Католическая Пасха в мире

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Среди пасхальных развлечений наиболее популярны игры с крашеными яйцами: их кидают друг в друга, катают по наклонной плоскости, разбивают.

На фото: прихожане в костеле Святой Троицы в Минске.