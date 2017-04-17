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Модные дефиле выставки белья Lingerie Fashion Week

12:0017.04.2017
(обновлено: 12:02 17.04.2017)
020674
Дефиле Красотка на выставке модного белья, купальников и домашней одежды Lingerie Fashion Week весна 2017
Шоу Cats на выставке модного белья, купальников и домашней одежды Lingerie Fashion Week весна 2017
Выставка модного белья, купальников и домашней одежды Lingerie Fashion Week весна 2017
Шоу Cats на выставке модного белья, купальников и домашней одежды Lingerie Fashion Week весна 2017
Выставка модного белья, купальников и домашней одежды Lingerie Fashion Week весна 2017
Дефиле Девчата на выставке модного белья, купальников и домашней одежды Lingerie Fashion Week весна 2017
Дефиле Красотка на выставке модного белья, купальников и домашней одежды Lingerie Fashion Week весна 2017
Выставка модного белья, купальников и домашней одежды Lingerie Fashion Week весна 2017
Дефиле Черный лебедь на выставке модного белья, купальников и домашней одежды Lingerie Fashion Week весна 2017
Выставка модного белья, купальников и домашней одежды Lingerie Fashion Week весна 2017
Дефиле Давайте потанцуем на выставке модного белья, купальников и домашней одежды Lingerie Fashion Week весна 2017. День второй
Дефиле Амели на выставке модного белья, купальников и домашней одежды Lingerie Fashion Week весна 2017. День второй
Шоу Планета искушений и соблазна на выставке модного белья, купальников и домашней одежды Lingerie Fashion Week весна 2017. День второй
Выставка модного белья, купальников и домашней одежды Lingerie Fashion Week весна 2017. День второй
Выставка модного белья, купальников и домашней одежды Lingerie Fashion Week весна 2017. День второй
Дефиле Стиляги на выставке модного белья, купальников и домашней одежды Lingerie Fashion Week весна 2017. День второй
Выставка модного белья, купальников и домашней одежды Lingerie Fashion Week весна 2017. День второй
Дефиле Стиляги на выставке модного белья, купальников и домашней одежды Lingerie Fashion Week весна 2017. День второй
Выставка модного белья, купальников и домашней одежды Lingerie Fashion Week весна 2017. День второй
Дефиле Красотка на выставке модного белья, купальников и домашней одежды Lingerie Fashion Week весна 2017
© РИА Новости. Наталья Селиверстова
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Крупнейшие производители нижнего белья, домашней одежды и купальников представили свои новые коллекции на выставке Lingerie Fashion Week-2017 в Москве.
Шоу Cats на выставке модного белья, купальников и домашней одежды Lingerie Fashion Week весна 2017
© РИА Новости. Наталья Селиверстова
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Мероприятие проходило с 14 по 16 апреля в EVENT-холле "ИнфоПространство".
Выставка модного белья, купальников и домашней одежды Lingerie Fashion Week весна 2017
© РИА Новости. Наталья Селиверстова
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Неделя Lingerie Fashion Week - это один из крупнейших шоу-румов, где можно не только полюбоваться на новые коллекции, но и купить любую понравившуюся вещь.
Шоу Cats на выставке модного белья, купальников и домашней одежды Lingerie Fashion Week весна 2017
© РИА Новости. Наталья Селиверстова
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В этом году в мероприятии приняли участие более 100 брендов производителей белья и купальников.
Выставка модного белья, купальников и домашней одежды Lingerie Fashion Week весна 2017
© РИА Новости. Наталья Селиверстова
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Всего на Lingerie Fashion Week было представлено более пяти тысяч различных моделей нижнего белья и купальников.
Дефиле Девчата на выставке модного белья, купальников и домашней одежды Lingerie Fashion Week весна 2017
© РИА Новости. Наталья Селиверстова
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Шопинг-консультанты на выставке не только помогали покупателям определиться с выбором подходящей модели, но и проводили мастер-классы, обучая своему ремеслу.
Дефиле Красотка на выставке модного белья, купальников и домашней одежды Lingerie Fashion Week весна 2017
© РИА Новости. Наталья Селиверстова
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В рамках модной недели был организован конкурс-показ, в котором могла принять участие любая участница мероприятия, старше 16 лет.
Выставка модного белья, купальников и домашней одежды Lingerie Fashion Week весна 2017
© РИА Новости. Наталья Селиверстова
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Конкурс был разделен на три этапа и проводился в каждый из дней Lingerie Fashion Week.
Дефиле Черный лебедь на выставке модного белья, купальников и домашней одежды Lingerie Fashion Week весна 2017
© РИА Новости. Наталья Селиверстова
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Участницы конкурса соревновались в трех категориях: "Мисс нижнее белье", "Мисс бикини" и "Мисс пижама".
Выставка модного белья, купальников и домашней одежды Lingerie Fashion Week весна 2017
© РИА Новости. Наталья Селиверстова
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Каждая из участниц конкурса должна была создать для своего выхода яркий образ, не зависимо от того, выходила она в вызывающем кружевном белье или в уютной домашней одежде.
Дефиле Давайте потанцуем на выставке модного белья, купальников и домашней одежды Lingerie Fashion Week весна 2017. День второй
© РИА Новости. Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Задача участницы конкурса состояла в том, чтобы подобрать такой комплект, который бы максимально точно соответствовал заявленному образу и стилю.
Дефиле Амели на выставке модного белья, купальников и домашней одежды Lingerie Fashion Week весна 2017. День второй
© РИА Новости. Наталья Селиверстова
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Профессиональное жюри из стилистов, модных и бельевых экспертов ежедневно оценивало выступления участниц конкурса и определяло победительниц.
Шоу Планета искушений и соблазна на выставке модного белья, купальников и домашней одежды Lingerie Fashion Week весна 2017. День второй
© РИА Новости. Наталья Селиверстова
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Помимо конкурсов в рамках Lingerie Fashion Week-2017 были организованы тематические шоу-программы, демонстрирующие актуальные стили бельевых образов и последние тренды в мире нижнего белья.
Выставка модного белья, купальников и домашней одежды Lingerie Fashion Week весна 2017. День второй
© РИА Новости. Наталья Селиверстова
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Дефиле "Давайте потанцуем" на выставке модного белья, купальников и домашней одежды.
Выставка модного белья, купальников и домашней одежды Lingerie Fashion Week весна 2017. День второй
© РИА Новости. Наталья Селиверстова
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Дефиле "Давайте потанцуем" на выставке Lingerie Fashion Week-2017.
Дефиле Стиляги на выставке модного белья, купальников и домашней одежды Lingerie Fashion Week весна 2017. День второй
© РИА Новости. Наталья Селиверстова
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Дефиле "Стиляги" на Lingerie Fashion Week-2017.
Выставка модного белья, купальников и домашней одежды Lingerie Fashion Week весна 2017. День второй
© РИА Новости. Наталья Селиверстова
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Шоу "Планета искушений и соблазна" на выставке модного белья, купальников и домашней одежды.
Дефиле Стиляги на выставке модного белья, купальников и домашней одежды Lingerie Fashion Week весна 2017. День второй
© РИА Новости. Наталья Селиверстова
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Дефиле "Стиляги" на Lingerie Fashion Week-2017 в Москве.
Выставка модного белья, купальников и домашней одежды Lingerie Fashion Week весна 2017. День второй
© РИА Новости. Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Шоу "Стиляги" на выставке модного белья, купальников и домашней одежды.
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Неделя модного белья, купальников и домашней одежды Lingerie Fashion Week прошла в минувшие выходные в Москве. Показы новых моделей — в фотоленте Ria.ru.

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