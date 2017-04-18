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Протесты в Турции после референдума

11:4918.04.2017
(обновлено: 11:50 18.04.2017)
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Тысячи протестующих против результатов референдума в Турции вышли на улицы Стамбула. 17 апреля 2017 года
Антиправительственные демонстранты во время акции протеста после референдума. Турция, 17 апреля 2017
Антиправительственные демонстранты во время акции протеста после референдума. Турция, 17 апреля 2017
Антиправительственные демонстранты во время акции протеста после референдума. Турция, 17 апреля 2017
Антиправительственные демонстранты во время акции протеста после референдума. Турция, 17 апреля 2017
Антиправительственные демонстранты во время акции протеста после референдума. Турция, 17 апреля 2017
Антиправительственные демонстранты во время акции протеста после референдума. Турция, 17 апреля 2017
Антиправительственные демонстранты во время акции протеста после референдума. Турция, 17 апреля 2017
Антиправительственные демонстранты во время акции протеста после референдума. Турция, 17 апреля 2017
Антиправительственные демонстранты во время акции протеста после референдума. Турция, 17 апреля 2017
Антиправительственные демонстранты во время акции протеста после референдума. Турция, 17 апреля 2017
Антиправительственные демонстранты во время акции протеста после референдума. Турция, 17 апреля 2017
Тысячи протестующих против результатов референдума в Турции вышли на улицы Стамбула. 17 апреля 2017 года
© REUTERS/ Kemal Aslan
Несколько тысяч противников конституционной реформы Турции вышли на улицы Стамбула, чтобы выступить против итогов референдума, прошедшего в воскресенье в стране.
Антиправительственные демонстранты во время акции протеста после референдума. Турция, 17 апреля 2017
© REUTERS/ Kemal Aslan
Около тысячи человек протестуют в стамбульском районе Бешикташ.
Антиправительственные демонстранты во время акции протеста после референдума. Турция, 17 апреля 2017
© REUTERS/ Kemal Aslan
Порядка двух тысяч человек вышли на улицы в азиатской части города, в районе Кадыкея.
Антиправительственные демонстранты во время акции протеста после референдума. Турция, 17 апреля 2017
© REUTERS/ Huseyin Aldemir
Конституционный референдум в Турции о переходе на президентскую форму правления прошел в стране в воскресенье.
Антиправительственные демонстранты во время акции протеста после референдума. Турция, 17 апреля 2017
© AFP 2017/ Bulent Kilic 
Сторонники внесения изменений в конституцию победили с незначительным перевесом: они набрали 51,4% голосов, что на 1,25 миллиона больше, чем у противников конституционной реформы.
Антиправительственные демонстранты во время акции протеста после референдума. Турция, 17 апреля 2017
© REUTERS/ Alkis Konstantinidis
Изменения затронут 18 статей конституции Турции.
Антиправительственные демонстранты во время акции протеста после референдума. Турция, 17 апреля 2017
© AFP 2017/ Bulent Kilic
Согласно реформе, президент становится главой государственной системы, он будет наделен полномочиями по назначению вице-президентов, министров и высокопоставленных чиновников.
Антиправительственные демонстранты во время акции протеста после референдума. Турция, 17 апреля 2017
© AP Photo/ Cansu Alkaya
Должность премьер-министра в Турции будет упразднена.
Антиправительственные демонстранты во время акции протеста после референдума. Турция, 17 апреля 2017
© REUTERS/ Alkis Konstantinidis
Решения по созданию, расформированию, полномочиям, обязанностям и структуре министерств будут определяться указами президента.
Антиправительственные демонстранты во время акции протеста после референдума. Турция, 17 апреля 2017
© AP Photo/ Emrah Gurel
Кроме того, согласно реформе, президент получит и право на объявление режима чрезвычайного положения в стране.
Антиправительственные демонстранты во время акции протеста после референдума. Турция, 17 апреля 2017
© REUTERS/ Alkis Konstantinidis
Миссия наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ заявила, что проведение референдума в Турции не соответствовало стандартам Совета Европы, так как референдум проходил в условиях, когда "две стороны кампании не имели равных возможностей".
Антиправительственные демонстранты во время акции протеста после референдума. Турция, 17 апреля 2017
© REUTERS/ Alkis Konstantinidis
МИД Турции раскритиковал отчет миссии наблюдателей Бюро ОБСЕ, назвав его односторонним, предвзятым и неприемлемым.
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Граждане Турции, недовольные итогами прошедшего референдума, вышли на улицы Стамбула. Протесты в крупнейшем городе страны — в фотоленте Ria.ru.

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