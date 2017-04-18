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Производство гжельского фарфора

13:3118.04.2017
(обновлено: 13:32 18.04.2017)
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Фарфоровое изделие Часы в цехе росписи завод Объединение Гжель
Отлитые изделия перед оправкой в цехе завода Объединение Гжель
Завод Объединение Гжель
Оправка изделия в цехе завода Объединение Гжель
Расписанные изделия интернет-мема Ждуна в цехе завода Объединение Гжель
Подготовка формы перед заливкой шликера в цехе завода Объединение Гжель
Глазурование изделия в цехе на заводе Объединение Гжель
Керамические и фарфоровые изделия в музее Гжельского фарфорового завода
Роспись фарфорового изделия интернет-мема Ждуна в цехе завода Объединение Гжель
Заготовки готовятся к отправке в печь в цехе завода Объединение Гжель
Цех завода Объединение Гжель
Расписанные изделия интернет-мема Ждуна в цехе завода Объединение Гжель
Работа цеха завода Объединение Гжель
Знак качества на изделии Гжельского фарфорового завода
Фарфоровое изделие Часы в цехе росписи завод Объединение Гжель
© РИА Новости. Евгений Биятов
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Сине-белая роспись, фирменный кистевой "мазок с тенями", способный создавать множество градаций синего цвета - это отличительные особенности фарфоровый изделий, созданных гжельскими мастерами.
Отлитые изделия перед оправкой в цехе завода Объединение Гжель
© РИА Новости. Евгений Биятов
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В регионе, где производят Гжель, гончарный промысел процветает уже более семи веков. Все потому, что этот район богат на залежи высококачественной глины.
Завод Объединение Гжель
© РИА Новости. Евгений Биятов
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На данный момент в цехах Объединения "Гжель" работают как потомственные мастера народного промысла, так и художники, получившие специальное образование.
Оправка изделия в цехе завода Объединение Гжель
© РИА Новости. Евгений Биятов
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В цехе заготовки вручную зачищаются специальным ножом, шлифуются, у них убираются швы, устраняются все неровности. Это называется оправкой изделия.
Расписанные изделия интернет-мема Ждуна в цехе завода Объединение Гжель
© РИА Новости. Евгений Биятов
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Техника гжельского рисунка имеет две основные особенности. Она наносится только вручную и с использованием краски трех основных цветов: белого, синего и голубого.
Подготовка формы перед заливкой шликера в цехе завода Объединение Гжель
© РИА Новости. Евгений Биятов
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Подготовка формы перед заливкой шликера (мягкой фарфоровой массы) в цехе завода.
Глазурование изделия в цехе на заводе Объединение Гжель
© РИА Новости. Евгений Биятов
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Глазурование фарфорового Ждуна.
Керамические и фарфоровые изделия в музее Гжельского фарфорового завода
© РИА Новости. Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Керамические и фарфоровые изделия в музее Гжельского фарфорового завода.
Роспись фарфорового изделия интернет-мема Ждуна в цехе завода Объединение Гжель
© РИА Новости. Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Роспись фарфоровых изделий в цехе завода.
Заготовки готовятся к отправке в печь в цехе завода Объединение Гжель
© РИА Новости. Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Заготовки в цехе фарфорового завода.
Цех завода Объединение Гжель
© РИА Новости. Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Заготовки готовятся к отправке в печь в цехе завода.
Расписанные изделия интернет-мема Ждуна в цехе завода Объединение Гжель
© РИА Новости. Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Расписанные изделия интернет-мема Ждуна перед глазурованием.
Работа цеха завода Объединение Гжель
© РИА Новости. Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Отлитое изделие в цехе перед оправкой.
Знак качества на изделии Гжельского фарфорового завода
© РИА Новости. Евгений Биятов
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Знак качества проставляется на каждое изделие, выполненное на Гжельском фарфоровом заводе Объединения "Гжель".
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Производство фарфоровых изделий всемирно известного народного художественного промысла "Гжель" — в фотоленте Ria.ru.

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