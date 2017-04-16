Как христиане-католики встретили Пасху в разных странах мира — в фотоленте ria.ru.
Католическая Пасха в мире
На фото: пасхальная месса в Ватикане.
На фото: Папа римский Франциск.
На фото: верующий в Ватикане.
На фото: пасхальное шествие всадников в Германии.
На фото: девочка на пасхальной мессе в Пакистане.
На фото: богослужение в Пакистане.
На фото: прихожане в Москве.
На фото: священнослужители перед началом литургии в Москве.
На фото: прихожане в костеле Святой Троицы в Минске.
На фото: верующие на богослужении в Минске.
На фото: богослужение в Сальвадоре.
На фото: дети на богослужении в Индии.
На фото: верующие молятся на богослужении в Индии.