвуют в мероприятии Nike Street Tennis Pro в Нью-Йорке, 2015
Теннисистка Мария Шарапова после пресс-конференции в честь представления нового проекта компании Yota
© РИА Новости. Антон Денисов
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Будущая звезда мирового теннисного Олимпа Мария Шарапова родилась в городе Нягань Ханты-Мансийского округа, куда ее родители перед рождением дочери переехали из Гомельской области Белоруссии.
Российская теннисистка Мария Шарапова в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии
© РИА Новости. Антон Денисов
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Маша начала заниматься теннисом в четыре с половиной года, когда ее семья уже жила в Сочи.
Российская теннисистка Мария Шарапова в Нью-Йорке, 2008
© AP Photo/ Kathy Willens
В 1993 году шестилетней Марии довелось сыграть с известной теннисисткой Мартиной Навратиловой, когда та давала мастер-класс в Москве. На фото: Шарапова приветствует фанатов, собравшихся у студии в Нью-Йорке перед съемками "Позднего шоу с Дэвидом Леттерманом", 21 апреля 2008 года.
Мария Шарапова после победы в четвертьфинальном матче Кубка Федерации - 2015
© РИА Новости. Антон Денисов
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Навратилова, разглядев талант в юной теннисистке, посоветовала отцу отдать Машу в Теннисную академию Ника Боллетьери во Флориде. На фото: Шарапова после победы в четвертьфинальном матче Кубка Федерации-2015 против Агнешки Радваньской (Польша) в Кракове.
Российская теннисистка Мария Шарапова в Нью-Йорке, 2006
© AP Photo/ Louis Lanzano
Спустя два года Шарапова переехала в США и начала тренироваться у известного специалиста Роберта Лэнсдорпа. На фото: Шарапова позирует фотографам журнала Sports Illustrated в Нью-Йорке, 14 февраля 2006 года.
Россиянка Мария Шарапова во время матча 4-го круга Открытого чемпионата Франции по теннису среди женщин
© РИА Новости. Алексей Куденко
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Дебют Шараповой на взрослых турнирах прошел на грунтовых кортах в Сарасоте. Маше тогда было 14 лет. На фото: Шарапова играет против чешки Клары Закопаловой во время матча 4-го круга Открытого чемпионата Франции по теннису.
Спортсменки сборной России: Анастасия Павлюченкова, Мария Шарапова, капитан женской сборной России Анастасия Мыскина, Екатерина Макарова и Елена Веснина
© РИА Новости. Антон Денисов
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За следующие два года юная теннисистка выиграла четыре турнира ITF и два турнира Женской теннисной ассоциации (WTA). На фото: спортсменки сборной России Анастасия Павлюченкова, Мария Шарапова, капитан женской сборной России Анастасия Мыскина, Екатерина Макарова и Елена Веснина на пресс-конференции в Праге.
Российская теннисистка Мария Шарапова с кубком имени Сюзанн Ленглен во время вечерней фотосессии в Париже
© РИА Новости. Алексей Куденко
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Шестнадцатилетняя теннисистка была признана лучшим новичком 2003 года WTA. На фото: Шарапова с кубком имени Сюзанн Ленглен во время вечерней фотосессии в Париже.
Теннисистка Мария Шарапова участвует в финальном этапе эстафеты Олимпийского Огня на церемонии Олимпийского огня XXII зимних Олимпийских игр
© РИА Новости. Алексей Куденко
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В 2004-м спортсменка выиграла свой первый Большой шлем - на Уимблдоне, а спустя год Шарапова возглавила рейтинг лучших теннисисток мира. На фото: финальный этап эстафеты Олимпийского Огня на церемонии открытия XXII зимних Олимпийских игр.
Российская теннисистка Мария Шарапова в радуется победе в полуфинальном матче Открытого чемпионата Франции по теннису среди женщин
© РИА Новости. Антон Денисов
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В 2006 году Шарапова провела 19 беспроигрышных поединков подряд, стала победительницей Открытого чемпионата США и заняла второе место в итоговом рейтинге. На фото: Шарапова обыграла Викторию Азаренко в полуфинале матча Открытого чемпионата Франции по теннису.
Российская теннисистка Мария Шарапова после победы в Открытом чемпионате Франции по теннису Roland Garros
© AFP 2017/ Kenzo Tribouillard
Из-за травмы плеча в 2007 году спортсменка пропустила несколько турниров, однако ей удалось в конце года войти в топ-5 теннисисток мира. На фото: Шарапова в Париже на следующий день после победы в Открытом чемпионате Франции по теннису Roland Garros.
Россиянка Мария Шарапова в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Франции по теннису
© РИА Новости. Алексей Куденко
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В 2008 году Шарапова стала победительницей Открытого чемпионата Австралии. На фото: четвертьфинальный матч Открытого чемпионата Франции по теннису против немки Андреи Петкович.
Российская теннисистка Мария Шарапова и американский актера Патрик Демпси на пресс-конференции Automobility LA
© AFP 2017/ Frederic J. Brown
В 2012 году, победив на "Ролан Гаррос", Мария Шарапова стала первой россиянкой, завоевавшей карьерный Большой шлем — в ее коллекции наград есть все трофеи четырех главных теннисных турниров. Спустя два года она повторила свой успех на "Ролан Гаррос". На фото: на автосалоне в Лос-Анджелесе Шарапова отказалась покататься в новом Porsche 911 RSR с американским актером и автогонщиком Патриком Демпси.
Россиянка Мария Шарапова радуется победе в полуфинальном матче Открытого чемпионата Франции по теннису среди женщин против чешки Петры Квитовой
© РИА Новости. Алексей Куденко
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В том же году на Олимпийских играх в Лондоне Шарапова завоевала серебряную медаль. На фото: Шарапова одержала победу в полуфинальном матче Открытого чемпионата Франции по теннису против чешки Петры Квитовой.
Теннисистки Агнешка Радваньска, Петра Квитова, Мария Шарапова, Серена Уильямс и Эжени Бушар
© РИА Новости. Антон Денисов
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За свою карьеру Шарапова выиграла 35 турниров WTA в одиночном разряде и три турнира WTA в парном. На фото: теннисистки Агнешка Радваньска (Польша), Петра Квитова (Чехия), Мария Шарапова (Россия), Серена Уильямс (США) и Эжени Бушар (Канада) перед жеребьевкой в Сингапуре.
Российская теннисистка Мария Шарапова тренируется в СК Олимпийский
© РИА Новости. Александр Вильф
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Шарапова пять раз становилась лучшей ракеткой мира. На фото: тренировка в СК "Олимпийский".
Российская теннисистка Мария Шарапова
© AP Photo/ Diane Bondareff
В марте 2016 года Шарапова сообщила журналистам, что в ее допинг-пробе нашли следы запрещенного препарата мельдоний. В июне того же года спортсменка была дисквалифицирована Международной федерацией тенниса на два года. Позже Спортивный арбитражный суд сократил срок дисквалификации, позволив россиянке выступать на турнирах с 26 апреля 2017 года. На фото: Шарапова на презентации новой модели швейцарских часов марки TAG Heuer.
Российская теннисистка Мария Шарапова и швейцарский теннисист Роджер Федерер участвуют в мероприятии Nike Street Tennis Pro в Нью-Йорке, 2015
© AP Photo/ Charles Sykes
В 2016 году в рейтинге "Богатейшие женщины России" Мария Шарапова заняла восьмое место с состоянием 260 миллионов долларов. На фото: Мария Шарапова и швейцарский теннисист Роджер Федерер участвуют в мероприятии Nike Street Tennis Pro в Нью-Йорке, 24 августа 2015 года.
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Самая известная российская теннисистка, бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова отмечает 19 апреля 30-летний юбилей. Пятикратная победительница турниров Большого шлема — в фотоленте Ria.ru.

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